Con todo esto, Vidorreta no firmó la rendición. Ni mucho menos. «El calendario en esta primera eliminatoria es benévolo y eso nos da la oportunidad de recuperarnos y hacer nuestro juego», dijo el entrenador aurinegro pensando en la visita a Málaga del jueves. «Nos debemos un tercer partido, porque el primero lo jugamos condicionados por una gastroenteritis que nos atacó duramente», continuó Vidorreta asumiendo la mala suerte que acompañó a su equipo, porque, en «el peor momento», al Lenovo le sucedió «algo» que no le había pasado en toda la temporada. «No pudimos igualar la energía del contrario a pesar de que intentamos», añadió Txus, que tuvo que improvisar con la búsqueda de jugadores que se sintieran «más finos a nivel físico», pero ni así pudo evitar la derrota.

«Los minutos nos pesaban a medida que iban pasando», reconoció Vidorreta. «Tuvimos que hacer cosas distintas y no encontramos a ningún jugador que tuviera buenas sensaciones, más allá de algunos momentos de Bolmaro en defensa y en el lanzamiento, y del esfuerzo general, que, dentro de las posibilidades, fue el máximo, pero todo estuvo condicionado», insistió el vizcaíno, que no pudo tirar de las habituales rotaciones en este partido.

En su análisis, admitió que sus jugadores llegaban casi «siempre más tarde» que los rivales en la mayoría de las acciones. «Este es un deporte que se juega en poco espacio y en el que necesitas hacer las cosas muy rápido y en el momento adecuado, y cuando las piernas no te responden y tampoco lo hace el cerebro, te quedas a merced del oponente», explicó Vidorreta, que puso el ejemplo de Huertas: «No encontraba compañeros que estuvieran en buena disposición, y cuando los encontró, fallábamos en los triples».

«No pudimos ser el Lenovo de siempre», resumió Vidorreta. «El Unicaja jugó un buen encuentro y fue mejor», añadió con el propósito de llegar al Carpena en otras condiciones. «Se trata de recuperarnos y limpiar la mente para estar en el mejor tono posible y preparar el partido del jueves», dijo.

El técnico del Unicaja avisó que el segundo duelo será «completamente diferente» al de este domingo. «No hay que echar las campanas al vuelo», remarcó, dando a entender que no ve la eliminatoria ganada. «Le tengo un respeto tremendo a Txus y sé que su equipo va a hacer cosas y que vamos a tener otros problemas, o los mismos pero con más intensidad y más agresividad», declaró con la seguridad de que el Lenovo Tenerife estará el jueves «más acertado» en el tiro.

Fitipaldo: «Lo mejor, que hay revancha»

Bruno Fitipaldo pasó página. Felicitó a un Unicaja que «hizo un partido muy completo» y mereció el triunfo, y dirigió su mirada al segundo encuentro de la serie. «Lo mejor es que tenemos la revancha», afirmó el uruguayo, que prefirió no poner excusas por el efecto de la gastroenteritis en el Canarias. «Sabíamos que había compañeros que estaban un poco mal, pero tampoco tenemos que fijarnos en eso, sino en lo que podemos mejorar y en estar bien este jueves», opinó Fitipaldo. Precisamente, situó en la «energía» una de las claves de la visita a Málaga. «Tendremos que cumplir a rajatabla nuestro plan de partido desde el minuto uno para agarrarnos al triunfo, porque esta vez no lo hicimos como solemos», señaló Bruno. «En defensa, mal o bien, hicimos nuestro trabajo, pero no encontramos nuestro juego ofensivo», dijo.