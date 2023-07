Gran triunfo de Enrique Cruz y Yeray Mujica

Enrique Cruz y Yeray Mujica se erigieron ayer en los grandes triunfadores del 32º Rallye Internacional Villa de Adeje después de ser los grandes dominadores de la prueba, un liderato marcado por una soberbia actuación a lo largo de las dos jornadas de la prueba adejera, la del viernes y la de ayer sábado.

Ayer, en los tres primeros tramos cronometrados, el piloto lagunero confirmó su favoritismo, una situación que mantuvo en los últimos tres tramos manteniéndose inalterables las tres primeras posiciones. De esta forma, mientras Enrique Cruz (Ford Fiesta R5 MK II) calcaba a la décima su tiempo de su primera pasada por Granadilla-San Miguel-Vilaflor y se dedicaba a administrar su ventaja para llegar a Adeje como vencedor, Jan Cerny (Hyundai i20 N Rally2) se empleaba a fondo y comenzaba a limar su diferencia de tiempo con Miguel Suárez (Citroën C3 Rally2).

Esto lo llevaba a marcar nuevamente el mejor crono en Karting-Recalvi, quedándose a 4,2 segundos del piloto palmero en la general. El de Hyundai no tiró la toalla hasta el final, llegando incluso a ganar la última cronometrada del rallye (Adeje BP), pero su esfuerzo no fue suficiente para apear a Suárez del segundo escalón del pódium, del que lo separaron 2,8 segundos. Miguel es ahora más líder del Campeonato de Canarias, pues a los puntos de su segunda plaza añade los de su primer puesto en el TC Plus.

Cuartos, Jorge Cagiao y Javier Martínez llegaban como segundos clasificados de la Copa de España a la prueba tinerfeña y fueron afinando el comportamiento del Alpine A 110 R-GT hasta el punto de conseguir marcar el scratch en la segunda pasada por Granadilla-San Miguel-Vilaflor, el tramo más duro y exigente de la carrera con sus 20,49 km. Además, se llevaron la Challenge Recalvi. Tras ellos, quintos, acabaron Sergio Fuentes y Ariday Bonilla (Citroën C3 Rally2), que no abandonaron esta posición desde que lograron superar en el TC 7 a los ganadores del Trofeo Michelín, Óscar Palacio-Alberto Iglesias, quienes padecieron problemas en el tren trasero de su Ford Fiesta R5 MK II que les obligaron a conformarse con la sexta plaza de la tabla clasificatoria.

Manuel Mesa y Víctor Pérez fueron de menos a más durante los dos días de competición y acabaron séptimos, tras ir realizando continuas modificaciones en el set up del Suzuki Swift S Rally2 Kit; mientras que Walter Delgado y Daniel Sosa, con idéntico vehículo, fueron novenos, aprovechando el rallye para seguir con su proceso de adaptación a este.

Los ganadores de la Rally & You bp Ultimate Plus Car Cup y octavos de la general, Fernando Cruz y Tecorice Hernández (Peugeot 208 Rally4) se dedicaron a administrar su gran ventaja sobre el resto de los contrincantes tras el abandono en el primer tramo del día por salida de pista de los hermanos Giovanni y Carolina Fariña, con quienes luchaban hasta ese momento por la primera posición de la copa. Finalmente, Juan Carlos de la Cruz-Nazer Ghuneim conseguían arrebatar la segunda posición del certamen a Alexis Martín-Dailos González en la última especial. Ambos equipos competían también con 208 Rally4.

El lagunero recupera sensaciones con su victoria en Adeje, compartiendo podio con unos rivales de nivel que dieron un gran espectáculo a lo largo de las dos jornadas.