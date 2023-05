El nuevo entrenador del Tenerife Libby's, Miguel Rivera, en su primera intervención pública los retos de futuro con su nuevo club, de los que dijo que "el objetivo es construir un equipo que ilusione y que pueda pelear por metas ambiciosas" durante las dos próximas temporadas en las que estará al mando del proyecto blanquiazul.

En la rueda de prensa de presentación del técnico, celebrada en las instalaciones de Domingo Alonso, en compañía del presidente del club, David Martín, el también seleccionador español masculino afirmó que el planteamiento deportivo tinerfeño "me convenció mucho" y que al final le une a la dirección del club "el objetivo de hacer cosas importantes y ambiciosas, y ojalá que sea por mucho tiempo".

Rivera es el actual seleccionador español masculino, cargo que ostenta desde hace un año después de estar diez vinculado al staff técnico del combinado. Al mismo tiempo que hacía esta última labor, el madrileño llevaba las riendas del todopoderoso CV Teruel, con el que ganó con mucha solvencia varias ediciones de la Superliga masculina.

El máximo responsable del Haris, David Martín, se mostró muy contento con la incorporación del entrenador, del que destaca que "para nosotros es un lujo que pueda estar aquí, una persona con su experiencia, su trayectoria como técnico no solo en clubes, sino también con el combinado nacional. Con él esperamos que se puedan conseguir las cotas más altas".

Afirmó que Miguel Rivera es "un gran profesional y un gran analista del voleibol", además de ser "un referente no solo a nivel nacional, sino internacional, y ya que nuestro equipo va a competir en la CEV Cup esta temporada, pues tener a alguien con este bagaje es un lujo", reiteró.

"Desde la primera vez que hablamos tuvimos buenas sinergias en cuanto a filosofía de voleibol se refiere" y "pienso que es una persona que va a centrarse mucho en lo que define la filosofía del Haris", resaltó Martín, que desvela que el nuevo técnico "viene por dos años, con lo que queremos construir el proyecto con él". En este punto afirmó que la finalidad es contar con Rivera "tres o cuatro años... ojalá" y pidió darle tiempo para aclimatarse y a la hora de confeccionar la plantilla, proceso en el que el club, de la mano del entrenador, están avanzando.

Precisamente Miguel Rivera se refirió a esas "sinergias" de las que dijo que "fueron las tónicas predominantes de las conversaciones y la verdad es que llego con ilusión de afrontar un nuevo reto, de ponerme al volante del coche, y con ganas de hacer cosas buenas".

No dudó en señalar que "el plan la verdad es que, desde el principio, me convenció mucho y llego a un club que es referente y eso es muy importante. Al final se persigue hacer cosas destacadas y ambiciosas y ojalá que sea por mucho tiempo".

Trabajará en la meta de ilusionar y que el Tenerife Libby's pueda pelear por las grandes metas, aunque "no voy a marcar cuántos títulos o prometer una serie de cosas. Eso tiene que llegar a base de construir un equipo y de desarrollar una forma de trabajo, que creo que es una de las cosas que me han caracterizado en los grupos que he dirigido". La realidad es que "pretendo trasladar esa misma filosofía al grupo. Generar un equipo que ilusione y que sea capaz de pelear por cotas ambiciosas".

Miguel Rivera explicó qué tipo de juego perseguirá durante la próxima temporada y sobre ello desvela que "me gusta que el grupo sepa a lo que juega. Es decir, me considero un entrenador meticuloso en cuanto al sistema de juego se refiere, construir un cambio de juego estable y una fase de puntos en la que consigamos ser agresivos, en defensa, generando presión en el servicio". La realidad y lo fundamental "es trasladarle a las jugadoras un modelo de juego y que sepamos qué tenemos que hacer en cada fase de del mismo, que creo que es lo que siempre he tratado de imprimir".

El nuevo entrenador del Haris rechaza complicaciones a la hora de entrenar un equipo femenino viniendo de hacerlo en masculinos. Sobre ello el madrileño afirmó que "siempre hay pequeños ajustes que hacer, pero al final el voley es voley y los jugadores y jugadoras son personas, y como entrenador el principal reto es ponerte al frente de un grupo de personas y gestionar sus diferentes motivaciones, ambiciones. Eso al final no cambia. ¡Claro que es un reto! Es verdad que la mayor parte de mi carrera profesional se ha desarrollado en el masculino y ese también fue otro de los motivos para aceptar el desafío".

"Salir de la zona de confort y afrontar la apuesta y adaptarme a volver a ver voley femenino, que nunca lo he dejado de ver, es motivador. Es algo así como que me voy a demostrar a mí mismo que estoy capacitado para dirigir un equipo femenino. El que tengas un jugador o una jugadora es lo mismo, al final las ambiciones e ilusiones son las mismas, todos queremos ganar y eso se gestiona igual", defendió Rivera.

Puso en valor el trabajo realizado en el Tenerife Libby's por el exentrenador Juan Diego García, que emigra a Alemania para llevar las riendas del Roten Raben, del que dijo que "ha hecho un trabajo difícil de igualar, porque él es un técnico con muchísima experiencia. Nos conocemos desde hace muchos años".

Desveló el seleccionador, también, que "he tenido contacto con él desde que empecé a hablar con David (Martín) para conocer el club y la realidad del equipo y, evidentemente, es difícil decir que vamos a poder igualar esas metas que ha conseguido. Llegar y prometer títulos es muy fácil y muy bonito, y tal vez muy populista, pero eso es imposible cuando uno se dedica al deporte".

En este caso, "mi objetivo es llegar, trabajar y dejar lo mejor de mí mismo y ojalá pueda obtener la mitad de los resultados que ha tenido él, que lo ha hecho muy bien".