El Santa Cruz Echeyde ha alcanzado un acuerdo con el lateral–extremo Marc Salvador para las dos próximas temporadas, lo que supone que el conjunto que dirige Albert Español se garantizará mantener el núcleo duro del equipo que le ha ayudado al club a crecer durante los últimos años.

De esta forma, el catalán ex del Terrassa seguirá siendo uno de los hombre claves del equipo chicharrero, tanto en el apartado deportivo del equipo, como en la de la estructura del club, ya que con la renovación viene aparejada, además, la dirección del Echeyde Timbeque, el filial, que debuta esta temporada en la Primera División del waterpolo español.

En este caso, Marc es muy considerado por su labor de jugador en ataque y en defensa, así como su destreza como entrenador. Todo ello le hacen ser una de las piezas clave del grupo, tanto dentro como fuera de la piscina, uno de los hombres de máxima confianza bajo cualquier circunstancia.

Trayectoria. El waterpolista llegó a la Isla en la temporada 19/20 procedente del Terrasa después de debutar en la División de Honor y tras ser capitán de la selección española júnior y ser medalla de plata en el Europeo de Bakú-2015 (Azerbaiyán). Durante las últimas cuatro temporadas ha destacado por ser uno de los jugadores más respetados en la piscina en la que siempre han sido innegables su esfuerzo y trabajo.

La temporada pasada se vio lastrado por algún problemilla físico que le impidió dar su mejor versión en la liga española y en la LEN Challenger Cup, en donde el Santa Cruz Echeyde llegó hasta semifinales.

En la División de Honor, el lateral-extremo disputó un total de 19 encuentros, en los que metió 24 tantos a pesar de jugar media competición mermado. Completamente recuperado, el catalán espera volver a ser uno de los protagonistas del equipo, como lo ha sido durante temporadas anteriores.

Pieza clave. Una de las personas más felices por la renovación del jugador es Albert Español, quien destacó que "Marc la próxima temporada iniciará su quinta temporada, con lo que será uno de los jugadores de fuera de la Isla que más ha estado en el equipo, por lo que como dice él, ya es medio canario. Es una pieza clave en toda la estructura del club, no ya solo como jugador, sino como entrenador del filial. La temporada 21/22 también hizo de coordinador y nos ayudó muchísimo a impulsar nuestra cantera".

"En la última temporada hacía de entrenador del filial y jugador de nuestro equipo e hizo un trabajo espectacular como técnico, logrando el ascenso a la Primera División". Era algo que "estaba fuera de nuestros planes y objetivos, y además siendo campeón de Segunda División. Ha sido un éxito increíble con gente de la casa, lo cual todavía le da más valor", explicó sobre su faceta de técnico.

Acerca de Marc Salvador como jugador, Albert no escatimó elogios, señalando que "es una pieza clave dentro de la estructura del equipo. Él tiene mucha responsabilidad como jugador, pero este año que viene tendrá más porque es uno de los hombres con más experiencia. También la tiene a nivel internacional con la selección española Sub-16 y Sub-18, con medalla como subcampeón de Europa. Es un jugador top. Luego como persona es un 10, querido por todos. Solo palabras buenas", sentenció.

Feliz. Marc Salvador se mostró contento por la renovación con el Santa Cruz Echeyde, "y ya son unos añitos, cuatro los que llevo más los dos. La verdad es que estoy muy feliz. Se ha dado un buen mix entre juventud y un buen proyecto como jugador y la parte de entrenador, que me ha hecho crecer como técnico y como persona. Ha sido una buena suma de factores para mi crecimiento personal".

No duda en señalar que una de las cosas que le han hecho firmar ha sido "el proyecto que viene consumando la confianza que me han dado y que año a año se hacen las cosas bien. Todo eso me hace confiar y querer seguir en la seña de identidad que está creando el club. Todo eso me da confianza, me están haciendo partícipe en ella, por lo que me siento muy cómodo para seguir creciendo".

Asume el catalán que el próximo año "tendré más responsabilidades", adelantó el propio Albert Español. Explica que "según va pasando el tiempo uno tiene que coger más responsabilidades y cada año me adaptaré a lo que el equipo demande y necesite".