Enseñar desde la experiencia

A sus 40 años, Luci Pascua no sabe aún si alargará o no su carrera deportiva. Este pasado curso mató el gusanillo en el UCAM Murcia de Primera Autonómica. Un ejemplo de la manera en la que se toma el baloncesto. A modo de diversión. Como una más. Sin importarle que en su currículum brillen sendas platas, una mundialista y otra olímpica. Solo sus ocupaciones como profesora universitaria -en la UCAM de Murcia- de psicología -imparte dos asignaturas-, y como presidenta de la Asociación de Jugadoras de Baloncesto (AJUB) la tienen actualmente en un brete. Pero mientras decide seguir o parar, la pívot trata de enseñar. Lo hace desde la experiencia y desde varias de las vivencias que le han tocado pasar en las dos décadas que fue profesional.

La gestión de las emociones. Aprovechando la celebración en Tenerife del Torneo Internacional U20, Pascua impartió el sábado una charla para tratar de ayudar a las que están cerca de alcanzar el profesionalismo, como las cuatro selecciones participantes en dicha cita. «Como no soy especialista en nada, no me gusta meterme en ninguna rama; por eso baso mi discurso en mi experiencia profesional y lo que me he encontrado en mi carrera», apunta la de Ripollés, que pone como ejemplos más concretos «la gestión de las emociones, la falta de motivación y la gestión del error», a las que considera «variables que dependen» de las propias jugadoras y «también del contexto en el que se encuentran» las baloncestistas.

El concepto del fracaso. Es precisamente el de las emociones uno de los factores en los que más ahonda Pascua. «¿Por qué siempre se muestran las emociones positivas, cuando no hay ni positivas ni negativas? Son solo un mecanismo adaptativo de nuestro cuerpo», se pregunta y a la vez responde la interior. Pero también insiste Luci, en su exposición, en factores como «el concepto del fracaso». «Es una palabra muy fuerte, teniendo en cuenta que todos cometemos errores y aprendemos en base a ellos», aclara sobre un término que va de la mano de la «pérdida de confianza». «No cumples con los objetivos, cuando los que te has puesto son poco realistas; entonces te frustras, y ahí es donde aparece un factor de riesgo», pone como ejemplo.

El estrés durante el curso. Advierte Pascua igualmente de las situaciones «que provocan más estrés en una jugadora durante la temporada», así como de las «herramientas que tiene cada una para salvarlas». «Todo depende de la flexibilidad psicológica que se posea ante casos como un conflicto con el entrenador o con las compañeras, y lesiones graves que frenan tu evolución», señala Luci, que pese a su título universitario y su experiencia deportiva, muestra ciertos recelos de la figura del psicólogo deportivo. «Estaría muy bien que todos los clubes abogasen por esta figura a la que poder recurrir en un momento puntual. Pero eso es un tema muy personal, como ocurre con los fisios, que a veces te buscas algo externo. No a todas las jugadoras les va a gustar el psicólogo deportivo que contrate el club», reflexiona la que fuera poste internacional con España.

El abandono de la actividad. Cree Pascua también que el mayor abandono temprano de la práctica deportiva por parte de las mujeres respecto a los hombres es otro factor a tratar y corregir. «Es un tema un poco de contexto social. A los chicos se les enseña a realizar deporte por diversión, y a las mujeres se les enseña a hacer las cosas con un fin y buscar la excelencia. Hay personas que se exigen tanto que si saben que en el deporte no van a conseguir nada, directamente lo dejan. Prefieren dedicarse a los estudios y no perder el tiempo en el deporte, cuando lo interesante es alargar la actividad todo lo posible», argumenta la catalana.

El cuerpo como tabú. Una toalla que en el bando femenino a veces también se tira más fácilmente por cuestiones morfológicas. «Es que se te van a poner piernas de hombre, o Vaya espalda y vaya brazos que tienes... Son comentarios que he ido escuchando a lo largo de toda mi vida deportiva, y que a una adulta seguramente no le afecte, pero a una adolescente claro que sí porque está desarrollando su cuerpo. Eso marca», apunta Pascua.

El convenio colectivo. Pero más allá de trasmitir a las más jóvenes sus experiencias particulares, Luci Pascua también tiene, como máxima responsable de la AJUB, los sentidos enfocados hacia los problemas generales del baloncesto femenino. Y para ella, el básico ahora mismo es sacar adelante «el convenio colectivo que regule la actividad laboral de las jugadoras». Una mejora hacia el profesionalismo «para que las baloncestistas tengan contratos de 40 horas semanales y que la competición no dure solo siete meses, las chicas no se queden sin cotizar y no se vean obligadas a buscarse otro trabajo el resto del año». «Pero lamentablemente todo esto, con las elecciones, se paraliza y te obliga a empezar de cero... Y eso a veces cansa», se lamenta.

Las mujeres en el banquillo. Ese concepto de profesionalismo podría ser una de las barreras a derribar para que la presencia de la mujer sea cada vez mayor en el mundo del deporte de élite, y más concretamente «en altos cargos de gestión deportiva». Y en ese sentido Pascua recuerda que «en Liga Femenina hay tres entrenadoras, pero según se va subiendo en el escalafón de categorías masculinas no existe ninguna». La posible llegada de Elisa Aguilar a la presidencia de la Española como relevo de Jorge Garbajosa debería, a su entender, «servir como referente» para que al final «se acabe hablando de baloncesto sin distinciones».

Piropos a Buenavida. Por último, Pascua también da valor a las generaciones que deberán liderar a España en las siguientes citas internacionales. «Las veo capaces de igualar nuestros logros porque vienen muy preparadas, sobre todo en el plano físico», una cualidad en la que no pasa desapercibida la tinerfeña Elena Buenavida. «Me encanta, es superpotente, y está evolucionando muy bien. Posee mucho desparpajo, descaro y un gran físico», destacó de la sureña.