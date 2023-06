Un total de 14 asamblearios de los 30 que componen la Federación Canaria de Atletismo (FCA) han reclamado la celebración de una asamblea para pedir la dimisión de su presidente, Alberto Hernández Barrera, por la deficitaria gestión económica y deportiva de la entidad y los impagos reiterados a las Insulares en distintos conceptos, especialmente a la Tinerfeña, que ya anunciado el cese de actividad de cualquier competición a partir del próximo sábado, día 8.

En este caso, un asambleísta del estamento de los atletas, Luis Ignacio Esquíroz, cuenta con el aval de 13 miembros más de la asamblea regional y ante la "nefasta" y "peligrosa" gestión que está realizando la junta que preside Alberto Hernández, ha presentado la solicitud de una convocatoria con solo un punto del orden del día, "la dimisión como presidente de la Federación Canaria de Ciclismo de Don Alberto Hernández Barrera, procediéndose posteriormente de manera inmediata y en plazo no superior a una semana finalizada la asamblea a la convocatoria de elecciones", reza el documento.

Tanto el presidente de la Federación Tinerfeña, Wenceslao Fernández, como el propio Esquíroz, recuerdan que el actual titular de la Canaria está siendo investigado por la comisión de cuatro presuntos delitos: uno continuado de malversación de caudales públicos, otro de administración desleal, un tercero de apropiación indebida y un último delito continuado de falsedad documental.

En cualquier caso "se trata de una situación insostenible que el deporte no puede aguantar, y más viniendo de un hombre (Alberto Hernández) que tuvo un expediente abierto por el Comité Canario de Disciplina Deportiva cuando hace unos cinco años presentó como justificantes de subvenciones a la Dirección General sus nóminas".

"Al día de hoy el presidente de la FCA no puede recibir ningún sueldo porque estatutariamente así está recogido y ya lo intentó hace dos años en una asamblea y no se lo permitieron porque pretendía la aprobación de un documento con 18 artículos y meter allí el sueldo del presidente", recuerda .

Luis Ignacio Esquíroz acusa le directamente de "administración desleal", llegando incluso a afirmar "que se está apropiando mensualmente de una cantidad. Él está cobrando un dinero", "no vive de otra cosa ni tiene ningún tipo de entrada", resalta, para recordar que es la voz de 13 asambleístas más de los 30 que la componen.

Señala que, paradójicamente, las competiciones de ámbito regional sí se están realizando, "y las insulares lo dejarán de hacer por estar asfixiadas. Ahí están las Insulares de Tenerife y Gran Canaria, que presiden Wenceslao Fernández y Teresa Romo, respectivamente, que han visto como se les cortan las subvenciones a las que tienen derecho y que el investigado no les paga correspondientemente. Es un montante de entre 150.000 y 160.000 euros a los dos (45.000 euros). Se ha apropiado del dinero de las licencias", sentencia.

Sobre el procedimiento a seguir, Esquíroz destaca que el documento se presentó el pasado 21 de junio en la Federación Tinerfeña "porque en la Canaria no tiene registro ni te contestan", algo de lo que tiene conocimiento la Dirección General de Deportes. Luego, si no se convoca tiene que seguir el trámite disciplinario al Juez Único de Competición, "que tampoco existe", y de ahí se da traslado al Comité de Disciplina Deportiva. "Es una falta muy grave de los directivos el no convocar una asamblea extraordinaria, que se tiene que hacer en 30 días", remarca.

Por su parte, el presidente de la Federación Tinerfeña de Ciclismo, Wenceslao Fernández, apoya la iniciativa de Luis Ignacio Esquíroz, miembro nato de la asamblea, y vuelve a confirmar que "a partir del día 8 las actividades y pruebas de esta federación no se realizarán. Todo esto me da pena porque es un deporte muy noble, de mucho compañerismo, pero se lo están cargando unos señores que solo miran por sus intereses económicos y personales. Hay gente que vive para el atletismo y otros que quieren vivir del atletismo, que es el caso de Alberto Hernández".

"No nos merecemos todo esto, este deporte tiene unos códigos que se respetan y ahora no se están respetando. Las competiciones se paran y seguimos una deuda de 45.000 euros que nos debe la Federación Canaria y está todo documentado y no son cifras al azar", concluye