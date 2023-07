¿Cuál ha sido su plan para este verano tras una temporada tan exigente?

Siempre intento pasar dos o tres semanas en mi casa, en Cádiz con mi familia y cerca de la playa. Este verano también hemos realizado un viaje de quince días a Tailandia con compañeras del equipo y un grupo de amigos que tenemos. En el club no somos buenas compañeras sino que tenemos amistades. Acabamos en mayo la temporada y ya nos estamos juntando en junio para irnos de vacaciones.

¿Qué tal la experiencia?

Muy positiva. No conocía el país, dicen que es el de la sonrisa y es verdad porque todo el mundo sonríe. Me adapté y me gusto la comida. Fuimos al norte y al sur. Si tuviera que recomendar un sitio son las playas de la isla de Ko Tao.

¿Ha podido desconectar del fútbol?

La verdad es que sí. En lo que se refiere al mercado de fichajes, de los otros equipos, no lo sigo mucho en redes sociales. Suelo llegar el primer día a la pretemporada y Pisco me pone al día. Ahí ya me llevo las sorpresas. Sí que he visto algunos partidos de España, que se prepara para el Mundial.

¿Ha puesto tarea el entrenador José Herrera para no perder la forma?

Unas dos semanas antes de la pretemporada empezamos a trabajar, en lo que son unas diez sesiones. Tenemos un preparador físico nuevo y seguimos su plan que consiste en gimnasio y algo de carrera. Tenemos que hacerlo para evitar demasiada carga en las piernas cuando comiencen los entrenamientos con las compañeras y evitar lesiones.

¿Cómo son las pretemporadas con este entrenador?

Son exigentes. Por mucho que te prepares los días previos, las primeras semanas son duras no solo por el trabajo físico sino también por el calor que hace. Con José Herrera también hay mucha carga táctica.

Entre los fichajes anunciados por el club está la defensa central argentina Agustina Barroso, ¿más competencia para usted en el eje de la zaga?

Sí, pero toda competencia que llegue al equipo es positiva. Nos hace ser mejores futbolistas y el que gana es el equipo. Nosotras estamos encantadas de que lleguen refuerzos de calidad. Estamos encantadas con todas las jugadoras que se incorporen. Van a hacer que respondamos mejor. Acogeré a todas l con los brazos abiertos.

¿Cuál fue la clave para ser uno de los mejores equipos defensivos de la temporada?

Hemos conseguido ganar mucho orden defensivo. No solo fue un trabajo de la línea defensiva sino de todo el sistema. La UDGTenerife ahora mismo es un equipo muy compacto defensivamente. Por nuestra forma de jugar sabemos que dos o tres ocasiones de hacer gol vamos a tener así que si dejamos la portería a cero vamos a estar cerca de ganar.

¿Cuál es objetivo que se marca el club para este curso?

El discurso es el de siempre. Conseguir la permanencia y a partir de ahí ganar todo lo que podamos para quedar lo más arriba posible. No podemos pensar de otra manera. La competición cada vez es más complicada, los equipos crecen en instalaciones, mejoran los fichajes y los cuerpos técnicos trabajan mejor. Nosotros mientras seguimos en nuestra lucha. A día de hoy no sabemos dónde vamos a jugar. Son cosas que se dan cada temporada y restan, al mismo tiempo que otros equipos mejoran muy rápido en todos estos aspectos.

¿Y las claves para repetir los buenos resultados de las campañas pasadas?

Debemos empezar la liga muy concentradas. Es importante comenzar bien para conseguir así un colchón de puntos y ganar tranquilidad. A partir de ahí, conseguir sumar el máximo de puntos.

¿Seguirá siendo imparable el FC Barcelona?

Sí, pero las diferencias son menores y puede pasar cualquier cosa en un partido. Los equipos trabajan mejor y sobre todo hay un mayor estudio de los rivales. Cualquiera nos puede ganar. El Barça, equipos de media tabla o recién ascendidos. Nosotras tenemos claro que en cada encuentro vamos a tener que sufrir sí o sí para sacar puntos. Lo

El equipo ha tenido oportunidad de llegar a la final de la Copa de la Reina pero es una meta por cumplir todavía.

Es una competición muy bonita y siempre ilusiona. Es verdad que en los dos últimos años nos hemos llevado dos chascos. La afición quiere más y eso es bueno, porque nosotras también. Al mismo tiempo hay que darle valor a estar entre las ocho primeras, los que nos hace saltarnos una ronda de la Copa. Es una competición a partido único y complicada.

Va a ser su octava temporada con el club, ¿cómo se consigue?

Me siento cómoda en la Isla y en el club. Siempre he sentido su respaldo. Cada año intento dar una mejor versión de mí y aunque cambien los cuerpos técnicos siguen confiando en mí y es lo que me hace seguir aquí.

¿No ha pensado cambiar de aires?

Cuando era joven sí, fue cuando salí del Sporting de Huelva y vine ajugar a Tenerife. Ahora mismo no me hago la idea de salir aunque puede pasar de todo, la vida da muchas vueltas. Ya tengo una edad y piensas en retirarte aquí, aunque la edad es un número y jugaré hasta que físicamente me encuentre bien y tenga ilusión. Futbolísticamente me siento tinerfeña, tengo un grupo de amigos dentro y fuera del campo y estoy donde quiero estar. Llegan ofertas, han llegado en otros años, pero donde una es feliz es donde tiene que estar.