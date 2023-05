David Martín, presidente del CV Haris: "Solo faltó poner la guinda al pastel"

El Tenerife Libby's ha concluido la temporada 22/23 con la tristeza de conseguir el subcampeonato de la Liga Iberdrola tras una intensa batalla al mejor de cinco encuentros con el Hidramar Gran Canaria. El 3-1 final en el global de la eliminatoria no impide poner en valor una temporada "maravillosa" en la que "solo faltó poner la guinda al pastel", según defiende el presidente del club, David Martín, como balance final.

De la mano de Juan Diego García en el banquillo, solo este año el CV Haris ha logrado una Copa de la Reina, la Supercopa de España y el subcampeonato de Liga Iberdrola, hitos al que se le suma el haber participado en la CEV Champions League tras 15 años sin que un equipo español la disputara en su fase de grupos. Además, ha sacado el billete para volver a Europa, en donde jugará, previsiblemente, en la CEV Volleyball Cup Women's. Todo eso ha sido posible no solo por el orden impuesto por el técnico andaluz, sino también por los "recursos" puestos a disposición del onubense por el núcleo duro del club encabezado por el propio Martín.

A lo logrado este año hay que sumar otra Copa de la Reina, el título de liga y el subcampeonato de la CEV Challenger Cup conseguidos en la temporada 21/22. En el periodo de dos años el conjunto blanquiazul "ha demostrado gestión y méritos deportivos" para que las cosas salgan bien. "¿Subcampeones? Al final digo que ha sido un auténtico éxito lo que hemos vivido esta temporada, en la que solo ha faltado poner la guinda al pastel, como se dice popularmente", afirma el dirigente y también exentrenador.

Sin atisbo de desánimo, David no tiene duda de que el ejercicio "ha sido muy positivo", es más, "al principio de la temporada todo el mundo decía que era muy difícil repetir el éxito del título y hemos conseguido en este año la difícil clasificación al grupo de Champions tras 15 años sin que un equipo español participara en ella; otra Copa de la Reina y la Supercopa de España. A ello le sumamos disputar la final de la liga siendo terceros en la regular... creo que es para estar contentos".

A pesar de lo positivo del mensaje, piensa que "si hubiéramos ganado uno de los dos primeros partidos de Gran Canaria, a lo mejor hubiésemos llegado a ese quinto partido que se debería haber disputado en Gran Canaria, contra ese equipazo. Se hubiese quedado la eliminatoria muy abierta". Al final "se pudo ver que las diferencias entre los dos conjuntos son mínimas... perdemos 13-15, dos tie-break, dos días continuos, lo que demuestra que la igualdad entre los dos equipos es notoria".

David Martín cree que físicamente el grupo llegó bien, aunque no es menos cierto que "el Hidramar tiene una plantilla un pelín más grande, no sufrieron tanto con su competición europea porque solo jugaron dos rondas. Entonces, quieras o no el cúmulo de partidos en nosotras nos ha mermado un poquito al final de temporada, pero aún así el equipo llegó en buenas condiciones y físicamente preparadas", dice con orgullo.

No esconde que existen varios hitos que han marcado la temporada, como son la salida de Avie Niece cuando mejor estaba el equipo y la lesión de la capitana Lisbet Arredondo. Sobre ello el dirigente explica que "la 22/23 ha sido atípica. Lo de Avie, era un fichaje que estaba dando un rendimiento sensacional, y luego la lesión de Lisbet, una de nuestras jugadoras franquicia, pues fue un golpe, pero aún así logramos la Copa de la Reina".

"Ahí tenemos que poner en valor el grupo humano para crecerse ante las adversidades. Lo normal es que otro grupo, en otro contexto u otro club le hubiese mermado a la estructura e incluso a la dinámica del equipo. Pero en cambio, nosotras ante las adversidades nos crecimos", espeta David con orgullo.

Rechaza cualquier atisbo de duda sobre la salida de Juan Diego García para entrenar la próxima temporada al Roten Raben alemán, algo que pudiera repercutir en el rendimiento del equipo. Defiende que "él es un auténtico profesional. No, no hay nada que cuestionarle. En otros deportes estamos acostumbrados de que este tipo de cosas se anuncian al final de la temporada, pero en el voleibol quizá se hace antes".

"Eso nos ha abierto muchas puertas a un mercado de entrenadores que antes no teníamos controlado. Juan Diego es un auténtico profesional y no ha dejado de trabajar día a día para conseguir resultados". Ha optimizado "todos los recursos de una buena infraestructura que tiene el club, que le ha brindado también a él poder crecer y conseguir esos resultados. Sin eso tampoco hubiese sido posible", defiende el presidente del Tenerife Libby's.

Por supuesto, "si Juan Diego quisiera volver el día de mañana, por supuesto que tiene las puertas abiertas. Todo el mundo que pasa por el club y deja una buena huella tiene las puertas abiertas siempre para volver a entrar. Ese es uno de los siete mandamientos que tiene el Haris". En este punto tuvo recuerda a Quico Cabrera, del que dijo que "él siempre decía que las puertas del club siempre están abiertas para entrar y para salir [risas]".