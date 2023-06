Nacho Gutiérrez renueva la capitanía con el Echeyde

El Santa Cruz Echeyde ha renovado una temporada más a una de las referencias de su equipo, tanto en la piscina como en el vestuario, el capitán Nacho Gutiérrez. El jugador realejero, cubreboya, es uno de los hombres de confianza del entrenador–jugador Albert Español. De esta forma, Nacho cumplirá el próximo curso ocho años en la disciplina del equipo, un tiempo en el que no solo se ha dedicado a jugar, una de las piezas de la defensa tinerfeña, sino a hacer crecer el club en todos los sentidos, en el plano de la élite y en la cantera.

El waterpolista se mostró muy contento por la confianza mostrada por el club, resaltando que «estoy contento, sobre todo porque el club sigue confiando en mí». «Es un orgullo para mí y más después de ver cómo ha salido todo con el equipo en particular, y con el club, en general. Ahora toca seguir afrontando los retos y el próximo año será una nueva oportunidad para continuar con este camino», señala.

Acerca de la capitanía destaca que desde esa labor «mis compañeros siempre me lo ponen fácil y Albert (Español) también y eso al final influye mucho en el desarrollo de la labor encomendada tanto con el primer equipo, como en la cantera». En este punto explica, no obstante, que la próxima temporada «voy a estar despegado un poquito de la base... voy a ser papá, entonces estaré varios meses algo desconectado de la cantera y quería agradecer a Edu (Hernández Caldas), David Rivas y Albert por seguir confiando en mí», precisa el deportista canario.

Acerca del equipo de cara al año que viene, Nacho Gutiérrez afirma que «cada año al final para nosotros es un mundo nuevo porque independientemente de los resultados y la trayectoria que llevamos, que es maravillosa, todo se reinicia».

«Lo que has hecho anteriormente queda ahí para la historia, pero los equipos cambian, se ficha, entra gente nueva y todo el mundo se refuerza y nosotros no debemos olvidar de que somos un equipo muy humilde y con recursos limitados. Con eso tenemos que vivir y nuestra dinámica tiene que ser luchar por mantenernos cada año en la División de Honor y a partir de ahí intentar soñar con cosas más grandes, siempre con humildad». El cubreboya no quiso olvidarse de la cantera y del «trabajo de Marc Salvador, Itzi Pavón y Germán González» y destacó por último el ascenso del filial Tenerife Echeyde Timbeque a la Primera División, con lo que «hay quitarse el sombrero con Marc, ha hecho un trabajo increíble».