¿Cómo afronta el Marlins su participación en la Baseball European Confederation Cup (Copa Confederación), que se celebra desde el miércoles en Karlovac, Croacia?

Muy bien, la verdad. Estamos física y mentalmente bien y cuento con todo el equipo. En la liga lo venimos demostrando, estamos óptimos, acoplados y hace dos semanas nos llegó uno de los últimos refuerzos del equipo, Jesús Ustáriz, y eso nos da mucha más ofensiva. Es un jugador de experiencia y nos va a ayudar bastante.

Son líderes en la liga nacional, pero este compromiso europeo está bastante complicado, un trofeo intermedio. ¿Cómo se afronta?

Pues sí. Es un torneo bastante complicado en el que los que los equipos vamos a luchar por un billete para la Copa de Campeones. Es como una Champions League, digamos. Vamos todos a muerte a por esa plaza. Es un torneo con billete a la máxima competición y será muy complicado. No solo es ser campeón, sino que clasifica para la superior categoría. Es un plus de motivación.

¿Quiénes son los máximos rivales?

Pues ahí están los Astros de Valencia, a los que conocemos muy bien y con los que podemos coincidir en los cruces si se da la situación. Ellos están en el Grupo A con el Hoboken belga y el Vienna Wanderes austriaco. Después nosotros jugamos en el Grupo B, y nos enfrentamos este miércoles contra el Therwil Flyers de Suiza, y luego el Savigny Lions de Francia.

¿Y qué posibilidades le da a su Marlins para conseguir el trofeo?

Posibilidades reales todas. Dije antes que el equipo está bien y cuento con todo el equipo y sé que es un grupo bastante competitivo y fuerte. Creo que en la Copa Confederación tenemos nuestras opciones y son bastante claras. Nuestro objetivo es ganar y traernos esa copa para Tenerife.

Un trofeo más que significaría la consolidación del proyecto del Tenerife Marlins.

Todos los años nos preparamos para jugar todas las competiciones y ganarlas. Para eso nos preparamos. No es fácil, es una tarea dura y por ello trabajamos mental y físicamente y eso esperemos que nos dé para disputar siempre los primeros puestos. Confío mucho en mi equipo.

¿Pero son favoritos en la Copa Confederación?

Seguramente, los rivales nos lo consideran. Es feo que lo diga yo, pero sí que estamos considerados entre los favoritos para ganar la competición. Es un respeto que se gana por la trayectoria. Llevamos varios años luchando, jugando bien y ganando títulos... eso dice bastante y los rivales nos ven con respeto.

En la liga nacional son los líderes en estos momentos. ¿Cuáles son las claves para explicar esta situación?

Es muy sencillo y siempre lo digo. Es la unión que existe en el grupo y esa mentalidad de equipo, que es competitiva y ganadora. Es parte del ADN de este club y sus equipos. Así es. Es mi temporada número 20 y no ha cambiado nada y la ambición año a año no solo se ha mantenido, sino que se ha incrementado. Esa es la clave, son las ganas por ganar y de siempre superarse. Es lo bonito. Así ha sido mucho más fácil dar los pasos y mantenernos en la posición que tenemos.

¿Y cómo ha visto la evolución del equipo, ya sea como jugador o como entrenador?

He pasado muchos años y todo ha sido muy bonito. Es verdad que el béisbol ha cambiado bastante para mejor y nosotros hemos evolucionado. Los títulos lo dicen. La clave también ha sido tener los pilares fundamentales del equipo viviendo todos aquí. Ha sido una generación muy buena que todavía continúa y siempre se han incorporado chicos que van surgiendo de la cantera y o personas que vienen a ayudarnos. Esa mezcla de todos ha provocado el cambio para bien y que se mantenga la competitividad y la ambición. La regeneración ha provocado que se incremente el nivel y que se trabaje mucho más y todo ha mejorado. También todos los equipos de la liga han mejorado. Nosotros hemos hemos metido más entrenamiento, mucho más físico y todo eso se está notando y se ve reflejado.

A nivel personal, ¿cómo le están saliendo las cosas?

Muy bien. Soy el más veterano del equipo y me mantengo bien físicamente y muy saludable y eso me ayuda bastante para mantener el nivel. Eso sí lo tengo claro: el día que vea que ya no pueda mantener el nivel, tomo la decisión de retirarme. Por ahora estoy año a año, poco a poco, aportando al equipo. Estoy súper contento. Eso en el campo. A nivel de entrenador, temporada tras temporada estamos siempre trabajando por los títulos. El equipo sigue manteniendo esas ganas de vencer. Estoy desde 2013, pero también le digo que los años anteriores han sido muy buenos. Se lo digo desde la doble faceta que tengo. Se sufre más, pero se disfruta cuando se gana.