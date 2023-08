El atleta del Tenerife CajaCanarias Samuel García consiguió la medalla de bronce en el Campeonato Nacional la semana pasada en la prueba de los 400 metros lisos. «No solo es conseguir la medalla, a lo que le doy mucho mérito es la marca conseguida», afirma el deportista palmero. Consiguió parar el crono en 45:62, su mejor registro en lo que va de temporada. «Después de una semifinal complicada ya hay una cierta fatiga a la hora de llegar a la final. La recuperación no pudo ser ni de 24 horas y le doy mucho valor a poder hacer esta marca, más allá de la medalla de bronce, que pueda parecer poco. La temporada pasada también repetí resultado, pero fui casi un segundo más lento. Tras unos años sin poder correr en los 45 segundos, esta campaña lo he hecho en tres pruebas. Lo mejor que me llevo de Torrent es sentirme competitivo. Estar en 45 segundos y medio o 45 bajos es lo que te da opciones de estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Por ahí es el camino que tengo que tirar y por eso mi valoración es tan positiva de este Nacional», explica Samuel García.

Próxima parada. La hoja de ruta del atleta canario pasa por el mundial de Budapest, que se celebra entre el 19 y 27 de agosto y en el que participará en el relevo 4x400. «Ahora estaré concentrado con la selección española y por eso no podré participar en algún Meeting que tenía pensado. Nos toca prepararnos en Barcelona para la cita de Budapest. Creo que tenemos un equipazo, es uno de los mejores en los que he estado», afirma Samuel, que se marca como objetivo para esta prueba «pasar las semifinales y una vez en la final ir a por todo». En el europeo de 2022, en Múnich, el palmero formó parte del cuarteto que consiguió el récord nacional y un cuarto puesto. Iñaki Cañal, Lucas Búa, Óscar Husillos y Samuel García corrieron en una final junto a los velocistas de las selecciones de Países Bajos, Alemania, Bélgica, República Checa, Francia, Gran Bretaña e Italia. Samuel logró un tiempo de 45:05, para un equipo que paró el crono en 3:00.54. Este pretexto y la buena dinámica de los deportistas que se darán cita en el mundial hace pensar que otra medalla se podría colgar del cuello, en apenas unas semanas, García. «El año pasado hicimos el récord de España con un equipo prácticamente igual, de los cuatro que seremos, tres repetimos», comenta el atleta olímpico.

Ambición. De menos a más durante los últimos meses. Esa ha sido la evolución de Samuel García, que tiene entre ceja y ceja repetir presencia en unos Juegos Olímpicos. «En Tokio, aunque quedé maravillado, por motivo de la pandemia por coronavirus las medidas eran muy estrictas. No había público y no pudimos ir a ver otras disciplinas o deportes como por ejemplo baloncesto o tenis», comenta Samuel, que no esconde su ambición por estar en la pista de forma individual en Francia.

«Me hace especial ilusión por muchas cosas, pero lo principal es porque podría ir a verme mi familia, es más accesible que en otros lugares por cercanía. Para mí, estar en los Juegos de París es un reto estimulante a tope. El próximo año tendría 32 años, no sé cuántos más me quedan, aunque seguiré corriendo mientras me sienta competitivo. De todas formas entiendo que estoy en mi etapa final. Podría ser mi última opción de ir a unos Juegos, por lo que estoy muy motivado con ello», confirma un deportista que ahora mismo se siente muy fuerte mentalmente y también físicamente.

«Vengo de un año donde las marcas no eran buenas y no figuraba casi en el ranking. Tampoco hice pista cubierta, algo que puntúa mucho. Como empecé el año no estaba en mi posición real, pero si sigo corriendo en estas marcas, obviamente tendré opciones de clasificarme para París. Las opciones están intactas. La clave será estar en los 45 segundos y medio para clasificar. Bajar décimas es muy complicado, nos dejamos cuerpo y alma durante todo el año para bajar una. Mi marca personal es 45:00, si la repito entraría directo, pero creo que no será necesario llegar a tanto para clasificarme», apunta Samuel.

La familia. Dentro de la exigencia que tiene como atleta olímpico y que quiere estar en la próxima cita de este nivel, Samuel García es ejemplo de sencillez y humildad. En Torrent, un palmero como él y que cerraba su carrera como lanzador de jabalina, Jesús Crossa, recibió su apoyo desde la grada. «En el Tenerife CajaCanarias somos una familia, por eso quise estar en ese momento, a Jesús lo conozco de toda la vida y para mí fue un privilegio. El club ha conseguido en masculino mantenerse muchísimos años en División de Honor. Somos un club respetado por el resto y valorado, siempre en mitad de tabla o de mitad de tabla para arriba. Ahora el femenino ha conseguido el ascenso. No tenemos mucho tiempo para compartir pero el que tenemos lo pasamos juntos, en el mismo hotel, en el momento del almuerzo o en las habitaciones a la hora de dormir», concluye García.