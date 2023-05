«La sensación es de alivio; lo llegamos a pasar muy mal»

¿Con qué sensación se quedó después de que el Atlético Paso garantizara su continuidad en la Segunda RFEF a falta de una jornada para el final del curso?

La temporada ha sido dura. Pasamos por todas las etapas: estuvimos bien, entramos en rachas malas, hubo gente que se fue y otra que vino... Al final nos quitamos un peso de encima. Lo que queríamos era salvarnos cuanto antes para que el club se quedara tranquilo, igual que nosotros. Es un alivio; lo llegamos a pasar mal.

¿Cuál fue el peor momento?

Tuvimos una racha entre noviembre y diciembre en la que enlazamos tres derrotas. Después destituyeron a Yurguen (Hernández). Fue el peor tramo. Era el parón del Navidad y nos fuimos de vacaciones con dudas, con los deberes por hacer. Sabíamos que la segunda vuelta iba a ser muy fuerte, pero el equipo supo responder.

Esa etapa coincidió con la notable actuación en la Copa del Rey ante Murcia y Espanyol.

Cuando hay otra competición en medio, y más una como la Copa del Rey, en la que juegas contra rivales de superior categoría, te desvías un poco de la realidad de tu Liga. Atravesamos un momento difícil, con un partido en Estepona que teníamos aplazado, y estuvimos tres jornadas sin puntuar. Fue una semana muy exigente. Ahí aparecieron las dudas, pero el equipo supo reponerse y aprender de esa situación complicada.

Y llegó Manolo Sanlúcar. Da la sensación de que domina la materia. Es todo un experto.

El míster lleva muchos años en esta categoría, o en la Segunda B de antes, y en equipos importantes como Murcia, Villanovense, Ebro... Pasó por buenos proyectos y sabe muy bien de qué va esto. Tiene claro cómo manejar los tiempos, conoce a los jugadores... Nos vino fenomenal. Puso un poco de orden y mucha profesionalidad. El equipo supo adaptarse y dimos un paso adelante. Se notó mucho. Estamos agradecidos.

¿Cómo fue el momento cumbre, la conquista del punto definitivo? ¿Como ganar un título?

Al lograrlo en el último minuto, fue épico. Había mucha ilusión en el club y en la afición, y los jugadores sentíamos que se lo debíamos. La gente de El Paso nos ha tratado muy bien. Además, ya sabíamos que a los equipos canarios les estaba costando permanecer en esta categoría, así que para nosotros fue todo un reto. Estaba el típico comentario de que los canarios no competimos, que siempre descendemos... Teníamos la obligación de darle la vuelta a esa situación para que confiaran más en nosotros y en el fútbol canario. El equipo está orgulloso de lo que consiguió; es un paso para el futuro del club.

Repasando los números, llama la atención que el Atlético Paso sea el cuarto mejor local pero también el peor visitante.

Uno se queda con la espinita de no haber hecho una temporada con más puntos fuera de casa. Se nos complicó bastante, aunque en muchos partidos estuvimos cerca de ganar: Atlético B, Diocesano, Guadalajara... Pero en esta categoría hay mucho nivel. Y no es por poner excusas, pero no sé si los viajes tienen que ver. Creo que los vuelos pesan mucho. Para compensarlo, nos hicimos fuertes dentro. Los rivales han sufrido en La Palma. Gran parte de la permanencia, por no decir toda, se fraguó en la Isla. Habrá que tener otra mentalidad en las próximas temporadas. No podemos depender solo de lo que hagamos en casa.

¿Cómo fue recibido el Atlético Paso en sus viajes?

Nos han preguntado mucho por el volcán. En los hoteles y en los campos salía el tema. Querían saber cómo había sido, cómo estaba la Isla... Fueron meses con esa noticia en la tele y la gente se quedó con curiosidad. Pero no hay quejas, nos han tratado muy bien. Aquí también hemos sido así, hemos recibido muy bien a todos. Eso es bueno para la convivencia.

¿Cómo ha asimilado el Paso el ascenso del Mensajero?

Creo que será algo positivo. Cuantos más equipos canarios seamos, mejor. Hay que coger peso en el fútbol semiprofesional. Todos serán bienvenidos. Entre otras cosas, nos ahorraremos algún que otro viaje a la Península, habrá más canarios jugando en esta categoría... Será bueno para todos; en especial, para La Palma.

¿Cómo definiría al grupo?

Se formó un buen vestuario y, a veces, eso pesa más que lo que sucede en el campo. Hay una buena mezcla: somos mitad canarios y mitad gente de fuera, y eso está bien. El club buscó jugadores que conociéramos la Isla y el sentimiento de los canarios, y también fichó a otros de fuera para subir el nivel y que se complementaran. Al ser nuestra primera temporada, pondría un aprobado como nota.

El siguiente reto sería la consolidación, que es la asignatura pendiente del fútbol canario.

La temporada pasada, los cinco que bajaron fueron equipos canarios. Eso da un poco de miedo. Creo que estaba en la cabeza de todos, incluso de la gente del club y de la afición. Por eso, esta permanencia nos ha quitado esa etiqueta. Somos un equipo canario y queremos hacer las cosas bien. Es para estar contentos. Ahora hay que consolidar el proyecto y que la gente vea que el fútbol canario también tiene nivel. Es un paso para seguir avanzando en La Palma, pero hay que afianzarlo.

¿Cómo imagina el futuro del club, la próxima temporada?

Supongo que querrán seguir creciendo. Hay muchas ganas. Se nota la ilusión en las caras de los aficionados. Se ve en cada partido. Ahora es el turno para los que mandan. Y lo pueden hacer desde la tranquilidad de saber que el club seguirá en la Segunda RFEF.

¿Hay margen de crecimiento?

Sí, creo que sí. Hay un proyecto importante, una empresa con muchas ganas, un pueblo... Se unen todos los requisitos para que se apueste por algo más, por dar un pasito más. Ya hemos puesto la primera piedra y creo que ellos ven que se puede seguir creciendo. En los proyectos deportivos no siempre se consigue todo de una temporada para otra, pero con el tiempo y trabajando bien y con calma, sí se alcanzan los objetivos. Por lo que veo, aquí está todo bien planificado y hay ganas y humildad para progresar.

¿Con usted en la plantilla?

No lo sé. Estamos acabando. Pronto empezarán a hablar con todos los jugadores. A ver qué pasa.

¿Qué queda del Ayoze Placeres que jugó con el Tenerife?

Eso queda muy atrás, pasó hace muchos años. Fue el club que me educó como futbolista. Con el tiempo he valorado más todo lo que aprendí. En esa época tenía 20 años y ahora ya tengo 31. Hice carrera fuera. Salir de casa te hace madurar y crecer en tu trabajo y en la vida. A veces hablo sobre estos temas con compañeros que también pasaron por el Tenerife, como Aridane (Santana). Nos damos cuenta de que todo pasa muy rápido. Pero así es el fútbol, vas creciendo, aprendiendo cosas... Y miras atrás y te enorgulleces.

Once años después, ahí sigue.

Si quieres vivir de esta profesión, necesitas cuidarte mucho, centrarte... En mi caso, puedo decir que me he dedicado al cien por cien a este deporte, que es mi trabajo. Me gustaría alargarlo lo máximo posible. Esta me parece la mejor profesión del mundo y cuanto más dure, mejor. Por suerte, estoy otra vez en casa después de tantos años fuera. No es Tenerife, pero en La Palma me siento como si lo fuera. Tenía ganas de volver a un equipo canario para hacer las cosas bien, y el Atlético Paso ha estado a esa altura.