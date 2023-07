¿Cómo llega físicamente y mentalmente al combate?

Llego bien, con los deberes hechos. Empecé con la preparación del combate hace dos meses y medio. Me ofrecieron la oportunidad y no dudé. Es una gran motivación el cinturón y para mí es mayor ser cabeza de cartel. Pelear en Tenerife también me motiva más, y al mismo tiempo es una mayor responsabilidad. La gente cree en mi victoria y yo les digo que hay que esperar, pero que confíen en mí es algo positivo.

¿Qué ha sido lo más difícil durante la preparación?

En mi caso, y pienso que en el todos los luchadores, es la alimentación. A mí siempre me ha gustado competir y tener un objetivo a corto plazo, como en este caso ayuda. Sin embargo, ha habido momentos complicados con la alimentación porque en mi caso he tenido que bajar bastantes kilos y tras tres sesiones de entrenamiento que he hecho algún día, por la noche toca cenar pescado o pollo, controlando las cantidades, y es un momento complicado. Mi pareja y mis amistades tienen que aguantar algún berrinche que otro porque el humor te cambia.

Y en lo que se refiere a los entrenamientos, ¿ha pasado momentos complicados?

Han sido exigentes. Siempre hay días que no apetece, que tienes un mal día o que simplemente te quieres quedar durmiendo. Esos días en los que la motivación baja y lo más sencillo sería no entrenar me aparece una voz en la cabeza que me dice que mi oponente ahora mismo está entrenando. Ahí es cuando me activo. Si él está sufriendo yo tengo que sufrir más para llegar al combate y sentir que me merezco ganar el cinturón.

¿Lo siente para la cita en el Pancho Camurria?

La verdad es que sí, aunque hay muchísimos factores que no puedes controlar y eso es lo bonito de este deporte. Sin embargo siento que he hecho todo lo que está en mi mano para ganar. Si hubiera diez casillas las diez estarían marcadas.

¿Cómo es su día antes de un gran combate y el mismo día de la velada?

Antes me sobrexcitaba por tener muchos pensamientos de lo que podía pasar pero ya he conseguido controlarlo. Llevo ya mucho tiempo dedicándome a esto. El día antes de la pelea estoy en paz total. Estoy con mi mascota, descanso en casa, aire acondicionado... relajado. No sirve de nada pensar en lo que puede pasar porque en ese momento no está en mi poder. La adrenalina comienza cuando ya estás en el pabellón y empiezan las peleas.

Adrenalina y ¿miedo?

Siempre me lo preguntan, lo del miedo. Cuando empezaba había gente que me decía que tenía que estar tranquilo y en este deporte, antes de pelear, no puedes estar tranquilo. Sí sientes miedo pero hay que enfocarlo en positivo. Esa sensación hace que mi corazón bombee más sangre y eso significa que el cuerpo me está diciendo que estoy preparado para pelear. Un patadón un lunes por la mañana claro que me duele pero en ese momento no.

¿Cómo ha preparado el combate contra Kevin?

Ya peleamos hace tiempo, éramos amateurs y conseguí ganar en el primer asalto pero cada pelea es un mundo. Durante el tiempo de preparación he adaptado mi entreno a las características que él tiene y luego hago el ejercicio de meterme en su cabeza y en la del entrenador. Me veo a mí desde sus ojos y pienso en el plan que tienen para ganar. A partir de ahí pienso en todos los escenarios que se me pueden dar, incluso los más dramáticos y trabajo para dar respuesta a cada uno de ellos.

¿Cuáles son tus claves para ganar la pelea?

Él es un luchador fuerte arriba pero no tanto en el suelo. Yo vengo de competir diez años en Jiu-jitsu brasileño así que el plan es tirarlo al suelo que es donde soy más fuerte. Todo el mundo que nos conoce lo sabe, luego hay muchísimos factores y puede pasar de todo. Lo que está en mi mano está hecho, estoy preparado.