El subcampeón de Europa y 14 veces campeón de España en los 67 kilos, Acorán Hernández, ha renunciado a participar en el Mundial de Arabia Saudí de Halterofilia por no superar una pubalgia que le viene afectando durante el último año.

En este caso, el deportista ha dicho basta por el dolor que le produce la inflamación de la musculatura en el ámbito de pubis y que le ha impedido entrenar con normalidad durante los últimos meses, incluso antes de la celebración del Europeo de Armenia, cita en la que obtuvo, a pesar de todo, un bronce en arrancada y la plata en total olímpico.

Mermado, Acorán intentó estar en condiciones físicas para participar en el Mundial, pero finalmente no ha podido superar unas molestias que lo han incapacitado, de momento, para la práctica deportiva. No obstante, el haltero tinerfeño sí viajará para el pesaje de la prueba con la vista puesta en la Olimpiada de París el año que viene, ya que considera que estará recuperado para llegar y competir al máximo nivel.

Eso es lo que espera y ambiciona, "estoy convencido de que todo irá bien y estaré allí", señala el lagunero con la esperanza de superar la pubalgia que le ha hecho vivir con dolor durante el último año. Recuerda que el objetivo que se había puesto en el camino después del subcampeonato del Europeo de Armenia, celebrado en Ereván el 17 de abril, era la cita mundial, "pero por la lesión tuve que parar porque no valía la pena, no iba a llegar bien. Decidí dejarlo todo para recuperarme y estar primero en el Europeo y la Copa del Mundo antes de la Olimpiada".

Acorán apunta que cada año la Federación Internacional cambia aspectos del sistema de clasificación y ahora el pesaje se ha bajado a los 61 kilos, "que es por lo que estaba trabajando, pero el dolor me ha podido. Los deportistas solemos aguantar mucho los dolores y las lesiones. La pubalgia me salió hace más de un año y aguanté, pero empezó la clasificación y no podía aguantar hasta cierto rango de dolor".

Fue al Mundial, luego al Europeo, y aún con dolor "el trabajo resultó bueno. En esa situación el cuerpo se autoprotege y aguanta un límite y luego cuando se relaja la musculatura ahí es cuando te da esos avisos de dolor para que pares, y eso fue lo que me pasó", lamenta. Sobre la secuencia señala que tras el campeonato de España "empecé a preparar el Mundial y a bajar de peso para las nuevas exigencias federativas y llegó un punto en el que era prácticamente imposible entrenar".

El haltero lagunero ya vio que "era una tontería seguir forzando para algo que no iba a llegar y por eso tomé esa decisión". Confiesa que parar de entrenar ha sido "una de las mejores decisiones que he tomado últimamente en cuanto al deporte se refiere porque al final cuando ya tienes experiencia sabes cuándo estás bien o mal y llevaba un año entero sin parar, por lo que el cuerpo me dijo basta y hasta aquí llegué".

Tras la determinación, señala que se encuentra "bien" en cuanto a la parte emocional se refiere. "Soy una persona emocionalmente muy fuerte. Sí es cierto que cuando empecé a preparar el mundial hace unos dos meses y veía que en vez de avanzar iba hacia atrás, al principio ya noté un poquito de frustración porque ese camino no me iba a llevar por buen camino. Iba con ilusión cada día, pero chocaba con la realidad y tomé la decisión".

"En estos momentos en mi mente ya no está el que tengo que ir obligatoriamente al Mundial, sino solo en recuperarme para estar mejor el año que viene. Entonces, lo que he hecho es disfrutar un poco más de mi familia, amigos... he vuelto a vivir [risas], como un momento de desconexión", relata.

Por último, Acorán Hernández puso en valor "todos los apoyos que he tenido de todo el mundo. Entreno solo, pero hablo mucho con Víctor Galván, el seleccionador, que también ha sido mi entrenador de club. En el proceso en el que me iba probando nadie sabía en qué situación estaba hasta que el día que decidí que no iba a competir se lo dije a Víctor. En todo momento me apoyó, al igual que la propia Federación Española y los compañeros de la selección... todo ha sido apoyo".