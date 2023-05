El Tenerife Libby’s La Laguna demostró que no está dispuesto a entregar con facilidad el relevo de campeón de la Liga Iberdrola, si es que lo hace. Estaba contra las cuerdas tras perder los dos primeros partidos de la final, al mejor de cinco encuentros, y respondió en su cancha. Las blanquiazules se impusieron al Hidramar Gran Canaria y forzaron el cuarto duelo de la serie. No habrá tregua. Ese nuevo episodio tendrá lugar este mediodía en el pabellón Montaña de Taco. Como ayer, no quedará otra opción que ganar. Si el Haris repite victoria, jugará por el título en Las Palmas. Si no, las vecinas podrán celebrar la conquista de la Copa.

El encuentro arrancó con un Tenerife Libby’s La Laguna empujado por el calor de un pabellón abarrotado. Ofreciendo un juego de alta escuela, las escuadras de Juan Diego García y Jorge Dreyer midieron sus fuerzas sin que se establecieran grandes diferencias. Poco a poco, el Haris se fue despegando en la primera manga. Julie Lengweiler puso el 6-6, por el centro de la red, y emergió una incontestable Lisbet Arredondo, que se convirtió en la máxima anotadora del parcial con siete puntos. La fluidez del juego y el ajustado marcador provocaron que, hasta el 23-22, Dreyer no pidiera el primer tiempo muerto de la tarde. Aún así, las laguneras resolvieron el juego por 25-23. Ya tenían el 1-0. En el segundo set, las sensaciones fueron similares, pero con las grancanarias mandando en el inicio. No tanto como para que el Tenerife Libby’s no consiguieran remontar. Las locales no tardaron en cogerle el pulso a un set en el que ofrecieron su mejor versión, con Lisbet liderando el bloqueo, Belly percutiendo en ataque y una Patricia Llabrés impecable en la recepción. El 2-0 hizo presagiar un triunfo sencillo, pero no fue así. El guion del partido dio un giro inesperado. El Hidramar reaccionó a tiempo y comenzó la cuarta manga haciendo mucho daño por el centro de la red, con una Saray Manzano genial, y recortó distancias con cierta solvencia (18-25). Este parcial dio alas a las olímpicas, que aprovecharon los errores del conjunto lagunero para sembrar las dudas en las locales. Con el cuarto set en marcha, el técnico blanquiazul paró el juego buscando la reacción tras un inquietante 4-10. Esa pausa no tuvo el efecto deseado. Las grancanarias no bajaron el ritmo y se hicieron con el set de forma contundente (14-25). Del 2-0 al 2-2. El duelo se tuvo que decantar en el tie-break. La dinámica invitaba a pensar que el Hidramar iba a esprintar hacia el título, pero el Haris recuperó las buenas sensaciones y pudo encarrilar este tramo definitivo con ventajas suficientes en el marcador, no sin una inevitable carga de tensión y de emoción, dado que el menor fallo podía darle a las visitantes el triunfo en el partido y la conquista del campeonato. El 15-10 evitó el alirón del Hidramar y permitió al Haris seguir luchando por el título. Hoy, cuarta entrega (12:00), de nuevo sin margen de error para las tinerfeñas. García, orgulloso de las jugadoras Juan Diego García felicitó públicamente a sus jugadoras por el «muy buen partido» realizado ayer ante el Hidramar Gran Canaria. En especial, destacó el acierto en el saque y el bloqueo. «Sabíamos que íbamos a tener que arriesgar y lo hicimos», explicó el técnico del Tenerife Libby’s La Laguna. «Con el saque, separamos a su colocadora e hicimos que las atacantes no estuvieran tan cómodas, y eso nos facilitó la labor de bloqueo», detalló tras un encuentro que fue «un calco de lo que se vivió en los dos primeros partidos disputados en Gran Canaria». Al respecto, García advirtió de que «será así durante toda la serie». A sus jugadoras solo les recomendó «descanso» por las pocas horas que transcurrirán hasta el partido de hoy. «Y a la afición, que lo celebre y guarde energías para el siguiente», declaró.