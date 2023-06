Una Tenerife Bluetrail de cuerpo y mente

En una prueba tan exigente como la Tenerife Bluetrail, no basta con tener una preparación física óptima. También es necesario un adecuado manejo del control mental. Este segundo soporte va de la mano de la ayuda del psicólogo, del especialista en aportar las habilidades que sirvan para superar los inevitables baches que no surgen en el recorrido, sino en la mente de cada atleta. Tanto el Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife como la propia organización de la competición, se han volcado para que a la prestigiosa carrera de montaña no le falte este asesoramiento, cada vez más necesario y demandado por los participantes.

El primer colectivo, con el doctor Eneko Larumbe a la cabeza, ofreció su servicio de manera gratuita en un stand situado en la muestra Sport Summit, desarrollada en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña. Larumbe, con 23 años de experiencia en este sector, advierte de que el bajón anímico que sufren los atletas suele llegar «en el momento menos esperado». Es ahí cuando los consejos aportados por los psicólogos resultan más útiles. «Lo que hacemos es ayudar a los deportistas a organizar un poco sus pensamientos, porque nosotros no instruimos ni decimos lo que hay que hacer, sino que intentamos poner en orden todo lo que ya saben», apunta. En la orientación previa, se tiene en cuenta que los perfiles de los atletas son diferentes. «Hay gente muy preparada y otra que se enfrenta por primera vez a una carrera tan larga, así que se trata de entender bien lo que necesita cada uno y no darle lo mismo a todo el mundo», explica Eneko antes de poner como ejemplo la gestión de estrategias para «afrontar los pensamientos negativos o controlar la incertidumbre y la ansiedad». Para ello considera fundamental conocer el deporte por dentro, no solo como espectadores. «Es conveniente saber lo que significa correr una distancia tan larga y cuál es la demanda psicológica que se genera, porque estamos hablando de gente que está corriendo de 10 a 15 horas y que no siempre va a estar bien. En algún momento va a tener algún pensamiento negativo, un dolor, algo que deba afrontar», detalla. Una vez en acción, antes, durante y después de la Bluetrail, la figura del psicólogo deportivo también entra en escena. En este caso es Roberto Siverio el encargado de estar pendiente de las necesidades que vayan surgiendo. «Por si alguien tiene un momento de tensión o alguna urgencia», señala el Experto en Coaching Deportivo y Psicología de Alto Rendimiento. En un tono coloquial, define su labor como la de alguien que pone un «parche o una tirita» en un momento dado para atenuar los nervios en la línea de meta y «suavizar todo lo que tenga que ver con el inicio de la carrera». Pero también aparece en los puntos de avituallamiento, porque «tanto las piernas como la cabeza van fallando, los corredores pasan mucho tiempo solos y es clave darles apoyo y ponerles metas a corto plazo para que puedan llegar al final». Se trata de un trabajo más enfocado «al pelotón» que a los atletas de alto rendimiento, aunque cualquiera puede verse en situaciones comprometidas a lo largo del recorrido, porque «cuesta estar tanto tiempo solo en el monte o donde sea». Siverio recuerda que «no solo se trata de competir contra los demás, sino contra uno mismo». En esa lucha interna, en los momentos de flaqueza, interviene el psicólogo para ofrecer «una pildorita que pueda servir de ayuda para poder subir otro escalón». Desde su experiencia, sabe que las inquietudes pasan por «tener un pinchazo», por la preocupación de que «otros corran más» o que «haga mucho calor», por «no llegar» a completar el itinerario... «Es lo mismo que nos pasa a todos cuando vamos a intentar alcanzar cualquier objetivo, ya sea en una carrera, en un ring, en un tatami...», expone Roberto, convencido de que en estos escenarios es fundamental tener «capacidad para tolerar la frustración», dado que «muchas veces nos ponemos nuestras expectativas muy altas». La función del especialista en plena competición no se reduce a la demanda de los deportistas. También está atento a los familiares y acompañantes que esperan noticias. «A veces se ponen bastante nerviosos, porque no han podido seguir durante el recorrido a las personas que conocen», revela Siverio, uno de los representantes de la ayuda psicológica que prestan los profesionales en una Bluetrail que es más que un desafío físico. También es reto mental.