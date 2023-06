Es un mérito conseguir organizar el I Campeonato Individual Absoluto de Lucha femenina. ¿Hacía falta una competición de esta índole?

Sí, la verdad es que es una idea que surgió de la nada y pienso que está muy bien porque lo que hace es, en el momento en el que se encuentra la lucha femenina, darle mucha más visibilidad todavía. Es la primera vez que se hace en la historia y vamos en camino o damos un paso, no digo de llegar a la igualdad, pero sí de que las mujeres tengan los mismos torneos, las mismas ligas. Hay muchísimo nivel en la lucha femenina y eso lo vamos a ver tanto en torneos de equipos como a nivel individual.

Entonces, poco a poco, la federación busca consolidar el empoderamiento femenino.

Sí, ya en sus tiempos la lucha femenina tuvo un auge y ahora también está cogiendo fuerza en las Islas. En todas hay equipos. Aquí hay un montón de niñas a nivel escolar, hay cinco equipos seniors y posiblemente salga otro más. Con respecto a escolares, cada vez son más las niñas que practican lucha. Así se enganchan, a través de la formación, el trabajo y las actividades más los campeonatos por peso femenino, que antes se habían perdido... también a este torneo individual absoluto se le da visibilidad. Hablamos de que todo esto está haciendo que cada vez se oiga y se hable más de lo femenino. Esa es la palabra, se va empoderando y recuperando la lucha femenina. Es así.

¿Y cómo nació el proyecto de ese primer campeonato?

Pues se ideó dentro de la Federación, en la propia junta directiva. A nosotros se nos ocurrió y se lo propusimos a Cajasiete, que nos ayudaba ya en la Copa en todas sus categorías, incluir este primer torneo que le daba también visibilidad a la lucha femenina. Luego se contactó con una empresa de eventos especializados y ya de la mano con ellos presentamos un proyecto en el Cabildo de Tenerife y salió adelante. El plan aúna, además, a todos los copatrocinadores que apuestan por la lucha canaria, como la marca Tenerife, despierta emociones, el Ayuntamiento de Santa Cruz y la cadena Adonis. A ellos se han unido la Federación Regional y las insulares. Son estas últimas las que convocan a sus luchadoras y nosotros con todos los que nos apoyan hemos sacado esta competición. Es un proyecto que nunca se había realizado en donde hemos intentado que estén las 20 mejores luchadoras, cuatro de cada una de las federaciones insulares. Será un evento que seguro que será muy vistoso.

Y con premios espectaculares.

Así es. Se tiene un premio para la campeona de 1.000 euros, la segunda con 600 y luego cada enfrentamiento favorable, no separadas, se va premiando con 50 euros cada agarrada. Es muy atractivo y un aliciente más para que hayan apostado por inscribirse en este torneo.

¿Fue complicado enganchar a la gente para apostar por esta competición?

Todo lo contrario. En el Cabildo y en las empresas privadas siempre hay incentivos por apostar por la lucha y el deporte femenino. Eso nos ayuda para sacar proyectos de esta índole, porque al final los clubes femeninos, sus competiciones y sus luchadoras no tienen la visibilidad que debieran o ese atractivo, por decirlo de alguna forma, que tiene la lucha masculina de Primera Categoría, por ejemplo. Ahora la brega femenina se está recuperando tras un auge anterior. Trasladamos la idea a través de la empresa de servicios organizativos y lo presentamos a todos. Todos, a su vez, lo vieron interesante y novedoso porque nunca se había hecho con anterioridad, un Campeonato Individual Absoluto femenino.

¿Y qué acogida tuvo la iniciativa en las federaciones de La Palma, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria?

Muy buena. El primer contacto fue hace tres meses desde que surgió la idea en la comisión de Igualdad de la Junta de la tinerfeña. Trasladamos esa idea vía telefónica. Les hice ver la propuesta a los y las presidentas de las insulares y les dijimos que queríamos desarrollar este primer campeonato absoluto femenino. Primero inicié el contacto con el presidente de la junta gestora de la Regional para la autorización, ya que es un evento en el que participan luchadoras de todas las federaciones insulares y sobre la marcha dio el ok. Nos dijeron que era un tema fantástico y una idea muy buena y que la apoyaban, e incluso, se prestaron a colaborar con cualquier cosa.

Así da gusto.

Sí, solo les dijimos que seleccionaran a las cuatro luchadoras para no elegirlas nosotros. Que cada una decidiera. Luego por escrito enviamos las invitaciones. Con cada grupo viene un responsable federativo. Unas delegaciones vienen el viernes y otras el mismo sábado. Por la mañana presentación y por la tarde, a partir de las 19:00 horas, se disputa el encuentro en el Terrero de lucha de Los Campitos.

¿No le ha dado vértigo organizar algo que nunca se había hecho?

Un poco sí, claro. Estamos con un poquito de miedo o temor [risas]. Es un evento al que vienen luchadoras de todas las Islas, hay que coordinar viajes, comidas, estancias... solo esperamos que se vea un gran evento en un sitio especial, cercano a la ciudad y con aparcamientos, en Los Campitos. Esperemos que por ilusión y por ganas por parte de toda la junta no va a quedar. Vamos a empujar todo lo que sea posible para que sea un evento recordando para bien.

¿Qué tipo de brega vamos a ver?

Hacemos el sorteo por la mañana en el Hotel Plaza con sistema de tres para las dos mejores y los sorteos irán igual que se hacen con los campeonatos, por pesos, y se enfrentarán los pares con las impares. Por un lado las impares hasta 20 y por otro los pares. Todo por eliminatorias. No van a verse separadas, porque lo que se premia es que se tire. Es un aliciente importante.

En cuanto al nivel...

Muy bueno, vienen las mejores de cada federación.

¿Quién es la favorita en este encuentro?

No me atrevo a decir una. El nivel es alto. En particular, si gana una de Tenerife, pues genial. Si no lo hace, que gane la mejor. Aquí lo importante es que todas las federaciones tengan un buen recuerdo de su estancia aquí y la experiencia. Lo hacemos a las 19:00, una hora prudente para que cuando terminen las luchadoras se recojan, cojan la guagua, cenen y tengan momentos de convivencia. Es un evento muy bonito y que merece la pena y es muy importante que luego otra federación se atreva y lo organice y que rote por cada Isla o lo coja la Federación Canaria de Lucha. La idea es que el Campeonato Individual Absoluto femenino no se pierda, sino que se vaya repitiendo con el paso de los tiempos.