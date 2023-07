¿Cómo se encuentra en el inicio de la pretemporada?

Afortunadamente un mes antes de irnos de vacaciones pude completar todas las sesiones con mis compañeras sin problemas. En verano hice un mix, entre descansar y tratarme la pierna lo máximo posible. Llevamos unos primeros días trabajando con mucha intensidad y me siento muy bien y también noto que el resto de compañeras han llegado de forma espectacular.

¿Mucha carga en las piernas?

Ahora todo son agujetas, sobrecargas pero son normales. Me estoy encontrando poco a poco. Estamos todas cansadas pero es momento para ello y afrontar lo mejor posible el inicio de la temporada.

¿La lesión ya quedó atrás?

Estoy al cien por cien disponible para cuando me toque jugar. Está claro que tengo coger el ritmo de juego. Quiero tomármelo como un proceso para ponerme a tono con mis compañeras.

¿Cómo fue el momento en el que decidió parar de jugar y pasar por quirófano?

Llevaba ya unos cuatro años más o menos tolerando dolor en la rodilla. Los deportistas de alto rendimiento llegamos a tolerar el dolor hasta el punto de normalizarlo. Yo aguanté cuatro años pero en los últimos entrenamientos salía llorando.

Una lesión no solo física, sino que cambió su estado de ánimo

Llegué a vivir por y para entrenar, sin salir de mi casa. Si no lo hacía así, mi rodilla no iba a estar preparada para el entrenamiento del día siguiente. Somos deportistas, nos encanta lo que hacemos pero también tenemos una vida externa donde tenemos que ser felices porque si no te amargas, y es lo que me estaba pasando. Pasaba semanas en lo que solo salía para entrenar, y eso no era vida.

Siempre la futbolista quiere jugar hasta que el médico le para, en su caso, tomó una decisión responsable consigo y también con el club, ¿cómo lo gestionó?

Me llevó a entrar en casa y estar triste. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero no sabía ni el cómo ni el cuándo. Mi intención era alargarlo hasta el verano pero es verdad que seguir tolerando dolor y comenzar la temporada 23/24 lesionada no era un buen plan. Me reuní con el club, que siempre prioriza a la persona que a la deportista, y lo entendieron. Yo no estaba cómoda en el terreno de juego y me veían más seria de lo normal. Yo soy una chica muy alegre y enérgica. Me estaba apagando por dentro y por fuera.

¿La renovación que le ofrece el club mientras se recuperaba fue una fuente de motivación para usted?

En ese momento entrenaba muchísimo, hasta tres veces al día. Somos como una familia en la UDG Tenerife. Estoy muy agradecida al club por la oportunidad y sigo aprendiendo aquí. Siento que he crecido a nivel personal muchísimo, he descubierto muchas cosas de mi misma en este equipo.

¿Cómo ha sido ver parte de la temporada pasada desde la grada?

He aprendido muchísimo viendo al equipo y escuchando los conceptos nuevos que el entrenador iba introduciendo. El trabajo fue magnífico y ahí están los resultados para decirlo. Este año al estar disponible al cien por cien quiero sumar todo lo que pueda. Si no me toca jugar, ayudar a mi compañera que juegue continuamente. Una virtud, si no la más importante de este deporte es que son once jugando, que ellas tienen la fortuna de jugar y las otras tienen que estar preparadas. En el Granadilla somos importantes todas, ninguna destaca por encima de nadie. Podrá pasar que en un partido o dos sí, pero la regularidad de todas es lo que nos ha llevado a conseguir lo que hemos hecho.

Siempre quiere la pelota y cuando la tiene la conduce y desplaza como si fuera su amiga, ¿cuánto la ha echado de menos?

Cuando tomé la decisión de parar y dedicar el tiempo a recuperarme de la lesión sí es verdad que se me hizo difícil no participar en los primeros partidos del equipo. En cada partido que jugamos sentí muchísimos nervios, más que si los jugara. Se pasa muy mal, desde la grada lo ves todo mejor. Yo lo que intentaba era en los momentos que se paraba el partido o en el descanso, ayudar a mis compañeras para reforzarles.

¿Se encuentra más fuerte al pasar por esta lesión y la recuperación?

Mi intención es que sí. Todas las jugadoras tras pasar por algo así te dirían que sí. También soy consiente que al volver de lesión necesito un proceso. No solo hace falta tiempo para estar bien muscularmente y en el campo, si no también para sentirme otra vez futbolista. El tiempo que dure ese proceso no lo sé, no se puede saber. Quiero volver a disfrutar del fútbol, de mis compañeras y celebrar goles y victorias al máximo.

¿Cómo ve a la UDG Tenerife de cara a una competición que cada vez es más exigente?

Tenemos que darle valor a lo que este club está haciendo. Son diez años en la máxima categoría y dando un alto nivel. Somos un equipo canario, humilde, trabajador y creo que hay que respetar lo que ha hecho esta entidad con Sergio Batista a la cabeza. El fútbol femenino en España cada año triplica el nivel. Llegan más jugadoras top, las que nos hemos mantenido somos cada vez más profesionales. No hay equipos fáciles. En cada partido hay que dar el 300 por cien porque si no lo haces lo pierdes. Esta liga es muy competitiva. Con los fichajes que han venido estamos muy contentas, se están adaptando muy bien a la filosofía que plantea el entrenador. El año pasado fuimos de menos a más y esta campaña solo hay que adaptar a los fichajes. Llevamos pocos entrenamientos pero veo un nivel táctico y físico muy bueno.

Tras jugar en equipos como el FC Barcelona o Valencia, ¿a qué sabe jugar en un equipo de la tierra como la UDG Tenerife Egatesa?

Esta camiseta la siento diferente porque pertenece a dónde nací. Siempre lo he dicho, he vestido otras y son mis clubes y los siento, pero la del Granadilla tiene algo especial.

Ya no solo porque es de Tenerife, de Canarias, sino por las compañeras que tengo. Como en todos lados, tienes más afinidad con unas que con otras, pero al final somos como una familia. Estar en el mismo vestuario de Mari Jose, Pisco, Patri Gavira que ya se puede decir que es canaria, Aline también... es un privilegio. Entre las que somos de aquí juntos a las chicas que vienen de fuera, hacemos que este club sea un hogar y es lo diferencial. Hacemos de una rutina una convivencia y cariño especial y lo trasladamos al terreno de juego.

¿Ha podido ver algo del mundial?

He visto resúmenes porque estamos entrenando en los horarios de los partidos. Todo lo bueno que haga la selección española es positivo para el fútbol femenino de nuestro país. La gran mayoría de las jugadoras están en nuestra liga. Cuanto más lejos llegue mejor porque más gente pondrá el foco en nuestra competición. A esto hay que sumarle a Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro. Ahora mismo nos conocen en todo el mundo, hace nada era imposible.

Usted ha vivido las dos realidades del fútbol femenino.

Las futbolistas más jóvenes, a día de hoy, no son consientes de dónde veníamos las demás. Yo, años atrás y en Primera División, no se daban los partidos por la televisión y entrenábamos a las 9 de la noche, cobrando para la gasolina. Hay mucho tute detrás y fue hace casi nada. Nos olvidamos, pero esa era la situación hace poco más de 10 años.

¿Cómo fue su camino hasta la máxima categoría de fútbol español?

Desde muy pequeñita, desde los cinco años, le decía a mi padre que quería salir fuera a jugar. Tengo una pasión por dentro que me la inculcó él y la familia de mi madre, que también jugaba. Entrené con él muchísimo siendo una niña y me podían ver jugando a fútbol sala, fútbol siete, fútbol once, con el balón en la playa. Quería ser futbolista pero no solo lo quería, sino que entrenaba para ello, y era muy disciplinada. Con 14 años, llegué a Primera para jugar en el San Gabriel, de Barcelona.

¿Cómo fue el inicio de su carrera lejos de casa?

Nada más llegar sufrí una lesión, triada. Fue un palo duro para una niña de quince años pero me hizo madurar. Todo pasa por algo, me perdí un año que pintaba a ser muy bonito, pero me hizo conocer mi cuerpo y valorar otras muchas cosas. Dos años después llegué al FC Barcelona, luego pasé por el Valencia, y ahora estoy aquí muy contenta.