Héctor González y el atletismo van de la mano desde hace mucho tiempo. Ahora, el tinerfeño se encuentra en Budapest, donde mañana comienza el Mundial de Atletismo 2023 y en el que ocupa la posición de ser uno de los técnicos de la selección española. «Desde 2018 llevo trabajando con la federación, como coordinador-asesor nacional de pruebas combinadas y entre 2021 y 2022 comencé a formar parte del área de alto rendimiento. En esta parcela somos cuatro entrenadores y el seleccionador, y nosotros somos los encargados de hacer todas las normativas, proponemos las selecciones, los equipos técnicos y luego el seleccionador nacional es el que tiene la última palabra. Todo ese trabajo se pasa a dirección deportiva y es el que le da el visto bueno al trabajo», explica Héctor González, que alterna esta función con ser presidente del Tenerife CajaCanarias y entrenador.

El Mundial. «El objetivo que nos han marcado la Federación es que la selección española no solo participe, sino que sea un equipo que pase rondas y que los atletas estén en puestos de semifinalistas y ojalá muchos de ellos conseguir medallas. Eso nos ha hecho replantear la normativa para subir el nivel y que los atletas suban su rendimiento. De momento, aunque todos los cambios llevan controversias y algunos no son bien recibidos, España poco a poco se está convirtiendo en una potencia a nivel europeo. Los resultados hablan muy bien del estado de salud de nuestro atletismo y tiene margen para evolucionar», explica el tinerfeño. Sobre la cita en Budapest advierte de la complejidad y el alto nivel de los deportistas que se dan cita. «El objetivo es tener los mejores resultados posibles. A partir de ahí, esto es un campeonato del mundo con países de todos los continentes y el nivel sube muchísimo. Es bastante más complicado pasar de rondas o conseguir medallas. Creemos que tenemos algunos atletas que pueden estar en buenos puestos pero medallas de oro solo hay una y todos vienen a por ella. Nosotros facilitamos a los atletas para que estén cómodos en el entrenamiento y el descanso, para luego que lo den todo en la pista. Si se consigue todo esto con éxito, estaremos satisfechos», dice González.

Sus funciones. Héctor, desde que asumió el nuevo cargo, está entre la pista y las oficinas. Un contexto donde conseguir el equilibrio es fundamental para realizar un trabajo de la mejor forma posible y que se vea luego en los resultados de los atletas de nuestro país. «La forma de trabajar es en su gran medida con teletrabajo, una organización que se hace a distancia. Los responsables de esta área hacemos seguimientos de atletas y entrenadores por teléfono, y luego en directo estamos presentes en los diferentes campeonatos. Con frecuencia, una vez a la semana, tenemos reuniones los que formamos esta parcela para poner en común la información que hemos ido recabando. Vamos marcando un calendario y unos hitos a cumplir, para que todo salga lo mejor posible en tiempo y forma, y para que toda la información llegue de la mejor forma posible a la dirección deportiva. Luego se publica para que atletas y entrenadores conozcan los requisitos para ser seleccionados. Esto es nuevo para mí, no pensaba trabajar en este departamento. Es un tema un poco más administrativo de lo que estoy acostumbrado, porque conlleva más papeleo y tiene una parte importante de despacho. Hay una parte que me gusta más, que es el seguimiento de los atletas y entrenadores en la pista durante los campeonatos. Si un atleta tiene como objetivo llegar a un Mundial o a unos Juegos Olímpicos y les pone feliz, un entrenador también. A mí me toca dar soporte a todos ellos y es complejo y conlleva una gran responsabilidad», explica Héctor, que vive el día a día sin tener muy presente el futuro. «Estar donde estoy me ha costado trabajo y esfuerzo y algo habré hecho bien para que me lo hayan ofertado. El futuro no pienso mucho en él. He llegado hasta aquí trabajando como lo he hecho siempre y seguiré el mismo camino. Si se acaba esta etapa seguiré vinculado a este deporte, con mi grupo de atletas y como presidente del Tenerife Cajacanarias».

Samuel y Yasiel. El Mundial tendrá dos protagonistas más canarios, el palmero Samuel García y Yasiel Sotero. «Aquí tengo la chaqueta de España y estoy representando a todo el país, la repercusión es muchísima mayor. Está claro que los conozco bien porque son del club. Samuel creo que lo va a hacer bien en el relevo 4x400 m., tanto él como todo el equipo masculino y femenino. Yasiel por su parte es su primer Mundial y viene a sumar la experiencia».