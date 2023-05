Acaba de renovar. ¿Qué le ha hecho dar el paso para seguir en la Isla? ¿Tal vez por lo que le ofrecía el proyecto de futuro del Echeyde?

Tal cuál. Hablamos de que el crecimiento se sostuviera en el tiempo y creo que hay una buena base de jugadores y es un aliciente importante seguir aportando a este crecimiento y confiando en el trabajo de todos.

¿Cuándo se decidió a dar el paso?

Tengo la renovación desde hace bastantes meses, así que creo que me decidí desde el primer año que quería formar parte del proyecto, que es muy atractivo. Me gusta entrenar fuerte, que todo esté articulado y que todo vaya para adelante y en un mismo sentido. Como persona me gusta este orden y la verdad es que no había ningún motivo para no seguir en el equipo tan a gusto con todo.

¿Cómo valora esta temporada del Santa Cruz Echeyde recién terminada?

La verdad es que fue muy buena y superamos las expectativas iniciales. Llegamos a semifinales de la Challenge Cup, siendo la primera vez que el club participaba a nivel europeo. A nivel nacional jugamos la Copa del Rey contra el Sabadell y compitiendo; y en liga una sexta plaza que nos mete nuevamente en una competición europea. Es increíble para el club volver a jugarla, estar competiendo en este grupo de equipos que hace tres años parecía que estaban bastante lejos, así que solo decir que la temporada ha sido muy buena y ahora tenemos que se seguir aspirando, mejorando y mantenernos en este bloque.

¿Y cómo se vivía esta progresión dentro del vestuario?

La verdad es que cogimos mucha confianza. Quizá una vez que fueron pasando las jornadas y veíamos que se iban dando los resultados teníamos los pies en la tierra, pero nos daba mucha motivación para aceptar la semana, preparar los partidos e incluso el mismo día del choque para salir a jugarlo. Entramos en una dinámica positiva que al final nos ha servido de mucho.

No obstante, ¿tiene la sensación de que se podía haber alcanzado el quinto puesto, por eso de ser algo ambiciosos?

A ver... sí es verdad que miras la tabla de la clasificación y vemos que quedamos con los mismos puntos que el CN Mataró y claro que te acuerdas algún que otro partido que se nos ha escapado y que puedes decir eso de si hubiéramos ganado aquí o allá podíamos haber conseguido tantas victorias o lo que sea. Sí, pero no podemos quedarnos en eso. Tenemos que saber que lo que conseguimos es muy bueno e importante. No podemos quedarnos con el pasado. Lo que tenemos que hacer es trabajar sobre los errores que hayamos podido tener durante la temporada y esforzarnos para que en la que viene no se repitan y podamos seguir subiendo posiciones.

¿Pensaba que el Santa Cruz Echeyde sería equipo de competición europea alguna vez?

Nunca lo había pensado como equipo, pero yo sí tenía la ilusión de jugar competición europea en mi carrera y fue muy bueno el año pasado cuando conseguimos entrar a la LEN y luego a la Challenger. La disfrutamos mucho. Fue así y también se disfrutó la dinámica de equipo para tener esa motivación extra cada semana. Ahora, no sabíamos si íbamos a jugar competición europea y haberlo conseguido, como dije antes, es muy importante, muy lindo y va a marcar nuevamente un año de más competición que nos servirá para la liga también.

¿Hablamos de que jugar en Europa ha sido el mejor momento de la temporada?

Sí, de hecho ganamos al Apollon de Grecia que fue el campeón de la Challenger y solo perdió ese partido (11-10) en la Acidalio en toda la competición. Jugar competición europea nos dio otro ritmo de juego que luego se tradujo favorablemente al principio de temporada y luego a lo largo de ella. Ha sido muy importante habernos clasificado nuevamente porque nos aseguramos tener una mayor cantidad de partidos que luego en la Isla, por la insularidad, es más complicado tener amistosos, no como los equipos de Barcelona. Así que participar en Europa ha sido increíble en todos los aspectos.

¿Y cuál ha sido el peor momento de la temporada para el grupo?

En el ámbito del grupo no hubo ningún mal momento. Cuando las cosas fueron bien o mal, seguíamos con los pies sobre la tierra trabajando cada semana para seguir mejorando, así que desde ese punto de vista no hubo ningún mal momento. A nivel de resultados, quizá en diciembre tuvimos dos derrotas duras y la pérdida en casa contra el Rubí. En estos dos momentos siempre supimos unirnos y tirar como grupo y volver para lograr la sexta plaza.

¿Y cuáles son los retos de futuro de este equipo? ¿Cuáles son sus percepciones?

Nosotros tenemos que aspirar a no bajarnos del sexto puesto y seguir creciendo todos a nivel individual y en los apartados tácticos y físicos. Tenemos que tener esto como un punto de partida y ese debe ser nuestro suelo. A partir de ahí tratar de crecer, no hay más.

A nivel personal, ¿cómo se ha sentido esta temporada?

La verdad es que muy bien. Me ha ayudado mucho también la forma en la que entrenamos, la forma en la que nos preparamos tácticamente. Me han ayudado mucho los chicos y luego he podido aportar lo que tenía que aportar... así que muy feliz, la verdad. Cada temporada hay que plantearla con que hay que subir un piso.

¿Tal vez está en su mejor momento deportivo?

Creo que sí, todo viene con un mix de físico, táctica y experiencia, con lo que me siento en uno de mis mejores momentos y trato de disfrutarlo y aprovecharlo. Trato de ayudar al equipo, quizá uno de los más jóvenes. Estar cerca de ellos, hablarles desde la experiencia y las vivencias que se tienen con los años.

Y gran competencia la que tiene con Ahmad Pérez.

La competencia siempre es buena. Tenemos una relación increíble. Nos conocíamos desde hace unos años cuando coincidimos en Cataluña y nos complementamos muy bien durante la semana y los partidos. Tenemos muy buena relación y eso nos ayuda a aportar y mejorar el equipo. Es muy positivo para el grupo.