El segundo partido de la final de por el título de la Liga Iberdrola, al mejor de cinco, también fue para el Hidramar Gran Canaria, que se pone con 2-0 y obliga al Tenerife Libby’s La Laguna a no fallar. Las blanquiazules se encomiendan ahora a la magia del pabellón Pablos Abril, de Taco, para igualar la eliminatoria y forzar el quinto y definitivo encuentro, que se jugaría en Gran Canaria.

El Tenerife Libby’s La Laguna estuvo totalmente irreconocible en el primer set. Con un 8-1 en el marcador, el entrenador Juan Diego García tuvo que solicitar un tiempo muerto para arengar a las suyas. Pero no fue suficiente para parar a unas Sulian Matienzo y Saray Manzano que convertían en punto todo lo que tocaban. De esa manera, el set se cerró con un contundente 25-12.

La segunda manga comenzó algo más igualada, pero el paso del 5-4 al 11-6 obligó a que el técnico visitante parara de nuevo el partido. Las blanquiazules no se encontraban cómodas en la pista y eso se reflejaba en todas las fases del juego. Se mostraban especialmente erráticas en el saque y en la recepción. El Haris también cedió el segundo set (25-21).

En el tercer juego, a pesar de la lucha, se seguían repitiendo los errores en el saque que no permitían a las de Juan Diego García sumar más de dos puntos consecutivos en el marcador. Meg rompció la igualdad del 12-12 en el marcador con un magistral bloqueo rompió y fue Marcos Dreyer la que detuvo el juego en el 15-16.

A partir de ese momento, los dos equipos ofrecieron su mejor voleibol. Con una gran actuación de Belly y Laura Rodwald, las blanquiazules pudieron hacerse con su único set. El triunfo local se iba a demorar (24-26).

Parecía que la reacción tinerfeña iba a cambiar la tendencia del partido, pero no el Hidramar Gran Canaria no se dejó atrapar. Aunque el cuarto tuvo un desarrollo bastante igualado, las pupilas de Marcos Dreyer supieron pisar el acelerador cada vez que se acercaban las blanquiazules y no permitieron que unas entregadas jugadoras del Tenerife Libby’s La Laguna le arrebataran la victoria. Con un final no apto para cardíacos, completaron el set (25-22) y se hicieron con el partido.

De esta manera, las amarillas sumaron el segundo punto de la eliminatoria. El conjunto tinerfeño el que, con el calor de su afición, tendrá que remontar la fase el próximo fin de semana en casa.

El equipo blanquiazul, que quedó tercero en la clasificación general –el Hidramar terminó la fase regular al frente de la tabla–, confía en alargar la serie y poder revalidad el título liguero.