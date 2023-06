El Tenerife CajaCanarias se ha distinguido durante los últimos años por ser el referente de las Islas en las categorías nacionales del atletismo español. El equipo masculino suma la friolera de 15 temporadas en la División de Honor, mientras que el femenino, a modo de ascensor, logró este fin de semana volver a la máxima categoría con un equipo comprometido, con piezas nuevas y que ha logrado dar con la tecla del equilibrio perfecto entre la juventud y la veteranía.

Fue en el estadio de Vallehermoso, en Madrid, y allí las chicas lograron ser subcampeonas y con el billete del ascenso en la mano, una jornada histórica de un club que siempre busca retos para superar. Ahora, en plena renovación generacional, una muy tranquila, el grupo se sabe fuerte y espera que la próxima temporada siga manteniendo su posición de privilegio.

Para ello queda tiempo. En plena borrachera de alegría por conseguir nuevamente el salto de categoría, a buen seguro que de las atletas que conforman el equipo, las más contentas y motivadas son, entre otras, Lucía Morera, (Sub-23, líder en Canarias del año en las distancias cortas de vallas y salto de longitud) y Sonya Trevisán (Sub-20, líder de su categoría de combinadas), dos mujeres que son la cara y la voz de un Tenerife CajaCanarias que no se conforma con lo hecho y que pretende mucho más en el futuro.

Para Lucía, tinerfeña de pro, "es un orgullo formar parte de este club", afirmación que comparte la majorera Sonya, que precisa que "confiaba muchísimo en nuestras atletas y en lo que podíamos conseguir. Es un ascenso muy merecido".

No esconden las protagonistas que existía esa confianza, a pesar de estar el equipo en mitad de un relevo generacional, algo que conlleva "una gran responsabilidad. En el club cada año entran muchos atletas jóvenes y siempre es de ayuda que hayan compañeros mayores que nos guíen, sobre todo a nosotras, que somos las más inexpertas. Se convierte esta situación en un alivio y en un apoyo fundamental", recalca Lucía.

En este punto, Sonya incide en que "el apoyo de las veteranas es indispensable, pero sí es verdad que me agrada mucho que seamos muchas atletas nuevas o jóvenes por así decirlo, porque sabemos que vamos a ser el futuro. Espero estar muchos años al igual que las veteranas, que siguen compitiendo con clase y dándonos muchos puntos. Espero que todas las jóvenes sigamos en ese camino".

El ascenso a la División de Honor del atletismo español es lo más fácil y ahora viene lo realmente complicado, el mantenerse en la competencia. No duda la tinerfeña en que "podemos llegar muy lejos, ya que somos un equipo de luchadoras y el próximo año se nos presenta un reto muy importante porque tendremos bajas. También es verdad que se abre una oportunidad nueva para demostrar nuestro talento, la pasión que sentimos por este deporte y lo mucho que nos gusta competir".

"Además, estamos para demostrar que los equipos de Canarias no somos menos que otros conjuntos, aquí podemos conseguir lo mismo. Hay que demostrar quién y qué es Canarias", apunta con cierta euforia la lanzaroteña.

Aquí tiene algo que decir Lucía poniendo en valor la idiosincrasia isleña, ya que "se nota cada vez que salimos fuera. Muchos equipos señalan que tenemos una química y energía muy especial, sobre todo entre nosotras, que nos apoyamos, nos animamos, queremos... somos muy diferentes", un mensaje asumido por Sonya, que señala que "eso nos distingue" como marca de la casa. "Adoro esa compenetración que tenemos entre nosotras, se nota que somos canarias".

Saga deportiva

Lucía Morena tiene el atletismo en la sangre y de hecho tanto su madre como su padre competieron e hicieron atletismo, especialmente su padre, Javier Morera, que con 16 años batió el récord de longitud masculino, y Lucía también lo hizo con la misma edad. De tal palo, tal astilla.

Sonia Trevisán, de origen italiano, comenzó en Fuerteventura porque "mi madre siempre quiso meterme en un deporte y mi mejor amigo estaba en atletismo. Y me pregunté, por qué no. Nadie de mi familia hizo atletismo, pero sí es verdad que había vinculación con el deporte ya que mi madre fue campeona en Italia de esquí. Nadie se acercó tanto al atletismo como yo y la verdad es que ha sido un acierto".

¿Y qué significa ser atleta del Tenerife CajaCanarias? "¡Uf! -resoplan las protagonistas al mismo tiempo entre risas-. Es muy complicada la pregunta", acierta a decir la tinerfeña. "Es una familia enorme, tanto de chicos como de chicas que aman competir, dejarse la piel en la pista, sobrepasar límites, romper récords... es todo un honor", destaca ya con más seriedad.

Sonya relata que "vengo de un equipo más pequeñito, del Maxoathlon, y el día que me llamaron y me dijeron que podía entrenar con Héctor fue una emoción total. Es lo que dice Lucía, formar parte de una familia enorme y con gente súper genial. Formar parte de un equipazo y por todo el empeño que ponen, pues me pone súper orgullosa".

"¿Miedo escénico por el cambio? No, confiaba mucho en mi entrenador y si él me decía que iba a estar bien, pues confiaba y la verdad es que estuvo muy acertado. Me siento como en casa. Estoy con el mejor entrenador. Todo el mundo se complementa. Si un día falla voy con otro técnico porque tenemos esa sensación de familia entre nosotros. Es algo que no se puede explicar y que solo te lo puede dar el Tenerife CajaCanarias", argumenta la majorera.

Lucía tiene claro que pase lo que pase dentro de unos años "estaré compitiendo, lo necesito, el atletismo es mi vida, mi pasión y le estoy dedicando toda mi vida, esfuerzo, sudor y sangre. Estaré luchando por marcas, por récords... así lo deseo", destaca emocionada para dar pie a Sonya, que espera que "nos veamos en lo más alto del ránking español e incluso a representar a España como lo han hecho numerosas compañeras. Sería un orgullo para nosotras", concluyen dos de las integrantes del Tenerife CajaCanarias.