Un error en el proceso de embalaje de la empresa fabricante fue el motivo por el que las jugadoras del Hidramar Gran Canaria recibieron, tras conquistar la Liga Iberdrola de voleibol, una medalla que las acreditaba como campeonas de la Superliga Masculina.

"Las medallas las embalaron mal cuando se mandaron directamente desde la empresa que las fabrica. Las de Superliga Masculina iban a Gran Canaria y las otras a Tenerife. Debieron meter las medallas de chicos con las copas de las chicas y al revés. Al ir las medallas embaladas con un soporte, el club las tenía desde el miércoles anterior, pero no las debieron abrir hasta antes del partido. Cuando las fueron a sacar, se enteraron", explicó a EFE Juan Pedro Sánchez, secretario general de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB).

"No es que haya habido un error en la fabricación. Las mandaron a los sitios, pero metieron las de chicas y las de chicos en las cajas equivocadas. También fue error de la federación, debimos ponernos en contacto con el club y decirle que las abriera y confirmara que todo estaba bien. El club confirmó que habían llegado, pero las medallas van envueltas para que no se arañen y no se ven", añadió.

El problema ya ha sido solucionado y las campeonas tienen las medallas que les acreditan como tal. "Es algo anecdótico. Formalmente no he recibido ninguna queja. No podemos darle mas vueltas, no nos podemos comer la cabeza. Se puede criticar porque es un error, pero las chicas ya tienen la suya", señaló Sánchez.

"La empresa yo creo que todavía no lo sabe. Es una empresa de una garantía tremenda y ya se lo diremos. Es un perjuicio de imagen que queda ahí, pero prefiero tomármelo como algo anecdótico. Desde un punto de vista profesional te sienta mal, les diremos que tengan cuidado y ya está", concluyó.