Ignacio de Esquíroz: «Si la plantilla se mantiene, nuestro sitio es con los mejores»

Permanencia del masculino y ascenso a división de honor del femenino, ¿qué nota le pone a la temporada?

Pienso que es un año de casi sobresaliente. Sobre todo destacar el trabajo de las chicas que han subido. Por nivel era algo que se podía esperar pero cualquier fallo te puede dejar fuera. En el masculino nos quedó la espina clavada de no haber clasificado para la fase por el título. En el primer encuentro como en el segundo nos tocaron equipos muy duros. En la fase por la permanencia demostramos que éramos mejores pero no pasa nada, otro año en división de honor para el equipo.

Y son 15 temporadas de forma consecutiva, ¿seguiremos dando noticias positivas?

Llegué al Tenerife CajaCanarias en su segundo año, siendo muy jovencito. Ahora soy uno de los veteranos del club e intento ayudar a los más jóvenes. Hay una nueva generación de chicos que la verdad que le están dando un futuro que hace dos o tres años no se veía, así que hay que ser positivos.

Mucho mérito para ser un producto cien por cien canario

Siempre explico a la gente de fuera que somos el Athletic Club de fútbol pero en el atletismo. No hacemos fichajes de fuera sino gente de la isla o que reside aquí. Lo positivo es que se crea más vínculo, los viajes son más familiares y ayuda para conseguir mejores resultados. Es un proyecto muy estable. He visto a equipos importantes que han desaparecido y nosotros nos mantenemos ahí y más allá de los resultados, este es otro logro del club.

¿Objetivos para la próxima temporada?

Si la plantilla se mantiene tenemos el nivel en masculino para estar entre los ocho mejores de España seguro. Creo que nuestro sitio es luchar por en el grupo de los ocho mejores. Futuro y equipo hay si todo el mundo continúa.

No solo compite sino también es entrenador, ¿cómo se siente en ese papel?

Hace varias temporadas que soy entrenador. Me llegó antes de tiempo, me pidieron coger el testigo de mi entrenador que lo dejó antes de la pandemia. Es algo vocacional, tenía claro que iba a ir por ese camino. No es fácil llegar a división de honor y tener que medirte a gente que lleva muchas temporadas. En el equipo los veteranos estamos para aconsejar y los más jóvenes lo agradecen.

En lo individual, ¿cómo se encuentra en este momento?

Conseguí clasificarme para el campeonato de España que es el último fin de semana de julio. Antes haré algunas fechas para ir preparándome y coger el ritmo competitivo. En los últimos años no me he puesto metas, no suelo hacer en lo que se refiere a resultados finales. En vallas hay muchísimo nivel, muchos jóvenes dando guerra. Conseguí clasificarme y ahora mirar prueba a prueba. Ya he estado en varias finales y tampoco me voy a frustrar demasiado si no se consigue.