El boya mexicano Diego Mercado ha llegado a un acuerdo con el Santa Cruz Echeyde para jugar dos temporadas más en la División de Honor con el conjunto chicharrero, una apuesta por uno de los hombres más importantes del equipo por su aportación desde la posición de boya.

Diego, 1,85 metros de altura y 25 años, llegó a la Isla en la temporada 19/20 y con su buen hacer ha ayudado al crecimiento del equipo santacrucero a nivel deportivo, siendo pieza clave no ya solo en la competición nacional, sino en la europea, ya que el conjunto chicharrero llegó a disputar las semifinales de la LEN Challenge Cup ganando, incluso, al campeón Apollon Smirnis, el único que pudo hacerlo en toda la competición (partido de ida, 11-10).

El experimentado boya logró a lo largo de la temporada un total de 17 goles en los 22 encuentros que disputó en la máxima categoría nacional, mientras que en competición europea hizo un fantástico 12 en otros tantos partidos, lo que hace que el mexicano sumara a lo largo del año un total de 29 goles en 34 encuentros, una aportación a que se suma los intangibles de jugar en una posición en la piscina tan importante. Volverá a hacer pareja de ataque con el neerlandés Mees Keuning, recientemente renovado también.

Diego Mercado firma con el Santa Cruz Echeyde con un tercer puesto bajo el brazo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador disputado la semana pasada con su selección, y además, siendo protagonista de su equipo con dos goles ante Venezuela (11-9), lo que le llevó a México a sumar un bronce.

El mexicano se mostró muy contento e ilusionado con el compromiso adquirido con el Santa Cruz Echeyde, del que dijo que para el club no hay límites. Sobre ello explica que "sinceramente no creo que haya un techo o fin para el progreso del equipo. Este grupo trabaja mucho y aparte es una hermandad que eso es muy bueno para el desarrollo de nuestro amado deporte", algo importante para alcanzar "nuestros objetivo individuales y colectivos".

Con el próximo "son cinco años en Tenerife, se dice fácil. El otro día he hablado del tema con un amigo y, sinceramente, el club me ha acogido muy bien, con lo que me lo ha puesto fácil para renovar y más cuando tiene esa mentalidad de luchar hombro con hombro para mejorar y crecer fuera y dentro de la piscina".

Sobre su paso por la selección, Diego señala que "tras lo vivido con el Echeyde he podido ayudar al equipo, pero aún me falta mejorar muchos aspectos para aportar al equipo y mis compañeros en pos de lograr los objetivos", dijo.