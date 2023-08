La etiqueta de la FEB lleva sello lagunero

Cuando acababa de cumplir un año de mandato al frente de la Federación Española (FEB) Jorge Garbajosa visitó Tenerife con motivo del triangular que jugaron España, Bélgica y Túnez en agosto de 2017. En aquel momento el presidente del ente nacional conoció a Jonathan Santos, jefe de protocolo del Ayuntamiento de la ciudad de Aguere. El encuentro "tuvo lugar en el La Laguna Gran Hotel" y el buen hacer del tinerfeño llamó la atención de la FEB.

"Necesitábamos una persona que nos ayudara con toda la logística del protocolo allí", recordaba estos días el propio Garbajosa en relación a lo que estaba por llegar: el Mundial Femenino, a celebrar de manera íntegra en Tenerife en septiembre de 2018. "Fue, entre comillas, una especie de experimento", añadía el dirigente natural de Torrejón de Ardoz. Aquellas pruebas superlativas y de máxima exigencia no solo resultaron satisfactorias, sino que además catapultaron a Jhony -como así lo llaman de siempre en su tierra- a lo más alto de su departamento dentro de la FEB. Desde mayo de 2018 hasta hoy en día.

"Nunca me imaginé acabar así", admite de manera rotunda Santos sobre lo que derivó aquella toma de contacto inicial "con Garbajosa, y también con José Montero", en ese momento vicepresidente federativo. "Un amante de la profesión y del deporte como yo no se plantea esto como opción; por eso, cuando me lo propusieron fue sencillo convencerme. Me ofrecieron la oportunidad de mi vida", reconoce Santos, ligado oficialmente a la FEB “desde mayo de 2018”.

A pesar de lidiar con el protocolo en La Laguna desde 2012, el estreno de Jhony en la FEB fue a lo grande. "Con un Mundial absoluto y en tu propia casa", circunstancias que llevaron aparejada "más motivación", pero también el lastre de "una mayor presión y el saber que no se podía escapar el más mínimo detalle".

Superado con nota el examen inicial, Santos se ha convertido, en estos últimos cinco años, no solo en el garante de que cualquiera de los múltiples actos públicos de la FEB se desarrolle a la perfección en la zona noble, sino que también ha sido una figura casi inseparable para Garbajosa. La persona en la que el ya expresidente delegaba por completo para garantizarse el perfecto desarrollo de cualquier evento.

"Ha sido muy fácil trabajar con él y siempre nos hemos entendido muy bien; mostró su respaldo y mucha confianza hacia mí en todo momento y en todos los aspectos", comenta Santos del que fue su jefe -y prácticamente amigo- en este último lustro. Una simbiosis en la que mucho tuvieron que ver detalles como "despachar antes de cada evento" y que la "exigencia" hacia el tinerfeño fuera siempre "cero".

Quizá a modo de gratitud, pero también amparado en los hechos, Jonathan Santos solo habla maravillas del trabajo de Garbajosa en la FEB. "Le ha dado un plus a esta Federación, situándola como número uno a nivel mundial. Y como ejemplo, el hecho de que la FIBA haya decidido que seamos los organizadores de muchísimos eventos internacionales" argumenta el lagunero antes de insistir en su discurso: "Buena parte de culpa de ello la tiene Garbajosa, así como el gran equipo de profesionales con el que cuenta alrededor; porque sin ellos esto no sería posible".

Personas concretas al margen, para Santos lidiar con el protocolo deportivo "es algo más sencillo" que hacerlo con el oficial. "O al menos yo he tenido menos problemas con el primero de ellos", matiza, antes de explicar una "ligera diferencia entre ambos". "En el oficial está todo regido por una normativa, mientras que el deportivo te permite ser algo más flexible", comenta, admitiendo también que en algunos eventos "las autoridades civiles no entienden, de entrada, que las deportivas, como presidentes de federaciones y de clubes, deben tener más relevancia. Un escollo que "suele resolverse" gracias a un entorno "al que todo el mundo, por norma general, suele ir a disfrutar".

Alejado del que fuera su hábitat durante años, Jonathan Santos ha tenido que adaptarse, en la FEB, a un entorno siempre cambiante, con pabellones y otros recintos diferentes para cada ocasión. "Cuando voy a cada ciudad me gusta estudiar y analizar su situación política y social para tratar de fallar lo menos posible a la hora de elaborar los palcos", desvela a modo de proceder habitual. También como secreto particular, cuando resulta conveniente, expresarse e ir algo más allá de su mera labor de ordenación. "Con los años te vas dando cuenta de que muchas veces las cosas no hay que callarlas, sino decirlas de buena manera. Y quizá por eso no me va tan mal", explica Jhony.

El pasado miércoles, Santos vio como Garbajosa, su gran valedor en la FEB, daba definitivamente un paso al costado para meterse de lleno en la dirección de FIBA Europa. Para el responsable de protocolo, sin embargo, no cambia nada. Por un lado porque seguirá dualizando sus labores federativas y en el Ayuntamiento de La Laguna. Y por otro porque el relevo es de su plena confianza.

"Con Jorge hemos tocado techo, pero con la más que probable entrada de la actual directora de competición como presidenta, Elisa Aguilar, como ya se ha anunciado, está garantizado mantenerse en ese nivel. Es una excelente persona y una gran profesional, tal y como ha venido demostrando en su puesto. Es la mejor elección que existe y cuenta con el máximo apoyo de todos. Y por algo será", detalla Santos sobre la que será su nueva jefa.

Pero más allá de los dirigentes, y pese a lo "duro que a veces resulta estar con la maleta siempre preparada y acumulando horas muertas en hoteles y aeropuertos", Santos seguirá disfrutando con su labor y con todo "el personal humano" que conforma la FEB. "Existe un gran equipo de trabajo en el que se ha generado un gran compañerismo, algo que se demuestra después de cada evento que acaba en éxito. Somos como un gran circo que viaja junto y con el que acabas intimando. La sensación de llegar a casa es única y no se puede comparar con nada, pero esto también es una familia. Ese nombre se le ha puesto por algo", detalla. Un clan bien avenido del que Johny puede presumir como uno de sus más importantes elementos.

Garbajosa: "Jonathan tiene todo lo que yo valoro"

El último acto de servicio oficial de Garbajosa como presidente de la FEB tuvo lugar en el Torneo Centenario celebrado la pasada semana en Málaga. Allí, como en todos los eventos previos, la complicidad entre el presidente y su jefe de protocolo fue total. Un ejemplo más de la excelente sintonía que ha habido entre ambos. "Cuando trabajas con cientos e incluso miles de personas, aprendes que lo primero que debes valorar para contar con alguien en tu equipo es que sea una buena persona, y Jhony es el mejor". Así definía, de entrada, Garbajosa a uno de sus fieles escuderos hasta el último día de mandato.

"El que haya podido trabajar con él lo más mínimo sabe que su capacidad profesional está fuera de duda, pero sobre todo yo soy un acérrimo seguidor y fan de las personas buenas, leales y honestas; y Jhony encarna justo lo que yo valoro", insistía el exjugador, al que no se le acababan los piropos hacia el lagunero. "Si cinco años más tarde de haber empezado con nosotros sigue dentro del equipo, es porque se lo ha ganado. Ha sido el encargado de que toda la parte institucional, de patrocinadores, de invitados y todo lo que movemos, sea un mecanismo perfecto", reiteró Jorge.

Ante tantos parabienes, Garbajosa también quiso apuntar a un defecto de Santos: "Tal vez no se debe resaltar como tal, pese a que en esta sociedad sí se puede convertir en eso, pero para mí es una gran virtud, y es que a veces es demasiado buena persona". Alabanzas que el ya presidente de FIBA Europa también expresó en clave de futuro. "Si esta Federación es seria, Jonathan seguirá siempre aquí".