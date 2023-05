Más de 2.300 minutos jugados, mayoría absoluta de titularidades y la sensación de que el rendimiento de Gustavo Rodríguez (Icod de Los Vinos, 1994) ha crecido exponencialmente durante esta última temporada. El canterano del CD Tenerife ha sido pieza esencial en la permanencia del Atlético Paso, hasta el punto de que ha sido indiscutible para los dos técnicos que han tenido los verdinegros durante este curso en Segunda RFEF: primero Yurguen y luego Sanlúcar.

Llegados a este punto, se propone «disfrutar» del último partido –ante el Navalcarnero– y de la satisfacción que ha producido en el plantel el objetivo, abrochado una jornada antes del final, y con la alegría doble de que fuese «en casa y en el último minuto» del partido con el Alcorcón B.

Guti lo tiene claro: escuchará antes al Paso que a cualquier otro de sus pretendientes, que ya empiezan a tocar a su puerta. El nombre del isleño ha sido asociado con frecuencia durante las últimas jornadas a varios clubes de categoría superior (Primera RFEF) que se han puesto en contacto con su entorno. Feliz por su trayectoria en el equipo pasense, por la confianza de sus técnicos y el cariño de la directiva, el mediocampista canario dará prioridad a los palmeros, que aún no han iniciado la ronda de contactos para sus renovaciones. Eso sí, dice sentirse halagado por que empiece a reconocérsele. «Esta temporada ha sido un poco como quitarme la espinita», aduce, después del periplo no exento de dificultades. No pudo asentarse en el Tenerife y nunca le abrieron las puertas del balompié profesional, así que este año en el Paso ha sido «sentirse muy cerca» de él. Primero por la experiencia copera, donde su equipo pudo medirse al Espanyol y vivir un ambiente de Primera; y luego por los muchos cruces «en estadios grandes y ante rivales con mucha historia».

En un plantel que ha sido un perfecto maridaje entre veteranos y noveles, Guti ha puesto al servicio del equipo su evidente ambición y también su experiencia anterior. «Este año, el club ha dado un paso al frente; por supuesto no tiene nada que ver la Segunda RFEF con la Tercera. El grado de dificultad ha sido mucho mayor y creo que hemos cumplido. Además, hemos llegado al objetivo siendo una familia», remarca. Rodríguez afirma que pocas veces disfrutó tanto del fútbol. Ahora, le toca decidir y poner en la balanza qué prefiere para el próximo año. Su idea, seguir cotizando al alza.