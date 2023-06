El Cisneros coge carrerilla y es que en su objetivo de ir cerrando la plantilla de cara al regreso a la Superliga ha concretado el tercer fichaje del club de cara a la 23/24, que no es otro el receptor Gabriel del Carmen, jugador de amplia experiencia nacional que vendrá a hacer realidad que el conjunto de Finca España pueda ser uno de los equipos protagonistas de la competición.

Del Carmen se une a la nómina de hombres ya confirmados, como son Mario Dovale, Daniel Macarro como fichajes de esta temporada y las renovaciones de Erik Costa, Fran Duque y Adrián Oliva. Son nombres a los que se le sumarán en los próximos días otros más, según avanzó hace unos días el presidente del club colegial Tomy López.

Gabriel, jugador nacido en Vigo de 1,91 de altura y 30 años de edad, tiene unas características muy deseadas por el técnico del equipo, Matías Guidolín, ya que su ataque y versatilidad y su buen trabajo como hombre de equipo le haránser un referente en la cancha por el volumen de juego que genera.

En cuanto al recorrido profesional, Del Carmen en sus inicios jugó en el Club Vigo Voleibol (11/12), desde donde pasó a jugar en las temporadas posteriores en el Extremadura Cáceres VB, CV San Sadurniño y Cajasol Voley, ya en la 16/17. Tras su aventura andaluza, el gallego ficha por el Boiro, club en el que estuvo dos temporadas (15/17).

Ya jugador destacado Gabriel pasó a formar parte de la plantilla del UD Ibiza Volley, dando el salto al Voley Palma en la temproada 19/20 hasta la 20/21; cumpliendo dos temporadas más en el Rotogal Boiro en una segunda etapa, su último club. A pesar de que durante el mes de abril se especuló con que haría las maletas para jugar en el extranjero, finalmente hizo otra apuesta española y jugará en el Cisneros.

Sobre su fichaje, Gabriel del Carmen confesó estar muy contento, recordando que "cuando Matías me contactó y me explicó el proyecto y las intenciones que tenía el Cisneros para esta temporada, pues me gustó". Es un equipo que "está en su primer año de Superliga y la verdad es que veo un proyecto bastante serio y buenos jugadores y con calidad, que junto al conjunto del año pasado pues queda un buen grupete".

"Creo que la permanencia viniendo de un club que viene de donde viene, el objetivo más real es la permanencia por cuestiones lógicas, pero personalmente no me conformo con ese objetivo". Viendo el equipo, "hay para Copa del Rey, playoff y para lo que sea. No nos podemos poner techo. El proyecto sí promete", sentencia el receptor.

Reconoció que conoce la Isla, "no por voley pero sí en el ámbito del deporte, también conozco mucha gente de Tenerife y siempre me han hablado muy bien. En la Isla siempre se vuelcan mucho por el deporte y seguro que va a ser muy bonito".

Por último, Del Carmen hizo una declaración de intenciones sobre la afición: "Que vaya a apoyar, que va a ser un año bonito y especial por ser el primero en Superliga y vamos a darlo todo para pelear por los puestos que nos merecemos".

Igual de contento estaba el técnico argentino del equipo, Matías Guidolín, que resaltó las características de un jugador que "puede dar mucho" a su equipo. Sobre ello explicó que "Gabriel es un jugador versátil en cuanto a su capacidad de juego".

"Del Carmen no es un jugador que destaque en su poderío de ataque o en bloqueo, pero es un jugón y suele ser el termómetro del equipo. Suelo clasificar a este tipo de jugadores como de invisibles, que no sobresale en su estatura, condición física o la capacidad de hacer puntos, sino por dar equilibrio y mucho volumen de juego, las razones de nuestra elección", remarca.

Guidolín no duda en señalar, por último, que su nuevo jugador "es el complemento ideal para los receptores que tenemos, una gran pieza para esa línea y es un jugador que en el juego general da mucho volumen. Un buen complemento para los punta receptores que tenemos".