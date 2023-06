¿Esperaba estar dentro del último corte de los cien mejores del campeonato?

«No me esperaba para nada pasar ese corte porque son casi 700 jugadores lo que participaron. Había mucho nivel y eran campos nuevos para mí. Al participar deportistas de muchos países tampoco sabes cómo es el nivel hasta que empieza la competición y eso era algo que estaba en el aire. Ser uno de los nueve españoles que pasamos el corte de cien y junto a Sandro ser los únicos tinerfeños es una gran alegría para mí».

¿Cuándo comenzó a creerse que iba a llegar tan lejos en esta competición?

«A partir de la segunda ronda pensé en que era posible. En la primera hice una tarjeta de menos cuatro, que no es un gran resultado, pero en la segunda ronda hice un menos siete, sin cometer errores y me hizo ponerme entre los veinte primeros. En esta segunda ronda mucha gente se quedó colgada, yo no cometí errores y llegué a la tercera sabiendo que si era regular lo iba a conseguir».

Un resultado que es fruto de mucho trabajo en Tenerife, ¿cómo fue su preparación?.

«A diferencia de otros países como Francia o Argentina que tienen campos propios para este deporte nosotros en Canarias tenemos que estar a expensas del golf, tiene prioridad sobre nosotros. Por ello me busqué la vida y practiqué la técnica y el golpeo en campos de fútbol y luego el apartado físico en el gimnasio».

La concentración es tan importante como lo que menciona, ¿cuál es su estrategia?

«He hablado con otros compañeros sobre ello y también por mi cuenta he estudiado las técnicas que utilizan golfistas para ello. El FootGolf no solo es un deporte en el que se golpea a una pelota, hay un desgaste mental y es importante controlarlo para conseguir los mejores resultados. A mí me ha venido muy bien realizar ejercicios de meditación. A la hora de leer las caídas del campo, el viento y otros factores es importante estar lo más tranquilo posible. Forma parte también del resultado».

¿Por qué Canarias es una potencia nacional en este deporte que tanto está creciendo?

«La competición insular es fuerte. Hay muchos jugadores y buenos. La rivalidad entre nosotros es alta, intensa y eso hace que suba el nivel, al mismo tiempo que es sana. Por eso los canarios somos los que más aportamos a la selección y el talento de aquí es reconocido en los torneos en España y fuera».

¿Pudo hacer algo más que competir en su viaje a Orlando?

«La idea era tener más tiempo. La ruta fue viajar a Madrid, luego a Miami para acabar en Orlando, en las instalaciones de Walt Disney World, que era donde se celebró el campeonato. Los tiempos de ocio cambiaron, más bien se redujeron porque al llegar había alerta de tormenta. Eso hizo que se cambiaran los horarios de las rondas, sin embargo sí que hubo tiempo para intercambiar sensaciones con otros deportistas. Este es un deporte donde hay muchos futbolistas que por lesión o edad no ha podido seguir jugando a fútbol y aquí hemos encontrado nuestro sitio para seguir compitiendo. Yo mismo soy un ejemplo de ello».

¿Quedó contenta la expedición española con el cuarto puesto conseguido?

«Antes de viajar a Orlando el objetivo era mejorar la cuarta posición que había conseguido España en la cita anterior, en Marrakech y estábamos convencidos de que podíamos hacerlo. La fase de grupos fue muy bien, sin derrota, ganando incluso a Japón que es un combinado importante. En semifinales tocó Francia que era la gran favorita. El FootGolf está muy profesionalizado allí. Sus jugadores tienen campos específicos para entrenar y dedicarle todas las horas que quieran y ojalá España vaya en ese camino. Contra ellos empezamos bien, ganando incluso, pero consiguieron ir de menos a más. Su experiencia fue muy importante y tienen muchísimo nivel. Sin embargo, la sensación que nos quedó es que tenemos más nivel que en el Mundial anterior»

Ya de vuelta a casa, ¿cuáles son sus próximos retos?

«Este resultado que he conseguido en Orlando es un impulso para seguir practicando este deporte que me tiene enganchado. Me he dado cuenta de que tengo capacidad de mejora y ahora quiero dedicarle más tiempo dentro de mis posibilidades. Ahora viene un europeo y luego otro mundial. El primero puede ser en Turquía y el segundo en Japón pero está por confirmar las fechas, ya que el coronavirus modificó todo el calendario. Quiero participar en estas dos pruebas, ir a más jornadas del campeonato nacional y también jugar en torneos internacionales como por ejemplo en Portugal o Eslovaquia. Es momento de jugar e intercambiar experiencias para seguir mejorando».

¿Cómo hace frente a todo esto económicamente?

«Al ser un deporte que no tiene la difusión de otros es complicado. Sin embargo en Canarias hay patrocinadores que apuestan por nosotros. Yo tengo que estar muy agradecido al gimnasio BeFit y a la tienda deportiva Natural Sport. Aunque hay mucho nivel en Canarias y España, pienso que con mayor difusión este deporte sería mucho más seguido. Puede jugarlo cualquiera con un mínimo de preparación física, el ambiente es muy positivo y tiene ese punto de competitividad que si vienes de practicar otros deportes rápido te das cuenta de que es una alternativa muy interesante. Por otro lado te lleva a conocer países y personas y yo personalmente a eso le doy muchísimo valor.