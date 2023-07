¿Cómo se siente a pocas horas de disputar el Nacional en Torrent?

Sorprendentemente, con los 34 años recién cumplidos, estoy mejor que nunca. Físicamente estoy bien, no me duele nada. He entrenado menos que otros años, unas tres sesiones por semana, pero las he hecho más eficientes. Las he dirigido para corregir mis fallos y debilidades. Han ido muy bien. Estoy contento por cómo llego al campeonato. El objetivo ya está cumplido. No me esperaba las marcas conseguidas en las ligas y estoy entre los diez mejores de España. Es un año muy especial porque es mi último campeonato de España.

Y mentalmente, ¿cómo se encuentra?

Este año este aspecto lo he trabajado con una profesional que me ha ayudado mucho. Quería plantearlo bien, nunca lo había hecho. Al ser mi último año quería herramientas para poder disfrutarlo al máximo. No lo hice en busca de conseguir grandes objetivos deportivos y tampoco me apoyé en ello porque tuviera un bloqueo. Sin buscar mejorar los resultados por esa vía, al final sí se dio.

Antes de la cita del domingo, ¿qué nota le pone a su temporada hasta ahora?

Un 11 sobre 10. No me esperaba para nada conseguir estas marcas. Llevaba varios años estancado en el lanzamiento a 63 metros y 64. En esa época es curioso, porque entrenaba más que ahora. Conseguir superar los 66 metros este año y sentirme competitivo, estando entre los diez mejores del país, no estaba en ninguna papeleta. Si tuviera que explicar cómo ha sucedido no sabría. El hecho de ser mi última temporada ha ayudado a tener una chispita más y hacerlo para disfrutar, sin frustrarme, ha hecho que me salgan mejor las cosas.

¿Cuál es su objetivo para la cita de Valencia?

Voy a disfrutarlo. Intentaré lanzar bien, suelto, bonito..., pero sobre todo disfrutar la competición. Ojalá llegar a realizar los seis lanzamientos. Si me quedo en los tres primeros, no pasa nada. Desde 1999 estoy en el atletismo y mi primer campeonato de España en jabalina fue en 2003.

20 años compitiendo, ¿cuáles son sus mejores recuerdos?

He tenido que hacer ese ejercicio, me lo mandó mi psicóloga. Me dijo que hiciera una lista con mis 10 mejores momentos y yo puse nueve, con la esperanza que el mejor esté por llegar. Me hizo mucha ilusión por ejemplo un campeonato de Canarias en La Palma, al que vino mi familia. Fue hace poco y en él estuvo mi abuelo. Fue un momento muy emocionante.

¿Y la parte mala?

Hay dos cosas. Las lesiones es una. La otra es que no valoren el trabajo de los deportistas. Aunque los resultados no sean buenos, siempre hay implicación. Parece que cuando los resultados no se dan, muchas cosas desaparecen.

¿Cómo valora su paso por el Tenerife CajaCanarias?

Si no recuerdo más llegué en la temporada 11/12. Somos una familia y por eso todos hemos rendido mucho, por el apoyo mutuo que tenemos todos los atletas. El club ha hecho una cosa que parece normal pero no lo es y es estar en División de Honor. Ahora se suma a ello el femenino, y todo ello a pesar de la Federación.

¿Qué opinión tiene del comportamiento de algunos dirigentes de la Canaria?

Creo que debemos dejar las cosas mejor que las encontramos, y hay que señalarlas cuando se hacen mal para que se cambien. Si no, lo van a heredar los atletas que vienen detrás. La palabra que definiría para mí a la Federación Canaria es incompetencia, todavía más con la sombra legal que no se ha resuelto. Ojalá cambie, no por mí, que ya no estaré, sino por todos los atletas y equipos canarios.

¿Qué hará al poner el punto y final a su carrera?

Tengo muchas cosas en la cabeza y el deporte no lo voy a dejar. Voy a ir pasando por otros, aunque no sea para competir. Me gusta mucho los deportes acuáticos, el senderismo y aquí en La Palma es el paraíso para ello. Disfruto el mar, la montaña y para mí esta isla es un tesoro.