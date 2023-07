¿Por qué ha decidido sumarse al proyecto del Atlético Paso?

Conozco al entrenador. Me he enfrentado a él varias veces. Hace buenos equipos que siempre compiten. El año pasado se pudo ver, que llegó a La Palma y le dio la salvación al equipo. Es un técnico que mete disciplina al grupo y consigue a todos los jugadores enchufados. También vuelvo porque los contratos en la Península son muy similares a los que ofrece el Atlético Paso.

¿Qué objetivo le ha trasmitido el club en este segundo curso en la Segunda RFEF?

Primero hay que conseguir la salvación y luego mirar hacia arriba. Es una categoría muy igualada y exigente. Habrá dos o tres equipos que partan desde arriba por un mayor presupuesto. El resto tenemos que luchar por la salvación y luego tener la ilusión de conseguir algo más.

¿Cómo se encuentra físicamente y mentalmente?

Muy bien y con muchas ganas. La temporada pasada tuve poca participación en los partidos y en el Atlético Paso quiero jugar más. Eso se gana con trabajo y ayudar al equipo. Si no es desde la posición titular intentaré seguir mi rol con la máxima ambición.

¿Qué sea un club canario aumenta su motivación?

Sí. Es un equipo de aquí y quiero ayudar a que siga creciendo como club. Ya el año pasado pude ver partidos del Atlético Paso, cuando iba a alguna concentración o estaba en casa y se ve que hay un gran ambiente. Seguro que es difícil que el rival gane en nuestro campo y es lo que les dio prácticamente la salvación. La afición está muy unida a la plantilla y así se sacan partidos adelante. También están Mensajero y San Fernando. Les deseo una buena pretemporada y que consigan la salvación Que haya equipos canarios en Segunda RFEF es positivo para las islas, el turismo y también para el CD Tenerife, la UD Las Palmas y sus canteras.

De su etapa por la Península, ¿qué valoración hace?

Me encontré que las instalaciones en algunos equipos no eran las adecuadas por un tema de presupuesto. Sin embargo, me he adaptado bien siempre. Los errores que he cometido los he tomado como un aprendizaje. Si caminas y te tropiezas, te levantas y sigues. El fútbol y la vida es eso. Salir de mi casa y estar fuera ha hecho que abra mi mente. Eso se lo tengo que agradecer al deporte.

Aunque hubo un momento en el que casi dejas el fútbol...

Sí, lo pensé. Fue en mi segundo año en Sabadell. Lo pasé muy mal mentalmente porque hicimos muy mala temporada y nos salvamos en la última jornada. Éramos un equipo que desde el inicio era para estar a mitad de tabla y pensar en el playoff. Los resultados no se daban, la dinámica era mala y la situación era muy negativa. Al final me sirvió para aprender a gestionar algo así.

¿Cómo salió de ese episodio?

Pensé en comenzar a estudiar para sacar la oposición de policía, porque después del fútbol es lo que me gustaría hacer. Podemos decir que es mi segunda vocación. No pensé dejar el fútbol del todo la verdad. Entrené en el Icodense y con un equipo federado de fútbol sala, y si en invierno algún equipo se interesaba por mí y era algo bueno pues lo valoraría. Llegó la oportunidad del Calahorra y se dio la vuelta a la tortilla. Sigo enganchado al fútbol y estoy más positivo que nunca.

Por lo que veo, tiene muy claro su plan de vida una vez que termine su carrera.

Mi objetivo es jugar tres años más. Y después si puedo seguir jugando a buen nivel pues aprovecharlo. Me gustaría presentarme y aprobar para entrar en el cuerpo de policía a una edad todavía joven todavía, aprender y crecer desde dentro.

Volviendo al fútbol, ¿cómo ve esta categoría?

Muy igualada. Puede haber algún equipo que se destape por encima y vaya sobrado, pero el resto tiene que ir partido a partido. Luchar, despejar, ir al suelo. Es muy complicado hacer gol y mantener la portería a cero será un punto a favor para el Atlético Paso.

¿Cómo ve a uno de sus exequipos, el CD Tenerife?

Parece que la gente se está abonando y tiene ganas de ir al estadio. Cuanto más gente vaya más fácil será ganar, porque en el Heliodoro, el rival nota mucho la presión. Cuando se llena juegas solo. Lo he vivido en los derbis contra Las Palmas. La mente y el cuerpo están concentradísimos por lo que trasmite la afición desde la grada. Las cosas se están haciendo bien, vamos a dejarles tiempo.