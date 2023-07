¿Cómo se encuentra el Tenerife Marlins tras el exitazo de la consecución del título liguero?

La verdad es que muy bien. Estamos todavía disfrutando el título de la liga conseguida hace unos días y al mismo tiempo ya tenemos el punto de mira puesto en la semana que viene, que jugamos la Copa del Rey. Creo que estamos en buena situación para ganarla.

¿Teme que el equipo pueda bajar los brazos en la Copa tras ser campeones de liga y de la Copa Confederación europea?

No, no. Lo tenemos muy claro. Los muchachos están preparados y solo estamos enfocados en la Copa que se nos resiste desde hace ocho años. Ese objetivo nos lo hemos propuesto todos y sabemos que nos toca Sant Boi, con el que perdimos un juego aquí. Eso en parte ha sido bueno porque nos da la lección de que no nos podemos confiar ni bajar los brazos. En un juego pueden pasar muchas cosas. Cuando los equipos están más o menos parejos cualquier cosa puede pasar y eso lo comprobamos con el equipo catalán. Tenemos que ir fuertes, tanto el sábado 5 de agosto, como el domingo, si pasamos la eliminatoria de semis. La otra semifinal la disputan el Astros de Valencia y el Bilbao.

¿Y qué planea para que sus jugadores no se despisten y no caigan en la confianza? ¿Imprime más dureza en los entrenos o trabaja más el aspecto psicológico?

Sobre todo hay que trabajar la parte mental porque a estas altura de temporada cuando lo has ganado todo, pues entra a trabajar el apartado psicológico. Físicamente el jugador ya está preparado y no puede subir el rendimiento más de lo que ya ha dado. Estamos finalizando la temporada. Por eso la parte mental es la que tiene en estos momentos un mayor peso en el equipo. De todas maneras, esta semana se ha planteado con un poco más de tranquilidad de cara a lo que viene en la siguiente, que es donde vamos a apretar antes del viaje para la Copa.

Entonces...

Hay que tener mucho cuidado porque a estas alturas no se va a conseguir un pico más alto aunque se exija más del rendimiento al que se ha llegado. Vamos a entrenar igual que el resto de semanas del final de temporada.

¿Llegan bien los jugadores? ¿Hay alguna baja?

Hay dos hombres con molestias, pero van a estar disponibles para la Copa del Rey. Se trata de la última incorporación del equipo, el lanzador Delvin Capellán, con molestias en el codo, y luego el receptor, Joel Borges, que ha estado con problemas en un dedo desde la mitad de la temporada. Cada vez que recibe una pelota se queda dolorido. El resto estamos bien, estamos muy motivados y vamos a ver si esta edición es la vencida para volver traernos el trofeo copero.

¿Cuál será la clave en esta edición de la Copa del Rey, primero ante el Sant Boi?

El Sant Boi tiene un jugador bastante rápido, Javier Monzón, y hay que condicionarlo. Luego tenemos que desestabilizar a sus lanzadores en la base. Tratar de mantenerlos fuera de la base para restarles poder. Nosotros nada, jugar nuestra pelota, no variar y seguir compitiendo tal y como lo estamos haciendo. Monzón marcó las diferencias. La clave estará en mantenernos nosotros mentalmente bien como lo venimos haciendo. Si hacemos eso, podemos ganar esta competición. Sería la séptima Copa y hace ocho años que no la ganamos por diferentes motivos.

¿Qué quiere transmitir a la afición en estos momentos?

Muy sencillo, que sigan confiando y apoyando como siempre lo hacen porque nosotros vamos con motivación, ganas e ilusión para traernos la Copa del Rey de Benamejí, en Córdoba.