¿Cuáles son los motivos por los que ha decidido volver a firmar por el CB Adareva?

Al final, la desaparición un poco del club en el que estaba en LF2, el CD Talent, y la llamada del club, pues por la confianza de todos y el haber estado en contacto con ellos y que hayan estado interesados en mí ha sido fundamental para volver a mi casa. Pasé muchos años en Tenerife y muy buenos y pienso que fueron determinantes para elegir volver a entrenar al Vega Lagunera Adareva.

Después de tres temporadas, ¿qué espera encontrar en el Adareva?

Ya he seguido el club desde lejos, a las jugadoras canarias las conozco a casi todas. También esperamos una temporada complicada en donde la LF Challenge cada año que pasa es más dura y con muchísimos conjuntos de mucho nivel. Otros equipos se están reforzando muy bien, pero nosotros seguiremos trabajando desde nuestra posición. Pienso que la fórmula del éxito tiene que ser el trabajo, nuestro grupo es muy joven, pero miraremos de tú a tú a cada equipo y competiremos contra cualquiera. Esperemos que sea esta la temporada en la que gente nos venga a ver y que les guste el baloncesto que vamos a practicar y que disfrute muchísimo.

Han sido tres años desde la distancia que le han servido para crecer como entrenador y asumir cambios desde la experiencia. Desde esta perspectiva, ¿cómo le gustaría que juegue este Adareva de la temporada 23/24? ¿Cómo juegan sus equipos?

Mis equipos son bastante reconocibles en la cancha por un estilo de juego rápido y de juego en transición. Somos un conjunto que nos suele gustar correr, jugar de tú a tú al rival y eso viene a través de una cuestión fundamental y sencilla, que es la defensa. Creo que será eso, un equipo reconocible desde la defensa y después la transición.

Defensa, primer pase de contragolpe y oleada. Diversión para las jugadoras por el nivel de actividad y del público que disfrutará de un juego espectacular.

Eso es lo que buscamos. Los dos últimos años que pasé en Santander hemos practicado un baloncesto así, jugando a bastantes posesiones en cada uno de los encuentros. Hombre, no todos los partidos pueden ser así porque hay rivales enfrente que tienen, por ejemplo, jugadoras de otro nivel, pero sí que nosotros queremos tener y desarrollar, a priori, un juego dinámico y jugarle de tú a tú a cualquier equipo con el que nos enfrentemos y sin ningún tipo de complejo. Se puede hacer si ponemos todo.

Y siempre teniendo como referencia la cantera del Adareva.

Sí claro. La cantera para nosotros es muy importante y yo la he vivido todos los años que estuve, temporadas en los que el club consiguió muchos títulos. El año pasado ya en cadete y júnior consiguió dos subcampeonatos de Canarias y seguramente estarán con nosotros muchas canteranas que puedan disputar la Challenge.

¿Cuáles son los objetivos reales del club?

El objetivo es la permanencia, por supuesto. Tiene que ser así. No hay otro más que nos hayamos marcado marcado. Lo que pasa es que yo sigo siendo un entrenador ambicioso y me da igual el rival que tenga enfrente. El año pasado se el Adareva salvó en las últimas jornadas de la competición. Todo el mundo sabe que el Adareva cuenta con uno de los presupuestos más bajos de la competición, pero no por eso vamos a dejar de jugar de tú a tú a cualquier equipo, como dije antes. Hay conjuntos como Leganés, Alcobendas... cuatro o cinco conjuntos que tienen presupuesto para estar en LF1 o casi y nosotros tenemos uno al menos diez veces inferior a ellos.

El presidente del Adareva, Santiago Luque, destacó cuando salió el calendario que creía que las primeras jornadas les eran propicias por eso de enfrentarse a equipos de su liga particular.

Puede ser que sea positivo para ir cogiendo confianza, pero ojo, tampoco tanto, porque los rivales también se están jugando mucho cada temporada. De todas maneras a nosotros nos da igual jugar contra un recién ascendido que con algún recién descendido de LF. Hay que competir contra cualquiera de los rivales de la liga. No hay nada más.

¿Qué le puede decir a la afición de cara a la próxima temporada?

Que sin su apoyo no hay nada. Hay que dar visibilidad al baloncesto femenino en la Isla. El Adareva es ahora mismo el club representativo de la Isla y creo que es algo muy importante. Haremos un baloncesto bonito y atractivo para que la gente disfrute y nos venga a ver.