¿Qué sensaciones le producen el liderar el Campeonato de Tenerife de Rallyes?

Bastante buenas y con ganas de seguir manteniendo el puesto durante las próximas carreras marcadas en el calendario.

¿Esperaba liderar la competición aunque sea una situación provisional?

Estaba dentro de los objetivos. Ya hemos liderado también el de Gran Canaria hasta la última carrera, a la que no pude ir. Ahora estamos con el de Tenerife. Esperarlo como algo fijo, pues no. Nos pilla un poco de sorpresa porque el campeonato que seguimos es el autonómico, pero esta situación pues no está de más, la verdad.

De la forma que sea, también vale sobre todo sabiendo que no es nada sencillo estar al frente de un campeonato a pesar de no tenerlo previsto como fijo.

No, la verdad. La competencia es bastante grande en cualquiera de las pruebas que se celebren. Estar en cada carrera es una lucha bastante grande. Sí, es un sacrificio en cualquiera de las formas y es positivo lo que está pasando en líneas generales.

Fue fundamental ganar los dos tramos del Rallye de Granadilla y mantener el tú a tú con el ganador Víctor Abreu, lo que le ha permitido subir al liderato.

Me hubiera gustado que el rallye tuviera un bucle más para poder seguir recortando distancias porque vimos que lo podíamos hacer. Víctor en donde más nos sacó fue en los dos primeros tramos en donde no tenía claro el funcionamiento del coche, el cambio de marchas y demás. Luego lo corregí y ahí están los tiempos en los que pude ganar dos tramos. Es una pena que el rallye no fuera un poquito más largo para poder estar más cerca.

Entonces fue un problema de cogerle la medida a tu Citröen C3 Rally2.

Sí, estos coches van con un estilo de conducción muy diferente a los coches pequeños con los que he corrido y, claro, a mí que me cuestan las cosas bastante aprenderlas, me ha costado un par de carreras, pero creo que hemos dado un gran paso adelante.

Pero el coche va bien, ¿no?

Sí, muy bien, la verdad es que sí.

¿Qué tiene que hacer para tener en las manos el campeonato de aquí al final de temporada? La competencia es muy dura.

Tener la continuidad en las carreras. Tengo que tomar una decisión, centrarme en el Regional o dedicarme más al Provincial y el Insular. Es algo que tenemos que hablar con el equipo, ver presupuestos y demás, pero correr una u otras.

Una difícil elección, entonces.

En el autonómico, por lógica, no vamos a poder estar más arriba del tercer puesto y en el Provincial e Insular, creo que podemos ganarlos. Tal vez me decante por los dos últimos, ya que más vale un primer puesto en esta competición que un tercero en el autonómico. De todas maneras, todo está por decidir y hay que mirarlo muy bien y con el equipo.

En este caso, ¿cuáles serían sus máximos rivales a vigilar de aquí al final de temporada?

En el Insular, Enrique Cruz, que disputará alguna que otra; Víctor Abreu no sé si va a continuar; Manolo Mesa y demás. Muchísima competencia y todo muy complicado.

¿Cuáles son sus fortalezas en esta temporada?

Tenemos ahora un buen equipo que nos aporta muchísimo; Adiray Bonilla es un copiloto con expreincia. Luego me estoy preparando las cosas muy bien. Todo un poco. Es el conjunto de todo el equipo. La carrera no comienza cuando te dan la salida, sino semanas antes. Ahí está la preparación física, mental, la propia preparación del rallye. Es un todo. No vamos solo a correr. El motor se está profesionalizando mucho y es una lucha diaria con muchos frentes que atender.

A nivel físico y mental, está concienciado de que va a por todas.

Esa es la idea, ir a por todas y seguir luchando por las victorias como sea. Para eso me preparo todos los días... son muchas las cosas las que hay que hacer para salgan los resultados.