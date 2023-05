Cindy: "La permanencia del Granadilla B es más importante de lo que parece"

Hace un mes y medio, después de perder contra el Espanyol, estaban a cinco puntos de la permanencia. Ahora tienen una renta de tres y recibirán el domingo al equipo que marca el límite de la salvación, el Albacete. ¿Cómo explica esa reacción?

Ese partido fue un punto de inflexión. No esperábamos perder en la visita al Espanyol, fue un palo enorme. A raíz de ese resultado, nos unimos aún más. Supimos que íbamos a tener que hacernos fuertes y creer en nuestras posibilidades. Así ha sido. Tras ese encuentro vino el Barcelona B a la Isla. En teoría, iba a ser muy complicado ganar ese encuentro, pero lo hicimos. Desde entonces no hemos dejado de sumar una victoria tras otra, hasta un total de cuatro.

No estaríamos hablando de esas opciones reales de permanencia sin la victoria ante un Barcelona B que era y sigue siendo el primer clasificado.

Sin duda. No teníamos nada que perder. Fuimos a por todas desde el minuto uno, presionando arriba. El plan salió a la perfección. Nos pusimos por delante y, lo que es igual de importante, nos sentimos cómodas defendiendo. Creo que esa ha sido una de la claves de nuestra reacción. Ese triunfo nos aportó confianza. Pensamos que si habíamos sido capaces de vencer al Barcelona B, íbamos a poder superar a cualquier rival. Y así ha sido. Cada partido ha sido una final, y ya se sabe que las finales no se juegan, se ganan.

¿Qué percibía en los momentos más críticos en una plantilla tan joven, siendo usted el caso contrario, una jugadora con experiencia en un nivel superior?

Es una categoría de nueva creación. No tiene nada que ver con lo que vivimos la temporada pasada. Esta Primera es mucho más competitiva. Hay equipos muy fuertes. Mis compañeras son niñas muy jóvenes. Están empezando a competir ahora ante grandes rivales y eso es algo que se nota. Pero son jugadoras con mucho nivel y han sabido reponerse de las situaciones más complicadas. Entre todas nos hemos ayudado para estar cada vez más cerca del objetivo.

Se mudaron a Santiago del Teide para recibir al Barcelona B y no les ha ido nada mal ahí.

Eso parece. Pues sí, nos vino bien. Hemos jugado dos partidos en Santiago del Teide y los ganamos, el primero fue contra el Barcelona B y el siguiente, el derbi canario contra el Juan Grande, que también resolvimos con un triunfo. Ahora espero y deseo que la racha siga, porque ante el Albacete no nos vale otra que la victoria.

Las cuentas están claras. Un triunfo les dará la salvación.

Sí, de manera matemática. Ese es nuestro objetivo. Tendremos que trabajar mucho durante la semana y durante el partido para sacar los tres puntos, porque el Albacete también necesita ganar para tener opciones de permanecer, así que vendrá a por la victoria. Pero tenemos esa pequeña ventaja de depender de nosotras mismas. Espero que no se nos escape.

Un empate podría valer, pero tampoco querrán apurar tanto con una jornada más en juego...

No queremos depender de otros resultados. No estamos pensando en el empate, sino en ir a por la victoria desde el primer momento, como hemos venido haciendo desde el triunfo contra el Barcelona B, porque no hemos tenido otra alternativa; solo nos valía ganar y ganar cada partido.

¿Qué ambiente hay?

Se nota más tranquilidad que antes. Cuando perdimos contra el Espanyol, e incluso antes, la sensación era diferente;veíamos que no nos salía nada bien. En cambio, después de ganarle al Barcelona B, la dinámica ha cambiado y todo se nos ha puesto de cara. Pero para ello hemos tenido que trabajar mucho y el club ha apostado más que nunca por su filial. El primer equipo también se estaba jugando cosas en la Liga F, pero le dieron prioridad al filial dejando con nosotras a las canteranas que suelen estar con las mayores.

¿Qué valor le da a la permanencia del filial del Granadilla en la Primera Federación?

Más de lo que puede parecer. Para el club es muy importante que el filial mantenga la categoría. Como viene siendo habitual, el primer equipo se nutre de jugadoras del B, así que será bueno que continuemos en Primera Federación para que eso siga pasando. Al final, las compañeras compiten y se preparan mejor en esta categoría que en otras inferiores.

¿Se nota mucho el salto de la Primera Federación a la Liga F?

Son dos categoría diferente. En la Liga F las transiciones son más lentas. En nuestra categoría, son más rápidas;hay menos posesión de la pelota. Pero como en el filial hay muchas jugadoras que también entrenan con el primer equipo, están más habituadas a todo.

¿Qué destacaría de las nuevas generaciones de jugadoras?

Hay un nivel muy alto. Son futbolistas que tienen ganas de seguir aprendiendo. Cogen las cosas muy rápido. Es muy importante que se dejen ayudar y que se dejen enseñar para estar lo mejor preparadas posible en el momento de dar el salto al primer equipo.

Para ellas debe ser una ventaja tener como compañera a alguien de su experiencia.

Trato de ayudar lo máximo posible. He jugado muchos partidos en la categoría principal y sé que en estas situaciones no me pongo nerviosa. Tengo mucha seguridad y soy consciente de las posibilidades que tiene el equipo. En partidos como el del domingo ante el Albacete, mantengo el temple. Por esa parte estoy bastante tranquila.

¿Cómo vive su actual etapa deportiva? Decidió bajar al filial hace cuatro años, tuvo una grave lesión de rodilla en 2021...

Sinceramente, estoy muy contenta. Estuve trece meses sin poder jugar como consecuencia de esa lesión. Ahora estoy muy feliz por haber vuelto a los terrenos de juego. También estoy ilusionada por poder ayudar a mi equipo a lograr el objetivo de la permanencia.

¿Disfruta igual que antes?

Estoy disfrutando bastante de cada entrenamiento y de cada partido, como si fuese el último. Cuando pasan los años, te das cuenta de que el fútbol acaba pronto. Siempre juego pensando que podría ser la última vez. Nunca sabes qué va a pasar. De repente te lesionas y no sabes cómo vas a volver, si vuelves. En cada partido tienes que poner los cinco sentidos y vivirlo como el primero.

¿Piensa en el futuro, en qué va a hacer la próxima campaña?

Sinceramente, no pienso en eso. Estamos metidas de lleno en el objetivo de mantener la categoría. Estoy al cien por cien en ello. Cuando se logre, ya se verá.

Puede decir que forma parte del Granadilla desde el origen.

Soy una de las fundadoras. Estoy desde el primer día. Quiero al club más que nadie y trato de ayudar desde dentro al mil por mil.

¿Y cómo lo ve ahora que ya ha crecido y se ha hecho adulto?

El club está en muy buenas manos. Sergio Batista (presidente)es una persona con mucha cabeza, tiene mucho saber estar, hace las cosas muy bien... Es un club pequeño y familiar, pero siempre se supera, lo hace cada temporada.

¿Le da más mérito por ser un club independiente, que no depende de otros de LaLiga?

Mucho. Estoy segura de que la gente no lo valora así. Pero el hecho de no tener el soporte de un club masculino, se nota mucho. Por ejemplo, en las instalaciones. Tenemos que luchar contra muchos factores que nadie imagina.

¿Qué análisis hace de la evolución del primer equipo?

Desde que subió a Primera, ha hecho buenas temporadas. Nos caracterizamos por ser un equipo muy guerrero que cada año trabaja sin descanso para alcanzar la permanencia y, luego, quedar lo más arriba posible. Paso a paso, sin hacer mucho ruido, ahí estamos, evolucionando en todo. Es un club maravilloso, pequeño y familiar, pero que siempre avanza.

¿Es optimista con la conversión del fútbol femenino en profesional y todo lo que, se supone, vendrá después?

La verdad es que no soy muy optimista. Hasta que no vea esos proyectos hechos y consolidados, no me creeré nada. Se irá viendo.