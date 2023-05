Las 'Guayotas' amarran a Emily Nicholson

El Santa Cruz Echeyde ha logrado la renovación de la boya neozelandesa Emily Nicholson, una de las jugadoras más pretendidas de la División de Honor femenina pero que finalmente ha elegido jugar en la Isla no y solo una temporada más, sino dos. De esta forma las Guayotas logran mantener una de las piezas fundamentales durante el último curso, en las que fueron la revelación de la liga después de ascender este mismo año.

Emily, de 24 años, ha destacado por ser una rocosa y sólida boya que ha destacado en el club chicharrero por su poder anotador. De hecho, a lo largo de la temporada un total de 53 tantos llevaron su sello, una mujer que desde una de las posiciones más difíciles y complicadas del waterpolo ha destacado y ha llamado la atención a conjuntos con un mayor poder económico que el Echeyde.

Desde el primer momento el trío conformado por David Rivas, Albert Español y Eduardo Fernández-Caldas puso todo y algo más para garantizar los servicios de la jugadora internacional al menos una temporada más, aunque finalmente han sido dos para satisfacción de todos.

Emily Nicholson apuntó a EL DÍA con respecto a la renovación de que "hay muchas razones por las que me quedo, pero una de ellas es que creo que este equipo puede ser aún más grande que la temporada pasada. Además, me he sentido muy importante en este equipo y pienso que puedo seguir ayudando a ese crecimiento exponencial que está teniendo el club en el apartado femenino", puntualiza.

Reconoce estar muy contenta "con mi temporada y con mi vida en la Isla. Me he sentido cómoda con una adaptación bastante rápida. Todo es gracias a la entrenadora (Itziar Pavón) y a mis compañeras. Al final hemos formado una familia muy bonita con un gran ambiente. Eso también ha hecho que quiera quedarme".

La internacional neozelandesa no esconde que sus sensaciones acerca de su primera temporada en la liga española "han sido fantásticas" y "hemos conseguido cosas que la mayoría no imaginaba. Tengo la sensación de que esto va a tener continuación en la siguiente campaña. Tenemos mucho margen de mejora para asentarnos en la categoría".

"Mi objetivo para el próximo año es seguir siendo importante con goles. También, como equipo, continuar creciendo y en la línea de esta temporada pasada intentando llegar a ese Top-6 y plantando más batalla al resto de cinco equipos más fuertes", desea la combativa jugadora.

Por último Emily Nicholson tiene también otra fijación, "seguir preparándome para los Juegos Olímpicos de París 2024. Al final, jugar en Europa y en una liga tan competitiva y potente como las española te hace mejorar como jugadora y potenciar tus cualidades", añade