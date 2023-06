«La grada le hace un gran daño a lo que pasa en el campo»

Tiempo de balance en la campaña de juego limpio que acerca Pérez Lima a equipos y centros educativos de Canarias. Después de cuatro años con este proyecto, queda un aprendizaje mutuo y el convencimiento de que el deporte sin egoísmo es posible.

¿Su proyecto de juego limpio también cierra el ejercicio?

Llevo cuatro temporadas con el proyecto Fair Play, la utopía posible. He terminado un ciclo con el CDTenerife y ahora estoy buscando patrocinadores para poder iniciar el próximo curso, que irá orientado a los padres y madres de los jugadores. Esa es la idea.

¿Qué conclusión saca?

Muy positiva. Fue un año espectacular. Estuvimos en todas las Islas. Solo nos faltó La Graciosa. Realizamos más de 90 talleres en más de 30 municipios.

¿En qué consistieron esos talleres?

Los preparamos no solo para el fútbol base y las escuelitas de fútbol, sino también para los Centros de Educación Infantil (CEI)y los Institutos de Educación Secundaria(IES), así como para otros deportes. El trabajo con los CEIe IES se centró en la lucha contra el bullying, que es un problema serio. En cuanto a los equipos de fútbol, la idea consistió en el conocimiento de la cultura de este deporte, en saber por qué se creó, saber que fue una alternativa a la violencia en Inglaterra. Nació para hombres y mujeres como un deporte noble. Intento que sepan la importancia que tiene el juego por encima del resultado, que los niños y niñas entiendan que lo que cuenta no es ganar, sino trabajar para conseguir la victoria; y que perder no es nada malo, sino una oportunidad para seguir creciendo.

¿Qué respuesta ha tenido?

Me he dado cuenta de que los niños están muy pendientes de lo que les llega desde la grada. Por ejemplo, piensan que los árbitros puede pitar en tu contra por los insultos que reciben desde fuera. Ese es un comentario muy repetido. En ese sentido, he tenido que insistir en que, en líneas generales, el árbitro no actúa así;y si lo hace, se equivoca. Quiero que ellos vean que el juego limpio es una manera de concentrarse en lo que necesitas hacer sin estar pendientes de lo que sucede en el entorno, porque los niños suelen estar muy pendientes de la grada. Pare eso les doy las herramientas que sirven para actuar en momentos determinados. La grada le hace un daño enorme a lo que sucede en el campo, porque los niños están atentos a lo que les llega.

¿Qué consejos les da?

Intento aportar herramientas a los niños y también a los clubes para conseguir que los comentarios procedentes de la grada no influyan en el rendimiento. Es cuestión de concentrarse en el juego y no hacer caso a lo que viene de fuera. El problema es que el niño tiende a quedarse con los comentarios, con lo que le dicen los demás. Es lo mismo que pasa en las redes sociales, pero en un campo de fútbol. La clave es concentrarse solo en controlar el balón, en buscar una mejor posición, en conectar con un compañero, y si el árbitro pita una falta, lo mejor es darse la media vuelta y situarse en el terreno. Por lo que me dicen los clubes, los niños están empezando a seguir estos consejos. Si te pitan un penalti que parece que no es, lo normal es protestar, pero hemos practicado para corregir esa actitud. Les digo que se centren únicamente en pensar dónde deben colocarse en el campo en lugar de quejarse.

¿Se habla de racismo en estos talleres?

Hay muchos menores migrantes que forman parte de los equipos, y ellos sí me han comentado que piensan que nunca van a poder jugar por ser de fuera. Les digo que no, que eso se está regulando, que no se dejen llevar por esos pensamientos, que hagan caso y que trabajen con seriedad para salir adelante como cualquier otro chico. Y con los de aquí me he encontrado con niños y niñas que son muy receptivos; no miran tanto de dónde vienen sus compañeros, sino que sepan jugar. En cambio, no ven tan bien que pongan a otros a jugar sin saber tanto. Me he encontrado con migrantes que no tienen ni idea de español y que luego se comunican con el lenguaje universal del fútbol, con el balón. Hay clubes que están integrando a todos estos niños, y la aceptación es enorme. Los chicos no tienen pensamientos racistas. Lo que quieren es rodearse de compañeros que sepan jugar al fútbol. Por eso también trabajamos en que acepten a los que no saben jugar tanto, ya sean de aquí o de otros países, porque todo somos válidos. La clave es competir y luchar por nuestros sueños, pero sin perder la humanidad. Es mejor perder aceptando que todos puedan participar, que ganar dejando gente por el camino.

¿Los clubes dan ejemplo?

Hay algunos que sí y otros que te sugieren la idea de hacer una competición paralela con gente de menos nivel. Hay de todo. Las escuelitas van en una buea línea, pero, en el fondo, todos quieren ganar. Es verdad que la gran mayoría de los clubes quieren hacer un buen trabajo de formación, pero también hay técnicos que plantean organizar competiciones con gente de menor nivel. Hay niños que no están para competir, pero los padres exigen que jueguen.

¿Y los entrenadores?

Ha habido una evolución. Hay escuelitas muy buenas en ese sentido. Me he encontrado con entrenadores que quieren ganar por encima de todo, pero que también entienden la importancia de no dejar a nadie por el camino.

¿Qué inquietudes palpa?

Los niños están obsesionados con los equipos grandes, con lo que dicen los medios de comunicación, con el problema del racismo, con que los árbitros se venden, con que se gana mucho dinero en el fútbol... Eso es lo que siempre me comentan. Me suelen decir que prefieren ganar aunque sea con un penalti injusto. Ahí he tenido que trabajar mucho para hacerles ver que eso no es lo más correcto. Les pongo el ejemplo de si prefieren un 10 sin estudiar o un 5 estudiando, y muchos van al 10, a ganar a toda cosa, como sea, incluso haciendo trampas. Pero hay otros que piensan diferente, aunque son menos. Les transmito la idea de no querer algo que no mereces. Ellos prefieren el resultado por encima de todo. Quieren ganar mucho dinero sin dar golpe.

¿Qué imagen tienen de la figura del árbitro?

Noto que hay una crispación enorme. Intento que los niños, independientemente de lo que haga el árbitro, se concentren solo en lo que tiene que hacer. Empiezo con preguntas, con juegos. Les cuestiono si creen que yo me vendo.Y pongo a los chicos a arbitrar para que se vean en esa situación. Al final acaban entendiendo que el árbitro quiere hacerlo bien, igual que un jugador. Pero tienes que ponerles ejemplos prácticos, porque ellos creen que el árbitro se decanta por el equipo que mejor le cae, que no somos imparciales.