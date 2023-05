El AU Güímar inaugura el palmarés de la Copa Heliodoro femenina

El Atlético Unión Güímar se proclamó campeón de la primera edición de la Copa Heliodoro femenina. Por ocasiones de gol y por control de la mayoría de las fases del partido, fue justo vencedor ante un Fundación Tenerife B que no se rindió en ningún momento y estuvo metido en la final hasta el último instante. El equipo entrenado por Isaac González se adelantó en el minuto 2 y tuvo en sus botas varias opciones para ampliar su ventaja, pero unas veces no le acompañó la suerte –dos remates al larguero– y en otras le faltó acierto para impedir que el duelo quedara en el aire y no perdiera la menor dosis de emoción.

En el desenlace, después de hora y media de tensión y de entrega en un terreno de juego que se hizo inmenso, lágrimas de alegría de las ganadoras y de tristeza de un digno finalista como el Tenerife B. A las de Onésimo Díaz se les puso el encuentro muy cuesta arriba demasiado pronto. En la primera aproximación al área del AUGüímar, María Chávez cazó por alto, en el segundo palo, un balón procedente de un saque de esquina y batió a Lucía. Mayor eficacia, imposible. Llegar y marcar. En un arranque así de explosivo, lo que nadie podía imaginar era que ese iba a ser el único tanto de la calurosa tarde. Por oportunidades, las güimareras merecieron otro resultado y menos incertidumbre. El tempranero 1-0 respaldó la idea de juego de un equipo bien plantado y práctico, un AUGüímar que supo encontrar huecos en el campo contrario para seguir haciendo daño. Elsa rozó el segundo tanto en un mano a mano con la guardameta (10’), Alegra lo intentó con una falta directa que salió fuera por poco (12’), María Chávez estrelló el balón en el larguero (14’), Elsa volvió a aparecer tras un despeje en corto de Lucía (21’)...Los zarpazos no descentraron a un Tenerife B que trató de domar la final con un juego más elaborado, pero sin la profundidad necesaria. De hecho, su único remate bien dirigido llegó en el 26’, cuando Martina aprovechó un barullo en el área para girarse y chutar. El balón se perdió en un bosque de piernas de camino a la portería. La segunda mitad transcurrió con la misma dinámica. El Tenerife B tenía el balón y el AU Güímar ponía las ocasiones. Cerca de la hora de partido, las de Isaac González volvieron a tropezar con el obstáculo del travesaño. Esta vez, con un remate a media distancia de Lara, en su intento de sorprender a Lucía por alto para culminar un contragolpe. El balón tocó en el palo, picó en la línea de gol y volvió al campo. Los acercamientos más peligrosos siguieron siendo güimareros, de Elsa, por partida doble (65’ y 67’), con una volea cruzada que se marchó desviada y una rápida transición en ventaja y sin premio. El cansancio ya iba pasando factura en unas y otras. Pero quedaba el último tramo y la final estaba abierta. El Tenerife B se aferró a esa esperanza y lo puso todo para evitar la derrota, pero no logró superar a la sólida zaga rival. Solo una de las sustitutas, Gara, pudo conectar un remate, a la media vuelta, tras una falta lateral (70’). Nora agarró el balón con la sensación compartida por sus compañeras de que el título tampoco se le iba a escapar. Y así fue. El Tenerife B insistió y el AUGüímar transitó con firmeza hacia una victoria que inaugura el palmarés. La Copa Heliodoro femenina ya tiene a su primer ganador.