El extremo producto de la cantera Adrián Magriñá ha comunicado al Santa Cruz Echeyde su marcha después de aceptar la oferta del CNMataró para jugar con ellos la próxima temporada 23/24. En este caso, a pesar de tener un año más de contrato, el club chicharrero no pondrá pegas al jugador formado en las categorías inferiores.

Adrián, de 21 años, llegó al conjunto tinerfeño a los 11 años de edad, convirtiéndose con el paso de los años en una de las grandes referencias del equipo en la su última temporada, en la que marcó un total de 37 goles.

Ahora, la dirección técnica del club busca sustituto al joven waterpolista, ya que se trata de una baja inesperada por completo, teniendo en cuenta que el apartado ofensivo del equipo iba a girar en torno a su figura.

Por otra parte, el movimiento del CNMataró no ha gustado nada en el seno del Echeyde, ya que se ha producido a espaldas de los chicharreros, una situación que no quiere hacer pública para no perjudicar al que será su exjugador.

En este curso, el canterano, que incluso ha participado en stages de la selección española absoluta, señaló que "este año nunca lo olvidaré. Somos un grupo increíble, una familia, que ha sido ambiciosa ara lograr cosas que ni imaginamos".

En este sentido, el tinerfeño se muestra agradecido con todo el club y la gente que lo rodea. "Este club está lleno de personas maravillosas con los que he compartido momentos inolvidables. Personas que han marcado un antes y después en mi vida. Personas que hoy son mis mejores amigos y referentes", explica Magriñá, quien asegura que de todos he aprendido algo y no se olvidará de ellos nunca. "Le deseo lo mejor al Club, porque esta es mi casa. Creo que esto no es un adiós, sino un hasta luego".