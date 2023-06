Mata se retira y no irá a París

Andrés Eduardo Mata Pérez (Valencia, Venezuela, 1992) se retira. El deportista lagunero, que compitió bajo bandera española en los tres últimos Juegos Olímpicos, deja la alta competición y no estará en París 2024. La decisión es ya irrevocable y su intención es centrarse en otros proyectos profesionales a partir de este momento.

El halterófilo isleño ya dejó entrever esta determinación al cierre de su participación en los Juegos de la pandemia, los de Tokio, que se celebraron un año después de la fecha para la que estaban programados. No obstante, los técnicos de la Federación de Halterofilia habían intentado animarle a seguir compitiendo, lo cual hizo por última vez a escala internacional en los Europeos de Tirana con un bronce; y en los Mundiales de Bogotá, en Colombia.

La carrera de Mata Pérez ha dejado recuerdos imborrables para el olimpismo canario. Fue extraordinaria su primera participación en los Juegos de Londres, cuando tenía solo 20 años de edad. Fue campeón del grupo B –aquel donde participan los competidores con menor cualificación– y los fallos (blanqueos) de los mejores le valieron un diploma olímpico. Acabó sexto, quebrando todos los pronósticos que le ubicaban en posiciones no privilegiadas.

El tinerfeño rubricó la misma posición en los Juegos de Río de Janeiro en un concurso memorable; y más complicaciones tuvo en su último torneo olímpico, en Japón, de donde salió octavo pero también con diploma.

Su retirada deja en manos de Atenery Hernández y Acorán Hernández las opciones de que haya representación canaria en la cita de París, a un año vista. La participación tinerfeña se prevé muy reducida, por cuanto Alberto Moleiro (en fútbol) ha dejado de contar en los planes de la selección Sub 21, de la que saldrá el grueso de la convocatoria nacional; Sergio Rodríguez (en baloncesto) ha dicho adiós a su carrera en la selección y las opciones en vela, con Leo Barreto, son exiguas y casi dependen de una carambola.

Declaraciones

«De lo que me siento más orgulloso es de haber ido a los tres Juegos», apuntó Mata ayer en conversación con EL DÍA. «La verdad es que me costó mucho mantener el nivel durante tanto tiempo», dijo a modo de balance. «Haber rendido bien en las tres citas olímpicas fue una gran alegría, al mismo tiempo que una gran satisfacción. No es fácil ir a la competición más mediática e importante de todas; y dar el nivel exigido», dijo respecto a sus participaciones de 2012, 2016 y 2012.

En cuanto a su palmarés, subraya que el título al que da mayor importancia «es el diploma de Rio porque fue después de una gran competición» «Ya había sido dura la preparación y también la clasificación; pero recuerdo que estaba muy a tope entre 2016 y 2019, fue la etapa en la que estaba mejor física y anímicamente. Además por el ambiente que había lo pasé muy bien en Brasil», asegura.

No obstante, hubo también situaciones difíciles de gestionar. «Los momentos complicados fueron las visitas al quirófano, a finales de 2013. Se me habían acumulado calcificaciones y tenía problemas de desgaste, por haber entrenado tanto. 2020 también fue un año complicado, pero por suerte pude llegar a Tokio aunque no estuve en los Juegos al 100%, y fue una pena», asevera, si bien logró salir de ellos con otro diploma, el tercero de un currículo de lujo.

Mata Pérez se centrará en nuevos proyectos a partir de ahora. «En cuanto al futuro, me gustaría seguir vinculado al deporte, pero por lo pronto voy a desarrollar mi carrera profesional por otros derroteros. Después sí, no sé si formaré un club o perteneceré a alguno como entrenador. Es algo que veré en el futuro», asegura este deportista que ya es historia del olimpismo canario. Pocos embajadores isleños dejaron el pabellón tan alto tantas veces. El sueño que empezó en la ruta a Londres pudo redondearlo en Río cuatro años después; y completar la obra en Tokio con un mérito incuestionable. Admirado por compañeros, técnicos y prensa especializada, Mata Pérez espera que haya nuevas generaciones que honren la halterofilia. Y aboga por que haya «juego limpio». Ese es su legado.