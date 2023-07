El Santa Cruz Echeyde volverá a contar dos años más con la madrileña Elena Alcón en sus filas tras confirmar la jugadora la renovación por el club chicharrero tras una primera temporada exitosa en la piscina Acidalio Lorenzo en el estreno de las Guayotas en la División de Honor.

En este caso, la polivalente waterpolista de 19 años apuesta por la continuidad en el club después de la progresión experimentada durante toda la temporada en la que ha podido disputar un total de 22 encuentros en los que consiguió ser la tercera máxima artillera de las santacruceras al sumar 32 goles, 2 de ellos desde los cinco metros.

Toda una sorpresa, ya que llegó a la Isla como defensora de boya, aunque la confianza en su potente tiro la hizo ser protagonista en casi todos los encuentros disputados, especialmente en el partido jugado contra el EW Zaragoza el 28 de enero en el que madrileña logró un total de 5 tantos, uno de penalti.

Ese buen rendimiento, sobre todo desde las posiciones de lateral y extremo, la hicieron ser una de las jugadoras más destacadas del equipo que estaba a las órdenes Itziar Pavón el año pasado. Precisamente, el Santa Cruz Echeyde en su estreno en la máxima categoría logró un meritorio séptimo puesto, además de jugar el año de su estreno en la Copa de la Reina, con lo que el club quería en lo posible garantizar la continuidad del bloque de jugadoras que han permitido cosechar tan buenos resultados.

Una de ellas, sin duda, era Elena, que ya ha dado su visto bueno para la renovación hasta la temporada 24/25 "porque este año he tenido una muy buena experiencia, me he sentido muy súper acogida desde el minuto uno. Luego en el equipo todo ha salido mejor de lo que esperaba y al final conseguimos hacer muy buena temporada y entrar en la Copa de la Reina. Ha sido todo muy bueno, me he sentido siempre muy a gusto aquí".

Recuerda que el año pasado "el objetivo era claramente no descender y mantenernos en la categoría y creo que esta temporada debemos dar un pasito más y focalizar los objetivos en jugar la Copa de la Reina otra vez e intentar estar clasificadas en la tabla un poco más arriba del séptimo puesto logrado. Tal vez entre las cinco o seis primeras y optar a Europa al año siguiente si se pone a tiro".

"Para lograrlo tenemos que trabajar mucho porque si no sería imposible. Todo eso es lo que a mí me gustaría, luego en el deporte es deporte". Si no se cumple el objetivo "pues no pasa nada, hay que seguir trabajando y hacer lo máximo posible, tanto como equipo como a nivel individual, que siempre quiero dar lo máximo de mí con trabajo y constancia", destaca.

Elena Alcón también se refirió a su destape como goleadora en el equipo, 32 goles, de los que dijo "que la verdad me he sentido muy a gusto, ya que desde el principio me han dado mucha confianza tanto las compañeras como la entrenadora, Itziar Pavón y el staff. Eso se ha visto reflejado en la temporada en los goles, la defensa y en todo".

Recordó que en su anterior conjunto, el CN Boadilla, jugó principalmente de cubre boya "pero este año ha sido todo muy bueno de cara a portería. Otros años no he ocupado ese rol de goleadora ni mucho menos y la verdad estoy contenta de cómo han salido las cosas con el Echeyde".

Por último, Elena pidió a la afición "que nos sigan apoyando como lo han hecho, que nosotras intentaremos dar todo y más por el equipo porque el Echeyde siempre está trabajando ahí duro día a día para poder optar a lo máximo posible".

La renovación de Elena se une a la de la lateral María Ramos y la boya neozelandesa Emily Nicholson, así como los fichajes de la cubreboya Carla Martín y la portera Macu Bello. Seguirán las altas, ya que se han contabilizado hasta cuatro salidas, las de Clara Ríos, Jessica Gaudreault, Blaire Mcdowell y las tinerfeñas Elena Domínguez y Fátima Pérez.