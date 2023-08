El Santa Cruz Echeyde vuelve a dar una vuelta de tuerca a su plantilla y se presentará en la temporada 23/24 con un total de seis nuevos fichajes. En esta ocasión el club que preside David Rivas y coordina Albert Español ha sumado para la causa a la jugadora canadiense Brianna Utas, una waterpolista que dará mucha fuerza a las posiciones defensivas del club chicharrero sin perder de vista unas buenas habilidades ofensivas.

Brianna, de 1,73 de altura y 23 años, juega de defensora de boya y se ha destapado como un brazo destacado en posiciones ofensivas en su estancia en la Universidad del Pacífico, en California, lugar en donde ha desarrollado su etapa deportiva más activa en el ámbito de la liga universitaria norteamericana.

En esta competición Utas hizo un total de 75 goles y ha sumado varias distinciones en el planto más individual defendiendo a su universidad. Además, cuenta con experiencia internacional, ya que ha estado vinculada a la selección canadiense en todas las categorías, incluida la absoluta. En la júnior logró con su selección colgarse el oro en los Juegos Panamericanos de 2016 y 2018, además de una plata en 2015 y un bronce en la Intercontinental de 2018. Una jugadora con experiencia, joven y con mucho recorrido como deportista.

En este caso, la cubreboya se convierte en el sexto fichaje de un Santa Cruz Echeyde que va en camino de renovar más de la mitad de su equipo con jugadoras con un perfil que le puede dar muchas alegrías a la afición, al club y al nuevo técnico del equipo Carlos de la Torre, que a buen seguro aspirará a luchar por unas de las plazas que dan derecho a participar en la competición europea dentro de la División de Honor femenina si se pone a su alcance.

No obstante, desde la perspectiva del club "el objetivo sigue siendo conseguir la permanencia cuanto antes y luego pensar en otras cuestiones si se da el caso", llegó a comentar hace unas semanas el coordinador y entrenador-jugador del club Albert Español.

Al día de hoy, el Santa Cruz Echeyde tiene cubiertas once fichas. Ha renovado a las laterales-extremos María Ramos, Elena Alcón, Júlia Rodríguez y María Sagrera; y a la boya neozelandesa Emily Nicholson. Las nuevas caras de las Guayotas son de momento, las laterales-extremos Natalia Naya y Helena Dalmases; las porteras Macu Bello y Sophia Noble; y las defensoras de boya Clara Martín y la propia Brianna Utas. Un conjunto que pinta muy bien de cara a la temporada que viene.

La canadiense resalta que ha elegido firmar por el Echeyde porque "he percibido la apuesta decidida del club por el waterpolo femenino". No esconde que también ha sido determinante el "jugar en las máxima categoría en España con una competición de gran nivel en un equipo que ha experimentado un gran crecimiento durante las últimas temporadas. He visto algunos partidos del ejercicio pasado y me gusta el espíritu del equipo".

Brianna confiesa que ha tenido la oportunidad de hablar con las exjugadoras guayotas Blaire Mcdowell y Jessica Gaudreault, "que me recomendaron mucho la experiencia", ya que "vivieron un gran año en Tenerife en donde aprendieron mucho y a mí también me encantaría seguir sus ejemplos".

Resalta por último que al equipo "le puedo dar conocimiento del juego y confianza en defensa. Tener la experiencia de jugar en la NCAA (Liga Universitaria Americana) y para mi selección me ha dado una experiencia muy buena para aforntar este nuevo desafío".