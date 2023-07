Indignación es total. La Federación Canaria de Atletismo (FCA) ha renunciado a participar en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas días antes del encuentro que se celebra este fin de semana en Pamplona supuestamente por la carencia de vuelos y de alojamientos por la coincidencia de las fiestas de San Fermín. Así lo ha comunicado el ente federativo a través de las redes sociales.

De esta forma, un total de 38 atletas de las distintas federaciones insulares o no han podido viajar o bien lo han hecho por su cuenta tras comunicar este viernes, 24 horas antes del Nacional, la imposibilidad de organizar el viaje de una de las pruebas más importantes del calendario del 2023, ya que era una de las citas fijadas por los deportistas para mejorar las marcas de cara a los campeonatos. Se da la circunstancia, además, que fue la propia Canaria la que hizo la convocatoria para la prueba el pasado día 4 "sin avisar a los atletas" advierten varios perjudicados, y 10 días después a través de un comunicado expone que no puede asumir el compromiso deportivo por el alto coste que supondría.

En este caso, la indignación de clubes y deportistas es total, ya que la FCA "ha pasado" de la planificación de cara a este evento, ya que se sabía del mismo en noviembre del año pasado tras comunicarlo convenientemente la Federación Española de Atletismo (RFEA) a las regionales, una situación que no dan crédito las Insulares "porque han tenido nueve meses para planificarlo".

A pesar de que tanto clubes como atletas han intentado conocer el plan de viaje o información de algún tipo de cara al evento navarro durante las últimas semanas, denuncian que los federativos "nunca se ponen al teléfono ni contestan a los correos que mandamos. Nos vemos perjudicados", señala una parte de los perjudicados.

De cualquiera de las formas, todos apuntan a la "nefasta" gestión del todavía presidente de la FCA, Alberto Hernández, hombre siempre envuelto en la polémica en el mundillo del atletismo y que en estos momentos está siendo investigado por la Justicia por la comisión, presuntamente, de cuatro delitos: uno continuado de malversación de caudales públicos, otro de administración desleal, un tercero de apropiación indebida y un último delito continuado de falsedad documental.

A pesar de los intentos, EL DÍA no pudo contactar con algún responsable federativo para conocer su versión, la situación y las causas que han llevado a desentenderse del campeonato, y que ha provocado que los atletas más interesados hayan tenido que organizarse el viaje sin tener el apoyo federativo para poder disputar sus competiciones.

Buena parte de los deportistas califican la situación de "auténtica vergüenza, increíble y una falta de respeto a los atletas", una opinión extendida entre los atletas que fueron incluidos en la convocatoria y que han visto cómo "la federación se desentiende".

Es el caso, dos más, de la lanzadora de disco Emma García y la lanzadora de peso Valentina Marzari, ambas pertenecientes al Tenerife CajaCanarias. Emma, la discóbola señala que "para muchos atletas la cita Navarra es la última oportunidad de conseguir la mínima para el Campeonato de España Absoluto. Y no solo eso, ya que a los atletas que ya tenemos las marcas nos quitan una oportunidad más para competir y estar en el meollo competitivo con deportistas de otras comunidades".

Denuncia, además, que la FCA llama "a otros atletas quitándome mi plaza para que doblen. Es decir, llamaron a otra compañera que ya está allí y que se pagó su propio billete para que haga mi prueba y sin contactarme ni llamarme para saber si lo necesito o si quiero ir. Directamente han suprimido mi plaza por otra atleta que va por detrás de mí en el ránking".

Por su parte, Valentina Marzari reconoce que "me ha afectado mucho esta decisión, porque teniendo en cuenta de que deberíamos haber viajado a primera hora del sábado, tuve que comprar a última hora un billete de avión a Madrid para poder viajar este sábado e ir a León, en donde tenía la vuelta del Campeonato de España de Federaciones. Ellos nunca me cogieron y ahora tengo que ir por mis medios y todo a última hora", critica.

Esta es otra polémica más que enfoca directamente a la gestión federativa de Alberto Fernández, ya que durante el último mes la Federación Insular de Tenerife y miembros asamblearios han denunciado impagos de la Canaria por valor de 45.000 euros que le han obligado a suspender las competiciones desde el sábado de la semana pasada.

Precisamente, el presidente de la Federación Insular, Wenceslao Fernández, no da crédito a lo sucedido y considera que "esta es la penúltima" en cuanto a despropósitos "de la Federación Canaria. Es lo peor que se puede hacer con un deportista, no representar a su región en un campeonato de esta magnitud, algo que la FCA sabía desde hace ya nueve meses... seguramente en noviembre no sabían que se celebraba San Fermín", ironizó para recordar con posterioridad que en la cita participaban atletas de División de Honor.