¿Qué sensaciones le está dejando este periodo de pretemporada en tierras navarras?

Estoy muy feliz de estar viviendo esta experiencia. Estar concentradas aquí permite conocer más al grupo, a las chicas y la dinámica que hay para los viajes. Más allá de lo que significa la pretemporada en sí, que me está permitiendo entender el estilo de juego, está bueno tener diferentes vivencias fuera de lo que es un entrenamiento o un partido. Esto hace que el equipo se una.

¿Qué se ha encontrado en el vestuario de la UDG Tenerife?

Realmente no me encontré nada diferente a lo que se habla de este equipo durante los últimos años. Solo me queda felicitar al grupo porque mantener esta unión no es fácil.

¿Cuáles son las diferencias que espera entre el fútbol que se juega en Brasil y el de España?

El fútbol, no solo en España, el femenino en sí, está avanzando. Las jóvenes tienen una base que nosotros no teníamos para mejorar. Dentro del terreno de juego estoy en el proceso de adaptarme a un fútbol más organizado del que estaba acostumbrada. Tengo que aprender muchas situaciones técnicas y tácticas, estoy en ese momento y lo estoy disfrutando.

¿Qué destacaría de esta pretemporada con respecto a otras que ha realizado?

El apartado táctico es un punto primordial que tiene este grupo técnico, con José Herrera como la cabeza principal. Hacemos un trabajo de no correr porque sí. Cada decisión y movimiento que tomamos está motivado por una acción del juego. Pensar así también es nuevo para mí y lo tomo como algo para superarme.

¿Qué le pide el entrenador?

He hablado con él. Cuando llegué él me dijo que puedo ayudar mucho desde la experiencia que tengo. Más allá de eso, creo que aquí puedo crecer muchísimo y vengo para aprender de todos.

Llega a un equipo que entre otras cosas, defiende muy bien.

Antes de venir ya lo sabía y creo que el hecho de superarme es parte de lo que a mí me gusta y poder competir con grandes compañeras es lindo y me hará crecer. Lo veo desde el lado positivo y lo incorporaré a mi proceso.

Tras los primeros partidos de pretemporada, ¿qué sensación tiene?

Al llegar ya sabes el objetivo y la idea relacionada al juego que tiene el equipo. A partir de eso, si bien lleva un tiempo adaptarme y ponerlo en práctica, tengo claro el camino, qué cosas hacer y qué cosas corregir. Creo que los partidos de pretemporada, más allá que a todas nos gustan ganar, sirven para ver dónde estamos paradas y qué cosas mejorar. No solo las que llegamos nuevas sino todas.

El discurso cada temporada es conseguir la permanencia y ganar luego cada partido.

Sí, y eso hace que la UDG Tenerife sea un club humilde, todos tienen un corazón enorme, se entregan al cien por cien por el club. Lo que sí está claro es que es humilde desde la palabra, pero después se hace gigante dentro del campo.

¿Cómo será la temporada que le espera al Granadilla este curso?

Creo que la competición va creciendo cada año y el objetivo de todos los clubes es poder competir de igual a igual al Barça. Es un objetivo tal vez no muy próximo, pero todas las futbolistas van creciendo y los clubes mejorando. Quiero felicitar a España por ganar el Mundial y pienso que eso va a ser un antes y un después para el fútbol femenino en este país.