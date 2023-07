Nunca se fue y siempre ha estado ahí siendo protagonista en las pruebas y citas en las que compite gracias a un gen distinto que le ha distinguido del resto de clubes de atletismo en Canarias, siendo forjador de grandes deportistas. Es el CEA Tenerife, el club lagunero con el que siempre se debe contar en cualquier certamen bajo las directrices de un histórico como Pedro Dorta, presidente del equipo.

Y nuevamente el club atlético ha vuelto a dar de qué hablar y es que hace escasamente 15 días logró otro hito en su historia, y no es otro que el ascenso a la máxima categoría del atletismo Máster ganado a pulso y con esfuerzo en Almería, la Primera División del Campeonato de España, después de estar persiguiéndola durante los últimos ocho años. Antes, el CEA Tenerife estuvo entre los privilegiados durante las primeras cuatro temporadas tras crearse la categoría en 2011 hasta que en 2015 bajó a Segundaa.

Ha sido casi una década de trabajo continuo de un equipo con una media de edad de 54 años en una categoría en la que pueden participar atletas con una treintena, lo que supone una gran ventaja para los clubes que cuentan el extra de la juventud comparada en cada una de las pruebas. En este caso, los Campeonatos de España Máster, tanto en Primera División como en Segunda, tienen en cuenta un coeficiente de edad para las 18 pruebas en disputa más los dos relevos para equilibrar marcas y resultados.

¿La consecuencia más directa? Pues el CEA Tenerife logró un segundo puesto tras sumar 103 puntos, a nueve del primer clasificado y también ascendido Pratenc AA, que hizo 112. Sube a Primera División recordando que la temporada anterior se quedó en Segunda en un triple empate que le relegó, "pero eso es ya historia".

Los héroes de esta nueva gesta son José Francisco Prieto, Airam Alonso, Víctor Onésimo, Domingo Lugo, Jacob Rodríguez, Francisco González, Juan Ramírez, José Miguel Mesa, José Osvaldo Fernández, José Antonio Pérez, Miguel Angelo, Gustavo Castillo, Tomás Fidel González, Pedro Rodríguez Dorta, Aldo Bello y Tomás Hernández Pérez. Un equipazo en el que todos ayudan y todos son protagonistas.

"Pero lo complicado no es ascender, que está muy bien y la verdad que todos estamos contentos por ello, sino mantenerse, que es algo complicadísimo", advierte Pedro Dorta ante el nuevo reto que se le plantea después de ocho años de espera.

Explica que "el nivel es altísimo, ya que los clubes están plagados de muchos atletas buenísimos que van llegando a la Máster". De entrada "fue como un invento de la RFEA, por decirlo de alguna forma, pero a medida de los años la evolución fue tremenda y empezaban a incorporarse muchos atletas de nivel de entre 30 y 35 años y es ahí cuando se produce el boom de la categoría que recuperamos".

Es un auténtico orgullo "para mí no solo por el Máster, sino por todos los equipos del club de categoría nacional y los que no lo son. En Máster no es fácil cuando cada vez es más complicado estar ahí con los coeficientes y el nivel que se va adquiriendo. Hay equipos como el Maratón, el Playas de Castellón o Nerja, por ejemplo, que son conjuntos de los mejores en Absoluto y entonces han creado sus secciones Máster para nutrirla de los que llegan de la los absolutos".

Pedro Dorta señala que ningún integrante del club bajó brazos por no conseguir el ascenso en temporadas anteriores. En esta, "pues todo lo contrario. Nosotros íbamos planteándonos alcanzar la tercera o cuarta plaza y la gente sabía en las dos últimas pruebas que estábamos ahí peleando. Los atletas estaban animados y si hubiésemos quedado terceros, pues tampoco pasaba nada", dice.

"Sabíamos que no podíamos aflojar nada, siempre fuimos al límite porque las pruebas están planteadas de esta forma por competitividad y pendientes de los coeficientes, porque podrías entrar segundo, pero finalmente quedabas cuarto en base a esos correctores... estábamos más que enchufados y algunas veces doblábamos pruebas, no quedaba otra", recalca entre risas.

Por último, el presidente del CEA Tenerife no esconde que "el próximo año será complicado" y que "es cierto que tenemos atletas que no pudieron ir a Almería que van a estar para el próximo año. Si digo que tenemos plantilla para intentar mantenernos. Es difícil, sí, pero en ningún caso es imposible y ahora el estímulo es máximo", concluye.