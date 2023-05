«El club tratará de estar más arriba de la permanencia»

¿Qué sensaciones le recorren tras analizar con calma la fiesta del ascenso?

Son días de reflexión por todo lo que ha ocurrido a lo largo de la temporada. Ha sido muy buena, en donde el grupo por completo, tanto directivos, cuerpo técnico y jugadores, nos pudimos implicar en los objetivos que teníamos. Supimos entender cada momento, porque cada uno de ellos es distinto. En esa reflexión uno transita por cada instante de la temporada, lo que es muy satisfactorio entender que, implicados, lo que nos propusimos terminó resultando con lo que ha sido muy bueno.

Echando la vista atrás, ¿qué cambiaría de esta temporada exitosa, aunque sea complicado señalar algo?

No cambiaría mucho. Quizá lo que se comentó hace unos días. El club quería ser protagonista de esta competición y una vez estando en ese protagonismo, pues tratar de lograr el ascenso. Es muy difícil armar un equipo para ascender directamente porque es muy peligroso. Tal vez porque no das con la altura de los fichajes, se produce la lesión de algún jugador o algo. No cambiaría nada. A destacar tal vez que tuvimos una temporada que fue cambiante, buena y creciendo con victorias. Pero fue cambiante a la hora de ensamblar el equipo. El grupo ha sabido tolerar cambios dentro de la plantilla. La gente funcionó muy bien, estuvieron al máximo e implicados siempre; los jugadores locales conocían la competición; los extranjeros entendieron rápidamente cuál era su papel y la importancia en cada momento.

Algo habrá tenido que ver desde el banquillo.

Vamos a ver. Cuando hablo del equipo, lo hago en general. Es un triunfo, somos un equipo y todos tenemos una labor distinta. Soy un compañero más de los jugadores, pero que cumple una labor distinta que implica un montón de aspectos técnicos, tácticos y psicológicos que quizá quiero que los jugadores los vivan igual que yo, pero cada uno interpretando su rol. Ha sido una tarea muy buena del cuerpo técnico en general, tanto de Dani Morata (asistente y fisio) como Lucas (preparador físico, asistente). En mi caso, cuando dije antes que todos los jugadores entendieran el momento y que fueran flexibles y operativos en cada situación en cuanto a la planificación y todo lo que tiene que ser la estrategia y cómo plantee la temporada, cada partido y cada etapa de la misma, pues se realizó. Nuestro cuerpo técnico funcionó de buena forma, teniendo la variabilidad de los jugadores en sus roles y permitiendo que fueran funcionales.

Ahora toca planificar el futuro. ¿Cómo va esta cuestión?

Estamos en una etapa en la que el club trata de organizarse en cuanto a planificar su presupuesto, analizar qué tipo de ayudas tiene de las instituciones o qué programa de márketing tiene en cuanto a su estrategia para la temporada que viene. A partir de ahí hay que establecer un presupuesto, que tiene que cuadrar, más o menos, con los objetivos que tenga el club. Puede ser el salvarse del descenso o pelearse con equipos en mitad de tabla. La realidad es que para un equipo que asciende, las primeras dos temporadas son muy difíciles. Se tiene que reacomodar en una competición que ya tiene rivales que están asentados y que tienen estructura deportiva y económica. La Superliga es un gran desafío para la diligencia y para nosotros, que tenemos que conformar esta nueva etapa. Creo que poco a poco vamos a ir organizando todo esto, pero no tenemos mucho tiempo. La mayoría de los equipos ya están hechos. Hay muchos jugadores que tienen buen nivel y ya están fichados casi desde el mes de febrero. La Superliga ahora permite cuatro extranjeros en cancha y esa combinación con españoles tiene que estar pensada y planificada.

Dos ideas claras para empezar, el objetivo de la permanencia y apostar por la cantera.

Los objetivos son los mismos en cuanto a la formación de los jugadores de cantera y mantener ese desarrollo. Esta temporada ha sido buena en este sentido, no solo con los jugadores que se han quedado en el club. Algunos se han promovido a otros equipos de Superliga 2 y Superliga 1 (Carlos Nieves, en Valencia)... esa idea y ese desarrollo quedan con los que están en el club y los que puedan salir. En cuanto al tema de la permanencia prefiero ser cauto. No es fácil para un equipo que asciende situarse a buen nivel y también en organización en Superliga. No digo que no lo vayamos a ser. Confío en ello a través del trabajo, estudiando y pensando bien las cosas, acertando con los fichajes, con lo que podríamos hacer un buen papel. Pero no siendo protagonista como esta temporada. No obstante, el club se apunta a tratar unos puestos más arriba con los fichajes y su organización. Tratará de estar unos puestos más arriba que la permanencia.

Una apuesta muy ambiciosa.

Sí, lo es, pero sin pensar en una apuesta económica y un proceso de fichajes importantes, sino tratando de que con pequeñas cosas, el buen trabajo y el resultado de los fichajes, pues hacer las cosas muy bien para estar por encima de esa expectativa que puede ser la permanencia.

La optimización total de los recursos.

Exacto, es lo que se ha estado haciendo hasta ahora. El equipo de Superliga 2 no fue un grupo conformado para ascender sí o sí. Se hizo para ser protagonista y en este ejemplo, apostaremos por la optimización al máximo de los recursos que tengamos. Esa va a ser la postura.

¿Y qué tipo de jugadores busca el Cisneros?

La realidad es que se pretende renovar a algunos jugadores de esta temporada y que la combinación de fichajes foráneos y nacionales le den calidad en el juego de recepción y ataque y tratar de ser más fuertes en bloqueo y ataque. Es lo que le puedo decir.

¿Nada de nombres?

Nada de nombres [risas].

¿Está ilusionado por lo que viene o le tiene respeto?

Ilusionado. Cuando vine hace dos años era un equipo que trabajaba muy bien en cantera y en la buena formación de deportistas, pero que a la vez tenía la proyección de ascender a Superliga 1. Por eso la ilusión siempre la tuve y más con un club histórico como es el Cisneros y con un legado deportivo de esta magnitud y ante una situación difícil, ascendían dos de 36. Buscaremos fortalezas en casa, en su rendimiento y en su juego en equipo. Ser un grupo que juega bien al voleibol.