Tenerife, consolidada como potencia nacional, estará representada en el Mundial de Footgolf que se celebrará en Orlando (Estados Unidos) del 27 de mayo al 4 de junio. Participarán unos mil jugadores de 41 países con el fin común de alcanzar la máxima distinción tanto en el apartado colectivo como en el individual. Once serán tinerfeños. Formarán parte de la selección española.

Ya ultiman la preparación de esta cita Sandro Rodríguez, Cherre Bello, Zeben Díaz, Iván Abreu, Aarón Santana, Alejandro Álvarez, Lorenzo Morales, Antonio Carvajal, Javi González, José Antonio López y Eduardo González. La expedición se completará con 49 internacionales españoles más de tres categorías –absoluta, senior y femenina–, contando a los miembros del cuadro técnico.

La lista para acceder al Mundial fue cogiendo forma a lo largo de la temporada desarrollada en 2022. Los diferentes torneos celebrados durante ese curso definieron la clasificación con la presencia de los once tinerfeños. La llave estuvo en el Campeonato de España, el Máster de España, el MatchPlay nacional individual y el World Toular. En ese circuito sobresalieron los jugadores isleños. De hecho, Canarias es una de las comunidades con más títulos. Ya en 2017, Zeben Díaz se proclamó campeón del Máster de España, en Salamanca. A partir de ahí, no han faltado las medallas de oro en casi todas las categorías. Maikel Álvarez se la colgó en el Máster de España de 2018, Sandro Rodríguez mandó en los nacionales de 2021 y 2022, Moisés López ganó el Máster senior de 2021... Eso, en el apartado individual. En el grupal, el equipo Tenerife FC no ha dado opciones. Su hegemonía ha sido total desde que se creó la Liga en 2021.

A finales de mayo medirán su nivel con los mejores practicantes de este deporte a gran escala. Lo harán en cuatro campos de golf de Orlando; entre ellos, el perteneciente al complejo de ocio de Walt Disney World. La competición se podrá seguir en directo. Será ofrecida por CTVSports, disponible en varias plataformas y en su aplicación.

Desde Canarias Footgolf, o lo que es lo mismo, desde la Federación Canaria, ponen de relieve los resultados obtenidos en un deporte joven en las Islas. «Destacaría la presencia de once tinerfeños en la convocatoria del Mundial y que esta es la comunidad que aporta más jugadores». Son palabras del vicepresidente federativo Zeben Díaz, quien, además, intervendrá en la cita planetaria como un competidor más. «La Federación Canaria lleva trabajando desde 2017 y continúa, ahora con el objetivo cercano de abrir el sexto campo de footgolf en el Archipiélago, de los cuales tres están en Tenerife», apunta con la satisfacción de ver que el crecimiento de esta modalidad en apenas seis años ha sido notable.

Una de las incorporaciones más exitosas al footgolf tinerfeño es la de Sandro Rodríguez, cuyo recorrido como futbolista profesional incluyó una etapa en la primera plantilla del CDTenerife, partiendo desde su cantera. A pocos días de viajar a Estados Unidos, confiesa que sus expectativas son altas. «Estoy seguro de que se vivirá un acontecimiento de alto nivel», imagina Sandro, a las puertas de su primer Mundial. «Intentaremos hacer un buen papel con la selección, que es lo importante», añade Rodríguez, que ha tenido tiempo para apreciar el progreso alcanzado por la Federación Canaria. «Poco a poco se van dando pasos adelante», remarca sobre un «proceso»que es largo y en el que «habrá que ir mejorando y aprendiendo cada día». Sandro no duda de que este deporte avanza en una «línea correcta» en la Isla, tal como reflejan los números. «Vamos al Mundial con una buena selección, con jugadores que tienen experiencia en pruebas internaciones», resume.

Uno de sus compañeros será Cherre Bello, cuya implicación va más allá de la actividad en el césped;también es dirigente federativo. El exfutbolista de la UDLas Zocas, entre otros clubes, es de esos jugadores con un amplio bagaje fuera del territorio nacional de los que habla Sandro. De hecho, ha disputado dos Eurocopas y va a por su segundo Mundial. «Para mí significa mucho poder defender a mi país en una competición de este tipo», señala alguien que lleva solo cinco años practicando footgolf. Con vistas al reto que le espera en Estados Unidos, revela que siente una «responsabilidad muy grande».

Cherre ya sabe lo que es ganar títulos en footgolf. Se trata de un ejemplo claro de la «buena salud» de la que goza este deporte en Tenerife. «Cada vez somos más practicantes y hay un nivel más alto en quienes vienen a descubrir esta modalidad», asegura Bello, para quien «la demostración está en el número de campeones de España que son tinerfeños» y en la «presencia» insular en la selección que estará en Orlando.