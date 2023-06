La Federación Insular de Atletismo (FIAT) aseguró ayer que parará las actividades y competiciones en la Isla debido a los impagos reiterados de la Federación Canaria de Atletismo (FCA) desde el ejercicio 2022, una situación que ha puesto a la entidad y a este deporte en Tenerife en una situación límite.

Es por ello por lo que a partir del próximo 8 de julio, la federación "no realizará ningún control de marcas, ni campeonatos en pista" hasta que se se garantice el cobro de lo adeudado por la Canaria, una cantidad por encima de los 45.000 euros.

Así lo ha denunciado el presidente de la federación tinerfeña, Wenceslao Fernández, ante la situación crítica que se ha creado por parte de la Regional que preside Alberto Hernández, que tiene un procedimiento judicial abierto que investiga cuatro presuntos delitos: uno continuado de malversación de caudales públicos, otro de administración desleal, un tercero de apropiación indebida y un último delito continuado de falsedad documental.

Sobre todo ello, Wenceslao justifica la medida de la paralización de la actividad "por los graves acontecimientos ocurridos en el seno de la FCA"; la situación de impago de la cantidad pendiente en relación a la temporada 2022; "la demora en el pago del importe correspondiente a la 2023; las escasas garantías de cobro y la total inacción por parte de la Asamblea de la FCA mostrada hasata ahora", apunta.

El dirigente advierte de que "el atletismo en estos momentos está bastante mal y no por los deportistas. Suspendemos todas las actividades del atletismo en Tenerife porque se nos debe dinero, no sabemos cuándo se nos va a pagar y nadie sabe absolutamente nada".

"El presidente de la FCA está siendo investigado por parte de la Fiscalía por cuatro posibles delitos graves y debe dinero, al margen de otras cosas. Pero no solo a nosotros, sino a las federaciones de Gran Canaria y Fuerteventura, y ninguna institución hace nada, llámese Cabildo de Tenerife y, principalmente, Gobierno de Canarias y su Dirección General de Deportes. No están haciendo absolutamente nada", critica.

Wenceslao Fernández anuncia, además, que la federación que preside solicitará "la dimisión inmediata del presidente y quien tenga que actuar que actúe porque la situación del deporte se ha ido de las manos".

Afirma que "en 2022 ya nos cansamos de las las largas y las mentiras. Se nos debe bastante dinero, en torno a 45.000 euros en total y somos la federación con más licencias en Canarias con 3.500. Eso nos deja en una situación grave y muy al límite. Dese cuenta que nuestro presupuesto es de 60.000 euros para que se comprenda de qué estamos hablando. Luego tenemos dos equipos en División de Honor, competimos en Segunda División, con atletas participando con las selecciones nacionales... es insostenible", dice.

"No nos queda otra que parar, luego no puedo presentar cuentas en negativo. Ninguna empresa o administración te da subvenciones o ayudas si tenemos un balance negativo... Ni Cabildo, ni Gobierno de Canarias ni nadie. Esto es un desastre. Este deporte ya es imposible", remarca el presidente muy enojado por la situación.

A juicio de Wenceslao, "la única posibilidad de que volvamos a la normalidad es que las administraciones actúen de alguna forma. La Dirección General de Deportes sabe cómo está la situación y dice que no puede hacer nada. ¡Eso no me lo creo yo!. Son cuatro delitos muy graves los que se le imputa".