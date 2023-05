Itziar Pavón dice adiós al Santa Cruz Echeyde

La madrileña Itziar Pavón, entrenadora de las Guayotas hasta esta temporada, ha anunciado al club que el próximo curso no estará al frente del equipo. Así lo ha anunciado la técnico tanto al coordinador general, Albert Español, como al presidente chicharrero, David Rivas, quienes desde hace días peinan el mercado para conseguir el perfil adecuado para un equipo que se encuentra en pleno crecimiento.

Lo cierto es que Itziar explica que la decisión de no seguir al frente del equipo es "personal" y en ningún caso viene por "un motivo deportivo, de club o desacuerdo. Tengo todo en Madrid y había que tomar esa elección". No obstante deja bien claro que "no creo que sea un adiós, sino un hasta pronto", reconociendo que "me ha costado mucho más decir adiós y estar despidiéndome que tomar la decisión de irme. La verdad, está siendo un poco duro".

La exjugadora y entrenadora llegó a la Isla hace tres años para jugar en la Segunda División del waterpolo femenino y en esa primera temporada como jugadora ascendió a Primera. En el segundo curso el grupo consiguió subir también dentro de la piscina, esta vez a la División de Honor, en donde ya como máxima responsable ha logrado que las Guayotas hayan terminado séptimas en su primer año en la máxima categoría. "Conseguir lo que hemos conseguido, no siendo no siendo los objetivos principales, pues ha sido mucho mejor", dice sobre la trayectoria de las santacruceras.

En cuanto a la valoración sobre el curso recién concluido y el asombroso séptimo puesto logrado por su equipo, que era recién ascendido, Pavón reconoce que "fue un puesto increíble. Siempre dije que el objetivo era la permanencia y que íbamos a crear un grupo y eso es con lo que nos debemos quedar. No tanto con ser séptimas en la tabla, sino con que hemos creado un grupo sano y en eso hay futuro".

No duda en señalar que desde el club "se está haciendo muy buen trabajo para estar todos unidos y en una misma línea" todas las categorías y estamentos de la entidad chicharrera, por lo que "creo que si seguimos trabajando así veremos que las cosas seguirán funcionando".

La entrenadora señala que Tenerife ya está grabada en su memoria, en donde "me llevo a la gente. He compartido muy buenos momentos con muchas personas y eso es lo que me voy a llevar; a cada uno de los componentes de la familia Echeyde que tantos decimos", teniendo claro que no tiene "nada que olvidar, ya que de todo tengo que aprender", dice sobre las cosas negativas.

Itziar Pavón recuerda que cuando llegó "y me recibieron las primeras chicas, todo ha sido amor, buenos momentos y todo muy especial. Entonces, Tenerife, Santa Cruz y Echeyde me abrieron los brazos y eso solo lo puedo agradecer", apunta la madrileña.