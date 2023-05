Juan Diego García, extécnico del Tenerife Libby's: «Miguel Rivera es una buena apuesta por parte del club»

¿Cómo valora la temporada que ha hecho su Tenerife Libby's?

Le pondría una nota bastante alta porque a nivel de objetivos hemos conseguido estar en las tres finales que nos propusimos, la Supercopa de España, en la que ya estábamos clasificados, la Copa de la Reina y la liga. Luego también entramos en la fase de grupos de la CEV Champions League, que ha sido muy importante.

Una fase en la que ningún equipo español entraba desde hacía 15 años, eso hay que decirlo.

Sí, eso le da más importancia a todo lo que ha ocurrido.

¿Y qué puede comentar de manera más global de los tres años que ha estado en Tenerife?

Ha sido una estancia muy buena, haciendo crecer al club, a las propias jugadoras que han estado más tiempo aquí, a mí como entrenador y al staff. Hemos ido dando pasos importantes hacia adelante, no solamente al conseguir los títulos, que eso queda ahí, sino para afianzarnos dentro de la competición europea, llegando a jugar esa final de la Challenge Cup y este año entrar en la fase de grupos de la Champions. Creo que han sido pasos hacia adelante dentro del crecimiento de todos y cada uno de los que hemos estado dentro de ese proceso.

Y bajo su punto de vista, ¿qué cree que ha faltado al equipo, si lo considera así?

No sé si ha faltado algo, porque creo que cada año hemos ido un poquito más hacia arriba, un paso más... cambiando plantilla, jugadoras, el propio staff un poquito, pero creo que siempre han sido pasos y la trayectoria dentro de estos tres años y un mes, ha sido totalmente positiva y siempre hacia arriba.

¿Le da la sensación de que este año se podía haber conseguido algo más después de los inconvenientes que ha tenido que gestionar? Ahí queda la baja de Avie Niece a finales de diciembre cuando mejor estaba funcionando el equipo, por ejemplo, o el apartado de lesiones.

Creo que eso incluso le puede dar más valor a lo que el equipo ha conseguido, que a pesar de los inconvenientes que hemos tenido, como fue la salida de Avie o la lesión de Lisbet (Arredondo), la incorporación de manera más fortuita de Brooke (Kanas) o Laura (Rodwald), ya con bastante trabajo hecho a lo largo de la temporada; pues le da más valor al saber que hemos podido competir dentro de la Champions. Eso es independiente de que los equipos contra los que jugamos eran muy fuertes. Ahí está el Sttutgart, que está jugando la final de la liga alemana; Fenerbahce acaba de ser campeón de Turquía; y Lodz está jugando la final de la liga polaca. Hemos competido contra esos equipos, conseguimos la Copa de la Reina e incluso estuvimos a punto de irnos al quinto partido de la final contra el Hidramar Gran Canaria.

Qué pena no haberlo podido alcanzar.

Bueno, nos quedamos a muy pocos puntos, pero creo que el valor de todo, con esos problemas y los altibajos a lo largo del camino hacen más importantes las cosas que hemos conseguido.

Tres años haciendo amigos en Tenerife. Dijo el presidente del Haris, David Martín, que las puertas siempre están abiertas para las personas que han dejado huella.

Por lo profesional aquí, he intentado hacer mi trabajo lo mejor posible, me he dedicado a él al 100%. Evidentemente, dentro de la vida aquí también han existido vínculos personales con la gente con las que uno ha estado en el día a día y creo que esa parte me hará volver siempre aquí. He sido honesto dentro de mi trabajo y qué duda cabe que existe un vínculo entre Haris-Juan Diego y Juan Diego-Haris, al igual que Juan Diego-Tenerife y Tenerife-Juan Diego. Es así.

El Tenerife Libby's ha confirmado al seleccionador español Miguel Rivera para la próxima temporada. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con él? ¿Qué le parece el fichaje?

Sí, hemos conversado y creo que Miguel Rivera es una buena opción que elige el club. Es un técnico de bastante prestigio que ocupa un alto lugar en el ránking de los entrenadores nacionales. No en vano, es el entrenador de la Nacional masculina y creo que Miguel es una buena apuesta por parte del club.

¿Hay lugar a la duda por aquello de que viene del voleibol masculino para entrenar un femenino?

Creo que no. Yo he entrenado masculinos y luego femeninos. Esto es un estigma que nos tenemos que quitar dentro de España, eso de que uno es un entrenador de masculinos y otro de femeninos. Simplemente, nosotros somos entrenadores de voleibol, independientemente de si lo hacemos dentro de una categoría o de otra. Grandes entrenadores lo han hecho, como puede ser Bernardiño de Rezende, ha sido durante muchos años entrenador de clubes femeninos y después cuando iba a la selección era entrenador del equipo masculino de Brasil, por ejemplo. Con ambos consiguió éxitos.

Entonces, profesionalidad al máximo y capacitación total.

Claro, cuanto más capacitado se está, más posibilidades tiene uno de entrenar en un género u otro.

Ahora emprende otra aventura, esta vez estará a cargo del Roten Raben alemán.

Es un proyecto interesante que quiere recuperar lo que en el pasado fue, que llegó a ser campeón de liga y de Copa. La idea ir creciendo juntos y poco a poco y de la mano para intentar llegar a lo más alto posible en la liga sabiendo que clubes como Postdam, Stuttgart y Schwerin son tres clubes que están a nivel presupuestario muy por encima del resto, pero desde el Raben se está trabajando, entre otras cosas en aumentar el presupuesto para poder estar cerca de estos equipos. Es un proyecto a medio-largo plazo para intentar estar dentro de esas finales de la Bundesliga y la Copa. Vamos a tener unas jugadoras que nos van a permitir luchar por lo más alto posible, salvando las distancias con estos tres equipos. Estamos buscando conformar una plantilla competitiva.

Por último, ¿le volveremos a ver en Tenerife?

Espero que sí. Como dije antes hay un vínculo importante y eso perdurará a lo largo del tiempo.